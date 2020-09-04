ФАС завел дело на Ивлееву за незаконную рекламу алкоголя. Чем эй это грозит?
Речь идет о ролике, снятом в рамкам личного шоу Ивлеевой. Он был опубликован на YouTube-канале девушки еще в октябре прошлого года.
В этом видео у Ивлеевой была рекламная интеграция вермута. Девушка на камеру делала алкогольный коктейль на основе напитка и тоника. При этом бутылка алкогольной продукции была повернута к зрителю этикеткой, а тоник нет. Кроме того в середине экрана был бокал с надписью бренда.
Как рассказала «360» пресс-секретарь УФАС по Ленинградской области Александра Корнева, дело возбудили 2 сентября. В региональное отделение дело передали из Центрального аппарата ФАС, так как Ивлеева зарегистрирована в Ленинградской области.
«В ролике демонстрировался процесс приготовления коктейля на основе вермута, при этом все внимание зрителя было обращено на объект рекламы, а именно: этикетка была повернула к зрителю, использовался брендированный бокал. При этом этикетка второго ингредиента не позволяла идентифицировать продукцию. Т.е. все внимание зрителя было обращено именно на алкогольный напиток. В связи с этим возбуждено дело по признакам дела нарушения рекламного законодательства по статье 22 пункт 8 часть 2», — рассказала она.
В пресс-службе отметили, что уже уведомили блогера по электронной почте и Почтой России. Однако Ивлеева еще на связь не выходила.
Что за это грозит?
Юрист Глеб Подъяблонский рассказал, что есть закон № 38-ФЗ «О рекламе», в котором есть 21 статья «Реклама алкогольной продукции». В ней все подробно прописано: а именно, как должна осуществляться реклама алкогольной продукции.
В данной ситуации реклама алкоголя, что в принципе не запрещено, если это касается российского алкоголя. Например, российских вин, произведенных из винограда, выращенного на российской территории. Иностранный алкоголь рекламировать нельзяГлеб ПодъяблонскиЮрист
Он отметил, что ответственность за нарушение этого закона будет зависеть от того, как решит суд.
«В данном случае достаточно много статей, которые нарушаются. Суммы выплата отдаются на усмотрение суда. В среднем сумма штрафов за подобную рекламу начинается от 100 тысяч рублей», — рассказал Подъяблонский.
Юрист также напомнил, что есть письмо ФАС России АК83509/19 от 25.09.2019 года. В нем есть разъяснения о том какая информация в интернете считается рекламой.
По словам Подъяблонского, наказание блогера зависит от того, юристы ФАС будут трактовать данное нарушение.
«Здесь можно подтянуть много разных статей: как рекламу алкогольной продукции, как незаконную в принципе рекламу некоего продукта, который выделяет его из ряда всех остальных. Третий вариант — отсутствие возрастной маркировки, ограничивающей доступ к рекламе алкогольной продукции, лицам моложе 18 лет», — объяснил он.
По мнению юриста, согласно опубликованным данным на сайте антимонопольного ведомства — у ФАС претензия не к тому что это алкоголь, а к тому что это сама по себе реклама. Однако он отметил, что «подтянуть алкоголь всегда можно».