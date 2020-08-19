Фальшивомонетчики активизировались в России. Что делать, если в ваших руках оказалась подделка

Фальшивомонетчики активизировались в России. Все чаще в стране изымают поддельные купюры. Причем, по мнению некоторых экспертов, найденное — лишь верхушка айсберга.

В первом полугодии 2020 года в России выявили 19 тысяч поддельных банкнот, сообщили «Известия». В прошлом году их было на тысячу меньше. Чаще всего (14,7 тысячи раз) мошенники печатали пятитысячные рублевые купюры. А вот липовых долларов, евро и юаней стало значительно меньше.

В пресс-службе Центробанка отметили, что уровень фейковых банкнот остался стабильно низким. А прирост в 6% считается естественным явлением. Опрошенные изданием эксперты считают, что мошенников спровоцировал рост оборота налички во время пандемии. Граждане и бизнес опасались закрытия банков и меньше доверяли безналу. Кроме того, во время экономических кризисов и финансовой неопределенности фальшивомонетчики всегда усиливают свою активность.

Вечная гонка

Гонка между фальшивомонетчиками и правоохранителями вечная, заявил «360» аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев. Обе стороны непрерывно совершенствуют технологии. Одни повышают качество подделок, другие улучшают методики их выявления.

«Когда мы видим, что в этом месяце или в этом году было изъято больше купюр, это совершенно не значит, что их было больше изготовлено. Может быть, в какой-то момент криминалисты обогнали фальшивомонетчиков. Но может быть, фальшивомонетчики напечатали столько, что даже при старых методах удалось изъять больше», — пояснил Коренев.

Определить, что произошло в 2020 году, по его мнению, нереально. Можно лишь говорить о том, что сейчас «в выигрыше» правоохранители. Да и то неясно, как долго они смогут удерживать лидирующую позицию.

«Сколько деньги существуют, столько их и подделывают. И пока ситуация в этом плане радикально не изменилась и, полагаю, не изменится никогда, если только не придумают нечто принципиально новое, отличное от наличных денег», — добавил он.

География подделок

Чаще всего фальшивки изымали в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах. А реже всего — на Дальнем Востоке. Этому есть простое объяснение, считает Коренев. Подделки, как правило, редко далеко уходят от мест изготовления. В Центральной России, например, гораздо больше технических и экономических возможностей для их печати.

«Пока деньги доберутся до Дальнего Востока, пройдет много времени, большая часть их будет изъята. Оборот денег обычно происходит в одном и том же регионе. И только за счет туризма либо деловых поездок какая-то часть наличных денег из региона в регион перемещается», — сказал он.

Еще одна причина: не во всех федеральных округах у криминалистов одинаковые технические возможности. Поэтому в одних регионах больше, а в других меньше возможностей для выявления подделок.

Липовый рынок

Опрошенные газетой эксперты уверены, что выявляемые подделки — вершина айсберга. А реальный рынок фейковых купюр намного больше. Но суммарный объем фальшивок в России не так уж велик — гораздо меньше, чем в других странах, рассказал «360» эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Причина в том, что рублевые банкноты имеют высокую степень защиты. А процесс подделки — дело затратное, хлопотное и малорентабельное, из-за чего сейчас чаще подделывают крупные купюры.

«Затраты те же, а прибыль больше. Поэтому, как правило, чаще подделывают крупные купюры. Хотя в подделке мелкокупюрных банкнот тоже есть свой резон: на них обращают меньше внимания и больше вероятность того, что они легче войдут в оборот и не так быстро будут пойманы», — сказал он.

Что делать с фальшивкой?

Опытные кассиры и банковские служащие всегда обращают внимание на качество специальной бумаги, рельефный и микрошрифт — с помощью лупы можно увидеть на купюрах микропроколы и крохотные фигурки. Но простому человеку отличить современную фальшивку от подлинной банкноты сложно.

«У нас что деньги высококачественные, что подделки высококачественные. Распознать их достаточно сложно. Хотя это не значит, что люди должны опускать руки. Есть признаки подлинности: микрошрифты, водяные знаки, металлические и прочие нити. Людям это знать надо. И стараться за этим следить», — подчеркнул Беляев.

На сайте Центробанка показано, как можно отличить настоящие деньги от фальшивых.

Раньше фальшивки часто попадались в банкоматах. С совершенствованием защитных технологий это случается реже, но все равно бывает. Если в терминале, на рынке или в магазине человеку дали такую купюру, ни в коем случае не стоит пытаться тоже ее кому-нибудь всучить.

«Это самый неверный путь. Опытный человек всегда ее распознает, ее с составлением протокола изымут полицейские. И, может быть, еще и с вами будут работать, чтобы выяснить, откуда она у вас появилась и не являетесь ли вы одним из сбытчиков фальшивых денег», — добавил Беляев.

Обнаружив в кошельке фальшивку, эксперт рекомендовал «вздохнуть», усилить бдительность на будущее и сдать подделку в банк. Потому что никаких компенсаций за сдачу фейковых купюр в нашей стране не предусмотрено.