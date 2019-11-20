Артема Дзюбу обматерили на матче в Сан-Марино. «Спартачи» ненавидят его уже давно

Встреча сборных Сан-Марино и России предсказуемо завершилась победой гостей. Зато неожиданными оказались оскорбительные заряды в адрес всеобщего любимца Артема Дзюбы. «360» рассказывает, за что некоторые болельщики не любят капитана национальной команды.

В заключительном, десятом матче отборочного цикла на ЧЕ-2020 сборная России со счетом 0:5 разгромила команду Сан-Марино. Игра для отечественной сборной была гостевой и прошла на маленьком стадионе «Олимпико» в Серравалле.

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На матче присутствовали около полутысячи болельщиков сборной России. Во время игры с трибун отчетливо послышался нецензурный заряд в адрес Артема Дзюбы. Тот самый, что часто звучит во время встречи «Спартака» и «Зенита».

Ругательства попали в телетрансляцию и стали предметом обсуждения в соцсетях. Мнения пользователей разделились. Одни резко осудили экстраполяцию клубных симпатий-антипатий и воспоминаний на сборную.

Другие припомнили неприятные моменты биографии Дзюбы, и сочли оскорбления оправданными.

Финансовый вопрос

Конфликт Дзюбы и болельщиков, преимущественно красно-белых, тянется уже давно. Капитан сборной — спартаковский воспитанник. Но карьера в клубе складывалась, грубо говоря, не очень удачно. Играл за дубль, затем с 2006 по 2009 выходил на поле в основном составе. Затем отправился в аренду в «Томь».

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Произошло это после того, как на сборах в Австрии у его одноклубника Владимира Быстрова пропали 23 тысячи рублей, которые он обнаружил в кармане форварда. Ситуацию с воровством до конца не раскрыли, но поговаривают, клуб встал на сторону Быстрова и избавился от Дзюбы. Сам же герой скандальной истории заявил, что «это ложь», а одноклубника назвал «изделием № 23».

И это не единственная такая история. В одном из интервью Sports.ru экс-игрок «Спартака» рассказал, что Дзюба забрал у него футболку Андреса Иньесты, пообещав взамен майку Хави. Которую так и не подарил. В жадности Дзюбу упрекал даже Леонид Федун. После переговоров с форвардом о продлении контракта в 2014 году он сказал, что тот «за копейки удавит всех своих родных».

Склоки с тренерами

Оскорбительное прозвище форварда «игрочишка» появилось после возвращения Дзюбы в «Спартак» из «Томи» в 2012 году. После крупного проигрыша «Динамо» 1:5 он отказался говорить с журналистом, заявив ему: «Пусть говорит наш тренеришка». Имея ввиду тогдашнего наставника красно-белых Унаи Эмери. За этот выпад Дзюбу оштрафовали на половину месячной зарплаты.

Со следующим тренером Валерием Карпиным у Дзюбы разразилась целая мини-война. Стороны довольно долго обменивались колкостями в прессе. Форвард заявлял чуть ли не об угрозах и неприятных словах со стороны наставника, тот в ответ рассказывал о конфликтах форварда с командой.

Вражда с фанатами

В апреле 2013 года, после матча с «Кубанью», Дзюба повздорил и послал далеко и надолго одного из разочарованных поражением болельщиков. Нецензурная перепалка попала в интернет, что добавило негатива к форварду. В другой раз прошелся по фанатам, вступаясь за Александра Кокорина. РИА «Новости» отмечают, что его монолог опубликовали на официальном сайте «Зенита», но сейчас найти его не удается.

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«Многие у нас любят, сидя на диване, с огромным пузом и кривыми ногами, обсуждать, кто там деревья, кто полена, открывая баночку пива. Это страна у нас такая: все профессионалы, куда ни глянешь — все умеют, но все сидят. Только с дивана через раз встают, спотыкаясь», — заявил он.

Есть еще один некрасивый момент. 27 ноября 2017 года, во время разминки в матче «Спартака» против гостей из Петербурга, ставший форвардом «Зенита» Дзюба наступил на брошенный с трибуны красно-белый шарф. А в интервью заявил, что сделал это случайно. Возможно, но это стало вишенкой на торте нелюбви к Дзюбе. Ведь каждый фанат столичного клуба помнит, его громкие заявления о том, что он с детства мечтал играть за «Спартак» и привести команду к чемпионству.