ФАС завел дело на Ивлееву за незаконную рекламу алкоголя. Чем эй это грозит?

На блогера Анастасию Ивлееву завели дело о незаконной рекламе алкоголя в интернете. Федеральной антимонопольной службе не понравился ролик, в котором девушка рекламирует итальянский вермут. Какое наказание может грозить звезде интернета — в материале «360».

Речь идет о ролике, снятом в рамкам личного шоу Ивлеевой. Он был опубликован на YouTube-канале девушки еще в октябре прошлого года.

В этом видео у Ивлеевой была рекламная интеграция вермута. Девушка на камеру делала алкогольный коктейль на основе напитка и тоника. При этом бутылка алкогольной продукции была повернута к зрителю этикеткой, а тоник нет. Кроме того в середине экрана был бокал с надписью бренда.

Источник фото: YouTube

Как рассказала «360» пресс-секретарь УФАС по Ленинградской области Александра Корнева, дело возбудили 2 сентября. В региональное отделение дело передали из Центрального аппарата ФАС, так как Ивлеева зарегистрирована в Ленинградской области.

«В ролике демонстрировался процесс приготовления коктейля на основе вермута, при этом все внимание зрителя было обращено на объект рекламы, а именно: этикетка была повернула к зрителю, использовался брендированный бокал. При этом этикетка второго ингредиента не позволяла идентифицировать продукцию. Т.е. все внимание зрителя было обращено именно на алкогольный напиток. В связи с этим возбуждено дело по признакам дела нарушения рекламного законодательства по статье 22 пункт 8 часть 2», — рассказала она.

В пресс-службе отметили, что уже уведомили блогера по электронной почте и Почтой России. Однако Ивлеева еще на связь не выходила.

Что за это грозит?

Юрист Глеб Подъяблонский рассказал, что есть закон № 38-ФЗ «О рекламе», в котором есть 21 статья «Реклама алкогольной продукции». В ней все подробно прописано: а именно, как должна осуществляться реклама алкогольной продукции.

В данной ситуации реклама алкоголя, что в принципе не запрещено, если это касается российского алкоголя. Например, российских вин, произведенных из винограда, выращенного на российской территории. Иностранный алкоголь рекламировать нельзя Глеб Подъяблонски Юрист

Источник фото: pixabay

Он отметил, что ответственность за нарушение этого закона будет зависеть от того, как решит суд.

«В данном случае достаточно много статей, которые нарушаются. Суммы выплата отдаются на усмотрение суда. В среднем сумма штрафов за подобную рекламу начинается от 100 тысяч рублей», — рассказал Подъяблонский.

Юрист также напомнил, что есть письмо ФАС России АК83509/19 от 25.09.2019 года. В нем есть разъяснения о том какая информация в интернете считается рекламой.

По словам Подъяблонского, наказание блогера зависит от того, юристы ФАС будут трактовать данное нарушение.

«Здесь можно подтянуть много разных статей: как рекламу алкогольной продукции, как незаконную в принципе рекламу некоего продукта, который выделяет его из ряда всех остальных. Третий вариант — отсутствие возрастной маркировки, ограничивающей доступ к рекламе алкогольной продукции, лицам моложе 18 лет», — объяснил он.

По мнению юриста, согласно опубликованным данным на сайте антимонопольного ведомства — у ФАС претензия не к тому что это алкоголь, а к тому что это сама по себе реклама. Однако он отметил, что «подтянуть алкоголь всегда можно».