Неделю моды в Нью-Йорке приблизили к простым людям. Главные фото

В Нью-Йорке завершилась Неделя моды. Журналисты уже называют ее революционной: дизайнеры постарались подстроить одежду под обычных людей. Последний день пришелся на 11 сентября.

Во время своего показа Ральф Лорен воссоздал атмосферу гламурного коктейльного бара 20-х годов прошлого столетия — с его элегантными платьями и стильными женскими смокингами. Дефиле сопровождалась выступлением певицы Жанель Монэ, исполнявшей классические джазовые композиции Нэта Кинга Коула и Фрэнка Синатры. На подиум среди прочих вышли Джиджи и Белла Хадид.

Шоу Lulu et Gigi особенно запомнилось тем, что на подиуме появилась девятилетняя Дэйзи-Мэй из Бирмингема. Девочка — инвалид и передвигается на протезах. Из-за врожденной аномалии у нее ампутированы обе ноги.

Тем не менее в родной Англии она популярная модель, сотрудничающая с несколькими брендами. Дэйзи-Мэй демонстрировала платье, специально открывающее ее протезы. Таким образом авторы коллекции показали, что одежда подчеркивает внутреннюю, а не внешнюю красоту.

Собственное шоу представил Cheetos, больше известный своими чипсами. Темами его невероятно яркой и запоминающейся коллекции стали Африка и пламя.

Теннисистка Серена Уильямс также представила публике собственную линию повседневной — хотя и с изюминкой — одежды по доступным ценам. Спортсменка и ее дочь Олимпия тоже продемонстрировали некоторые новинки.

Дизайнер Тори Берч рассказала, что свою коллекцию посвятила погибшей 22 года назад принцессе Диане. Дизайнер старалась рассказать о безупречном вкусе принцессы, способности сострадать и помогать окружающим, с достоинством переносить невзгоды и быть сильнее ненависти. Нежные цветы и классический горошек в коллекции перемежаются с весьма смелыми цветовыми гаммами.

Бренд Chromat в очередной раз напомнил, что одежда создается не для худых моделей с параметрами, которые редко встречаются у обычных женщин. Главной изюминкой коллекции стало белое облегающее платье с открытым декольте и надписью sample size — «размер образца». Его продемонстрировала популярная американская плюс-сайз-модель Тесс Холидей, вдохновляющая женщин не стесняться своего тела.

Том Браун в содружестве с универмагом Bergdorf Goodman, где скоро начнутся продажи женской линии коллекции, уделил внимание неотъемлемой части жизни многих американцев — стильному и строгому офисному луку.

В последний день Недели моды вспоминали печальные события 2001 года. Тогда захваченные террористами самолеты врезались в башни Всемирного торгового центра. Жертв — 2977, еще 24 пропали без вести.

Одним из самых патриотичных получился показ Майкла Корса, устроившего шоу под известные каждому жителю США песни. В своей коллекции он показал Америку разных периодов — от послевоенного времени до наших дней.