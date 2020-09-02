Фаворитка вернулась к королю Таиланда после почти года тюрьмы. Он отправил ее за решетку и сам же помиловал

Самая странная амнистия произошла с бывшей фавориткой короля Таиланда Рамы X Сининат. Женщина почти год отсидела в тюрьме, но в итоге монарх простил ее и вернул ей все награды и звания. Это первый случай появления фаворитки при королевском дворе Таиланда за последние 100 лет.

Королевские консорты

Обычно консортами называли компаньонов и лиц особо приближенных к монархам. Но в случае Таиланда речь шла исключительно о женщинах, которые становились женами или наложницами глав государства.

Такие полигамные браки позволяли монархам обеспечивать лояльность могущественных семейств. В последний раз вторая жена у короля Таиланда появилась в 1920 году. После того как монархия стала конституционной, титул фаворитки упразднили.

Король Рама X стал первым за 100 лет монархом Таиланда, который вернул понятие фаворитки в местную культуру. Он занял трон в 2016 году и к тому моменту был уже трижды разведен. Но если с первой супругой он расстался мирно, то последующие разводы сопровождали громкие скандалы.

В 1996 году он публично отрекся от своей второй супруги Суджарини и четырех сыновей. Женщина сбежала от короля сначала в Великобританию, а после в США. В 2014 году он лишил королевского титула третью супругу Шрирасми. Ее родителей он потребовал арестовать и поместить в тюрьму. Сына от этого брака король воспитывает сам. Где сейчас находится его третья жена неизвестно.

На своей четвертой жене Сухтиде монарх женился за несколько дней до коронации. Она была начальницей его личной охраны, а до этого работала бортпроводницей. Официально она имеет статус королевы.

Взлет и падение фаворитки

Будущий консорт короля Рамы X Сининат родилась в северной провинции Таиланда. Она закончила Армейский медицинский колледж и долго работала медсестрой.

На королевский двор она попала в 2015 году, войдя в корпус телохранителей короля. Она получила лицензию пилота самолета, прошла военные курсы, включая прыжки с парашютом и боевые тренировки в джунглях. Также она дослужилась до звания генерал-майора.

Рама X официально раскрыл свои отношения с Сининат в свой 67-й день рождения, в июле 2019 года, когда объявил ее своей фавориткой. Но уже в октябре приближенная к королю потеряла все свои звания и почести.

По официальной информации, Синнинант обвинили в попытке помешать коронации четвертой супруге Рамы X Сухтиде. В частности, она требовала, чтобы титул достался ей. Уже после того, коронации фаворитка отдавала приказы, которые могли отдавать только монарх и его супруга.

Такое поведение к членам королевской семьи в Таиланде считаются серьезным преступлением. В октябре 2019 года Синнинант лишили всех королевских и воинских званий, а также наград. По неподтвержденной информации до минувшей субботы она находилась в особо охраняемой тюрьме.

Эксперты отметили, в чем действительно заключалась ошибка фаворитки, неизвестно до сих пор. Королевский двор Таиланда тщательно скрывает все скандалы, которые касаются главы государства.

Встреча в Германии

В минувшую субботу, 30 августа, частный самолет короля Таиланда прилетел в Мюнхен. По информации СМИ на нем прилетела освобожденная после тюремного заключения фаворитка Сининат. Эту информацию подтвердила газета Billd, которая опубликовала фотографию, как Рама X, переехавший в Германию на время пандемии, встречал ее около трапа. Пара улетела в спа-отель на горнолыжном курорте Гармиш-Партенкирхен в Баварских Альпах.

Согласно официальной информации дворца, король дал распоряжение вернуть фаворитке статус консорта, звание генерал-майора.

В тексте приказа говорится, что в послужном списке Сининат не нашли никаких изъянов. Комментариев от дворца по поводу совместного отдыха короля вместе с фавориткой так и не последовало.