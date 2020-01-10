Фастфуд в России станет понятнее азиатам

Сеть фастфуда «Макдоналдс» добавила в терминалы для заказа еды новые языки: таджикский, киргизский и узбекский. Это уже тестируют в центре Москвы, но вскоре практика распространится на всю Россию, в зависимости от региональной специфики. Burger King тоже добавит новые языки для электронных кассиров, а вот KFC не планирует следовать за конкурентами.

Таджикский, киргизский и узбекский языки появились в терминале «Макдоналдс» в центре Москвы, возле станции метро «Третьяковская». Помимо этого, заказать можно на русском, английском и китайском. Таким образом, четыре из шести доступных языков в терминалах точки азиатские.

Вице-президент по маркетингу российского представительства «Макдоналдс» Дарья Назаркина рассказала «360», что сети необходимы дополнительные языки в меню, чтобы посетителям было удобнее пользоваться терминалами. Тем более что у некоторых клиентов действительно возникают сложности с чтением на русском и английском.

Для теста, который начался месяц назад, было выбрано несколько языков, носители которых чаще всего испытывают сложности при заказе. В будущем в меню киосков самообслуживания «Макдоналдс» в России появится больше языков, выбор которых будет определяться с учетом региональной специфики Дарья Назаркина.

С этой идеей «Макдоналдс» опередил одного из своих конкурентов — сеть Burger King. Ее пресс-директор Иван Шестов сообщил «360», что компания надеялась первой запустить новые языки в меню. «Да, планируется [добавление этих языков]. Мы работаем над этим, думали, что это первые сделаем, но немножко нас опередили», — сказал он.

Очень часто [возникают проблемы с чтением меню]. Особенно в туристические месяцы. Мы даже вынуждены печатать разные материалы на языках — в первую очередь китайский, испанский, английский. И в последнее время из бывшего соцлагеря языки востребованы [посетителями] Иван Шестов.

Шестов отметил, что вскоре в терминалах Burger King появятся таджикский, узбекский и киргизский языки. По словам пресс-директора, компания анализирует поток посетителей в ресторанах в крупных городах России, после чего добавляет выделенные языки в меню.

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В то же время сеть KFC использует в терминалах только русский, английский и китайский и расширять список не планирует.

В ближайшее время мы не планируем вводить меню на других языках, так как, по нашим данным, существующих языков (русский, английский и китайский) достаточно для гостей ресторанов KFC пресс-служба KFC.

Перспективы в России

Специалист рынка фуд-сервиса российского офиса NPD Марина Лапенкова по просьбе «360» оценила нововведения в сети фастфудов. По ее мнению, добавление в меню других языков — правильный шаг, который должен привести к увеличению клиентов. Ведь «Макдоналдс» и Burger King — самые крупные сети в России, которые совместно занимают 30-40% всего рынка общественного питания, подчеркнула Лапенкова.

Терминалы, в которых есть еще и подходящие для иностранцев языки, оптимизируют работу персонала, дают возможность тщательнее обдумать заказ, а также приобрести дополнительные продукты, которые автоматически предлагает аппарат, например, соус к картошке. Но самое важное — благодаря терминалам с разными языками ресторан может обслужить больше людей, увеличив проходимость.

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Но есть ли смысл менее крупным точкам со всей России внедрять терминалы с разными языками?