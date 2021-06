Интернет-гиганты отключились из-за сбоя Fastly. На таких сервисах увязаны крупнейшие сайты

У американского поставщика услуг облачных вычислений Fastly сегодня произошел глобальный сбой. В результате возникли проблемы с десятками популярных сайтов. Люди не могли ни заказать еду, ни завершить онлайн-покупки. Сейчас проблему решили, но работают все еще не все ресурсы.

Из-за сбоя у Fastly в Лондоне не открывались страницы изданий Financial Times, The Guardian, Independent и Evening Standard. При попытке почитать электронные версии этих газет всплывала ошибка 503 или появлялась надпись «Ошибка соединения».

Такая же ситуация была и с Financial Times, CNN, и The Guardian в Берлине. В Испании пропал доступ к страницам Le Monde, Financial Times, The New York Times и CNN. По данным Sky News, не открывался даже сайт британского правительства.

В Fastly уже сообщили о полном восстановлении работы. Однако у некоторых пользователей все еще отсутствует доступ к некоторым ресурсам.

Что такое Fastly?

Fastly — это CDN-провайдер, пограничная облачная платформа, которая призвана помочь разработчикам расширить свою базовую облачную инфраструктуру до границы сети, ближе к пользователям.

Есть сайт, например, Facebook или Twitter, у него есть множество контента: картинки, сообщения и так далее. Если на сайт заходят люди с разных точек планеты, нелогично хранить картинку где-то в Калифорнии, хотя есть много пользователей из Индии. Проще это делать локально, то есть иметь дублирующие места, серверные мощности, где хранятся данные. Так они быстрее будут достигать получателей. Об этом «360» рассказал генеральный директор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов.

Любой облачный провайдер — это смесь программного обеспечения и огромного количества железа. Задача железа — принимать максимальную нагрузку, а программного обеспечения — обеспечивать оптимальное распределение этой нагрузки, пояснил «360» эксперт в цифровой экономике, генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

«Допустим, два популярных сайта. Один выпустил какой-то очень интересный материал, за счет чего трафик сайта увеличился в 20 раз. Если на этом сайте расположены какие-то видео, тяжелые документы, прямые трансляции, то это может увеличить нагрузку в сотни и тысячи раз. Эти вопросы решает программное обеспечение», — отметил собеседник.

Подобные сбои затрагивают и россиян

Сбои по типу сегодняшнего могут повторяться, уверен Ашманов. Дело в том, что любой сервер уязвим.

Это обычная история. CDN-провайдерами пользуются все, у кого есть миллионы пользователей, в том числе в России. Это экономит время клиентам, они быстрее получают доступ к контенту, а нагрузка распространяется равномерно, так как есть несколько точек. То есть этому подвержены все. Но без этого никак — стандартные технологии Станислав Ашманов.

Сбой может произойти в любом элементе, отметил Щельцин. Учитывая, что в таких компаниях работают профессионалы и для таких компаний очень дорог показатель отказоустойчивости сайтов, вполне возможно, что с некоторыми участниками прописаны условия выключения сайта на то или иное количество времени. Штрафные санкции могут быть громадными. Ведь такими сервисами пользуются, когда должен быть постоянный доступ к сайту.