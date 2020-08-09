Бой за титул чемпиона UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейджи пройдет 24 октября. Бой состоится еще не скоро, но российские эксперты уже считают фаворитом Хабиба.

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и американским бойцом Джастином Гейджи интересен по нескольким причинам. Во-первых, это встреча действующего чемпиона и чемпиона временного — такой титул американец завоевал после сенсационной победы над Тони Фергюсоном. И теперь в рамках UFC 254 предстоит выяснить, кто же достоин звания чемпиона.

Кроме того, для российского бойца это будет 29-й поединок. Уже обсуждается вариант и юбилейного, 30-го — вероятно, он состоится уже в апреле 2021 года. Нурмагомедов может встретиться с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером. Таким образом, у Хабиба есть шанс красиво завершить карьеру с 30 победами. Но для этого нужно сначала победить Гейджи.

«360» пообщался с российскими экспертами в сфере боевых искусств. Все они считают фаворитом Хабиба, хотя и признают, что ММА — спорт непредсказуемый.

В частности, российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев отметил, что у Хабиба была долгая пауза в связи с утратой отца. Но с другой стороны, у него было больше времени для подготовки к бою. По мнению Минеева, у россиянина больше шансов на победу, поскольку у него больше навыков в борьбе. При это Минеев признает, что Гейджи — крайне непростой соперник. В первую очередь потому, что он умеет слушать свой угол и действует строго по советам угловых, а в таких боях это очень важно.

В свою очередь, президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что бой Хабиба против Гейджи — это поединок двух сильнейших на сегодняшний день легковесов. Причем это та самая весовая категория, конкуренция в которой считается наиболее серьезной.

По словам Гаджиева, поединок с Гейджи будет отличной проверкой для нашего чемпиона. Ведь американец — очень сильный соперник, подвижный и обладающий тяжелым ударом с обеих рук. Также промоутер надеется, что этот бой удастся раскрутить так же, как был раскручен бой против Конора Макгрегора.

Боец-тяжеловес Сергей Харитонов также считает фаворитом Хабиба.

Гейджи — скорее ударник, а в борьбе он уже не так хорош. Если Хабиб перейдет в партер, шансов у Гейджи не будет Сергей Харитонов боец смешанных единоборств.

Я думаю, что Хабиб соберется, настроится и сделает свое дело, хотя психологически, конечно, ему сейчас непросто.

Свое мнение о предстоящем бое высказала и Анастасия Янькова, выступавшая в ММА и в кикбоксинге. Она не исключила сенсации и в предстоящим бое, вспомнив о том, как Гейджи заполучил свой временный титул.

«Перед боем Фергюсон — Гейджи я, как и многие, считала фаворитом Тони, оставляя Гейджи шансы на победу разве что за счет сильного удара в самом начале боя. Все-таки Гейджи на тот момент не прошел полный тренировочный лагерь и мог быть опасен только в первых раундах, пока не устал. Но в итоге все вышло вообще не так. Абсолютно непредсказуемо, в духе 2020 года», — сказала Янькова.

Также спортсменка отметила, что в ММА всегда есть риск неожиданного удара и резкого нокаута. Кроме того, по мнению Яньковой, в бою с Фергюсоном Гейджи продемонстрировал очень важное качество: умение учиться на своих ошибках и анализировать соперника. То есть он был не тем спортсменом-«рубакой», который всегда идет напролом, каким его считали до боя. Он вышел с определенным планом на бой, которому строго следовал.

Гейджи смог хорошо изучить, буквально разложить по полочкам такого спортсмена, как Фергюсон — самого непредсказуемого бойца, которого только можно представить. Это говорит о многом Анастасия Янькова боец смешанных единоборств, чемпионка России по кикбоксингу.

Хабиб же все-таки не настолько непредсказуем. И тем не менее Янькова склоняется к тому, что этот бой все-таки будет проходить по привычной схеме, которую можно увидеть в боях с участием Хабиба: перевод в партер, от которого нет спасения. Многие пытались избежать этого, но пока ни у кого не получалось.

«В среде ММА принято считать, что если сходятся борец и ударник, нужно ставить на борца. Если смотреть на статистику подобных встреч, то такая тенденция действительно имеет место быть. Кроме того, мы же говорим не о рядовом борце, а о Хабибе. И мне кажется, в этом бою он сможет перейти в партер, где чувствует себя как рыба в воде. На данный момент нет соперников, которые могли бы доставить ему там серьезные проблемы. И самое главное — он не оставляет шанса остаться на ногах, сразу переводит соперников в партер и там уже решает свои задачи», — заявила Янькова.

Конечно, нельзя не отметить и психологический фактор: все-таки у Хабиба недавно умер отец, который к тому же был и его тренером. Но тем не менее Хритонов считает, что российский боец сможет собраться и сделать свое дело. Янькова и вовсе предположила, что это будет дополнительной мотивацией для Нурмагомедова.

Потеря отца — это, конечно, боль, которая нескоро отпустит. Но, мне кажется, Хабиб сможет эту боль трансформировать в мотивацию. У них с отцом было общее дело, которое теперь Хабиб должен продолжать сам. И это будет придавать ему дополнительный стимул Анастасия Янькова боец смешанных единоборств, чемпионка России по кикбоксингу.

В общем, уже точно можно сказать, что бой будет крайне интересным. Тем более что мотивации у обоих бойцов хоть отбавляй — для Гейджи, в свою очередь, победа будет означать первый настоящий чемпионский титул в UFC.