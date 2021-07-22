Фальшивые сайты с промокодами появились в Сети. Узнать подделку довольно просто

Мошенники начали создавать фальшивые сайты с промокодами, где предлагают кешбэк 50% при переводе с карты на карту. Специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в разговоре с «360» объяснил, как не попасться на удочку мошенников.

На что надо обратить внимание на сайте

Первое правило информационной безопасности — смотреть на доменное имя.

«Мошенники не парятся с доменным именем и создают на обычных хостингах одностраничных. Будет мудреное доменное имя, немного длинное. Сам домен будет дешевеньким. Это как .pw — будет стоить 60 рублей», — сказал Вакулин.

Данные человека мошенники могут получать в тот момент, когда он переходит на страницу оплаты.

«Если доменное имя будет похоже с сайтом, на который мы изначально заходили, это означает, что страница была создана именно на этом сайте», — отметил эксперт.

То есть человек должен насторожиться, если при нажатии на оплату он попадает на страницу с почти что идентичным адресом, только к нему, к примеру, добавлены знаки /рау. В этом случае он ни в коем случае не должен делиться данными своей карты.

Собеседник «360» напомнил, что сейчас существует множество платежных систем, через которые можно безопасно принимать или получать платежи.

Мошенники используют слово promocod

Только за июль в Рунете появилось 120 доменов, использующих слово promocod. Среди них promokodon.ru и zapromokod.ru Преступники предлагают пользователям Сети получить кешбэк в размере 50% при переводе с карты на карту. Когда человек подтверждает списание средств со своей карты, вводя код из SMS, на странице появляется сообщение об ошибке транзакции.

За последние 20 дней мошенники создали еще порядка 20 доменов со словом bankpay.

Глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов отметил, что эта схема известна в профессиональных кругах, но не широкой аудитории. Он высказал мнение о том, что этот способ мошенничества может стать успешен именно в России, поскольку получение скидок и купонов за покупку очень популярно в стране.