ФСБ назвала предполагаемой убийцей российской журналистки Дарьи Дугиной 43-летнюю гражданку Украины Наталью Вовк. Не исключено, что женщина использовала для преступления собственную 12-летнюю дочь. В мировой практике подобные случаи встречаются не так часто, но удивляться методам украинских террористов уже не приходится.

Источник ТАСС в силовых структурах заявил, что при помощи девочки Вовк могла заминировать машину Дугиной. В Россию она приехала вместе с ребенком. Дочь украинки была и на видео, которые опубликовали силовики.

Украинский журналист Анатолий Шарий тоже допустил, что Вовк использовала подростка в собственных целях.

«Использовать ребенка для совершения террористического акта, убийства — это, несомненно, не изобретение Киева», — написал он в своем Telegram-канале.

Натуральный фашизм

Историк спецслужб и писатель Александр Колпакиди в беседе с «360» отметил, что случай с возможным участием 12-летней девочки в преступлении довольно уникальный.

«Бывало, что террористки прикрепляли „подставной“ живот, чтобы выглядеть беременными. Но действительно беременные ни на какие теракты не ходили и, тем более, не водили детей», — подчеркнул он.

Даже у террористов, по словам Колпакиди, существуют определенные нормы. Убийство Дарьи Дугиной он назвал абсолютным беспределом и проявлением «жидобандеровского фашизма».

Фашизм натуральный. У нас многие не понимают: думают, если еврей во главе [Украины], то фашизма быть не может, но еще как может. <…> Фашизм не имеет национальности Александр Колпакиди историк спецслужб, писатель.

Он допустил, что в случае затягивания спецоперации Украина начнет развивать историю с терроризмом. Чтобы это предотвратить, ответ должен быть «самым жестким и радикальным».

«У нас полно русских фашистов, которые вполне сочувствуют и готовы в этом участвовать. Все эти люди неотличимы внешне, знают русский язык, ситуация <…> очень опасная», — заключил Колпакиди.

Тактика террора

Использование детей в терактах не является табу. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в оном из своих отчетов отмечал, что только с начала 2017 года нигерийские боевики посылали совершать взрывы несовершеннолетних. За указанный период они превратили в смертников-подрывников 83 детей, из них 55 были девочками младше 15 лет.

Египетская военная корреспондентка Абир Саади еще в 2016 году рассказывала, что основной целью работы «Исламского государства»* были дети, на которых боевики сделали ставку. Вербовкой потенциальных террористов они занимались не только на Ближнем Востоке, но и на территории Европы.

В Минобороны РФ отмечали, что террористическую тактику украинские националисты использовали с начала спецоперации России на Украине. В том числе они разворачивали огневые точки в домах с надписями «Не стреляйте — здесь дети!», устанавливали и до сих пор размещают артиллерию рядом с жилыми домами, в детских садах, школах и больницах. ВСУ не прекратили прикрываться мирными жителями, используя их в качестве живого щита. А украинскую молодежь с малолетства приучали к русофобии.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.