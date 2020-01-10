    10 января 2020, 16:05

    Фастфуд в России станет понятнее азиатам

    Терминалам в «Макдоналдс» и Burger King добавляют таджикский, узбекский и киргизский языки

    Борис Ломакин, Ольга Нижельская

    Сеть фастфуда «Макдоналдс» добавила в терминалы для заказа еды новые языки: таджикский, киргизский и узбекский. Это уже тестируют в центре Москвы, но вскоре практика распространится на всю Россию, в зависимости от региональной специфики. Burger King тоже добавит новые языки для электронных кассиров, а вот KFC не планирует следовать за конкурентами.
    Фастфуд в России станет понятнее азиатам

    Таджикский, киргизский и узбекский языки появились в терминале «Макдоналдс» в центре Москвы, возле станции метро «Третьяковская». Помимо этого, заказать можно на русском, английском и китайском. Таким образом, четыре из шести доступных языков в терминалах точки азиатские.

    Вице-президент по маркетингу российского представительства «Макдоналдс» Дарья Назаркина рассказала «360», что сети необходимы дополнительные языки в меню, чтобы посетителям было удобнее пользоваться терминалами. Тем более что у некоторых клиентов действительно возникают сложности с чтением на русском и английском.

    Для теста, который начался месяц назад, было выбрано несколько языков, носители которых чаще всего испытывают сложности при заказе. В будущем в меню киосков самообслуживания «Макдоналдс» в России появится больше языков, выбор которых будет определяться с учетом региональной специфики

    Дарья Назаркина.

    С этой идеей «Макдоналдс» опередил одного из своих конкурентов — сеть Burger King. Ее пресс-директор Иван Шестов сообщил «360», что компания надеялась первой запустить новые языки в меню. «Да, планируется [добавление этих языков]. Мы работаем над этим, думали, что это первые сделаем, но немножко нас опередили», — сказал он.

    Очень часто [возникают проблемы с чтением меню]. Особенно в туристические месяцы. Мы даже вынуждены печатать разные материалы на языках — в первую очередь китайский, испанский, английский. И в последнее время из бывшего соцлагеря языки востребованы [посетителями]

    Иван Шестов.

    Шестов отметил, что вскоре в терминалах Burger King появятся таджикский, узбекский и киргизский языки. По словам пресс-директора, компания анализирует поток посетителей в ресторанах в крупных городах России, после чего добавляет выделенные языки в меню.

    Фастфуд в России станет понятнее азиатам | Изображение 1
    Источник фото: Flickr/Gerard Stolk

    В то же время сеть KFC использует в терминалах только русский, английский и китайский и расширять список не планирует.

    В ближайшее время мы не планируем вводить меню на других языках, так как, по нашим данным, существующих языков (русский, английский и китайский) достаточно для гостей ресторанов KFC

    пресс-служба KFC.

    Перспективы в России

    Специалист рынка фуд-сервиса российского офиса NPD Марина Лапенкова по просьбе «360» оценила нововведения в сети фастфудов. По ее мнению, добавление в меню других языков — правильный шаг, который должен привести к увеличению клиентов. Ведь «Макдоналдс» и Burger King — самые крупные сети в России, которые совместно занимают 30-40% всего рынка общественного питания, подчеркнула Лапенкова.

    Терминалы, в которых есть еще и подходящие для иностранцев языки, оптимизируют работу персонала, дают возможность тщательнее обдумать заказ, а также приобрести дополнительные продукты, которые автоматически предлагает аппарат, например, соус к картошке. Но самое важное — благодаря терминалам с разными языками ресторан может обслужить больше людей, увеличив проходимость.

    Фастфуд в России станет понятнее азиатам | Изображение 2
    Источник фото: Pxhere

    Но есть ли смысл менее крупным точкам со всей России внедрять терминалы с разными языками?

    Это имеет смысл делать только для тех заведений, где трафик настолько большой, что организуется очередь. Если ресторан с полным обслуживанием или есть официант, в этом смысла нет

    Марина Лапенкова.