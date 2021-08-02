Фамильный долг. Россиянин много лет расплачивается за тезку из-за ошибки приставов

Житель Новосибирска Евгений на протяжении нескольких лет расплачивается по долгам своего тезки из Алтайского края. Судебные приставы наложили арест на две машины и заблокировали его счет в банке. Общая сумма долга превышает 3,5 миллиона. Из-за чужих долгов Евгений попал в черный список банков. Об этом пострадавший рассказал в беседе с «360».

Машины под арестом

О долгах своего тезки Евгений узнал в 2015 году. Тогда он выставил на продажу машину ВАЗ 2112. Автомобиль новосибирец купил в кредит, который полностью погасил. Покупателя нашел в Академгородке. Уже после завершения сделки новый владелец рассказал, что не смог поставить ее на учет, так как на транспортное средство наложили арест.

«Получается, что он поехал ставить машину на учет, а ему говорят, что вы этого сделать не можете, потому что она в аресте. Идите и сами разбирайтесь. А мы даже понятия не имели, что у нас машина в аресте», — рассказал новосибирец.

Когда Евгений начал разбираться, выяснил, что автомобиль проходит по административному производству о долгах его тезки из Барнаула. По решению суда на имущество наложили арест. В краевом управлении судебных приставов новосибирцу сказали, что сотрудник, который арестовывал автомобиль, уволился.

Только после того как Евгений написал официальное заявление и приложил все документы, арест с машины сняли. Спустя несколько месяцев новосибирец выставил на продажу автомобиль «Волга», принадлежавший его умершему отцу. Но повторилась точно такая же история с арестом. Все удалось уладить дистанционно, предоставив документы.

Следующие два года Евгений жил спокойно. Он устроился на работу в муниципальное учреждение, где оформил зарплатную банковскую карту. Спустя некоторое время на счет в банке наложили арест. Теперь уже по новым долгам барнаульского тезки.

«На этот раз три с половиной миллиона рублей на нее повесили долги судебные приставы», — признался Евгений. Он добавил, что кроме зарплатной карты под арестом оказался его счет, на котором лежало 200 тысяч рублей.

По словам пострадавшего, барнаульского должника он нашел в социальных сетях. В ходе разговора тезка заявил Евгению, что его подставили и сам они ни в чем не виноват.

«При этом письма от приставов ему приходят, а плачу за них я. Адресата они знают, а то, что по паспорту другой человек в другом регионе, этого они не учитывают», — поделился Евгений.

Проблемы однофамильцев

Оплата россиянами долгов однофамильцев и полных тезок встречается достаточно часто. Пострадавшие от действий приставов находят разные выходы: меняют анкетные данные (имена и фамилии), предоставляют множество документов, чтобы подтвердить, что долгов на них нет.

Евгений завел новую банковскую карту и в день зарплаты пытается снимать деньги быстрее, чем приставы, чтобы хоть как-то сохранить средства.

Юристы утверждают, что вернуть списанные по ошибке деньги можно. Для этого потребуются заявление и копии документов, удостоверяющих личность, чтобы подтвердить, что долг относится к другому лицу. Но как долго продлится этот процесс, неизвестно. Также можно обратиться в суд для признания ареста незаконным. Но в случае Евгения на каждое заседание придется ездить из Новосибирска.

Эта проблема возникает из-за того, что приставы в поисках имущества должников рассылают по банкам и учреждениям запросы с фамилией, именем, отчеством и датой рождения должников. В результате блокируются счета и накладывается арест на имущество.

При этом с июля 2018 года судебные приставы в постановлениях, кроме анкетных данных и дат рождения должников, должны указывать дополнительные сведения: серию и номер паспорта, СНИЛС, ИНН, данные водительских прав.

Но первый арест на Евгения по долгам тезки наложили еще в 2016 году, когда это правило не действовало. С тех пор новосибирец так и числится в базе неплательщиков.