Павший айдол: о причинах смерти затравленной K-pop-певицы Солли

Обычно в таком возрасте из жизни уходят рокеры и рэперы, но 25-летняя звезда K-pop Солли разрушила все шаблоны. Виноват внутренний надрыв, жестокое общество или все вместе? Размышляет колумнист «360».

Смерть южнокорейской певицы и актрисы Солли (Чхве Чжин Ри) потрясла многих ее соотечественников. В память о безвременно ушедшей из жизни девушке музыканты откладывают свои концерты, съемки клипов и прямые трансляции в соцсетях.

Бездыханное тело артистки было обнаружено ее помощником на втором этаже роскошного особняка в пригороде Сеула. Полицейское расследование пока не закончено, но уже была озвучена основная версия: Солли сама лишила себя жизни. Молодая, красивая, успешная — чего же ей не хватало и что толкнуло перейти запретную черту?

Не кавай

Как и многие айдолы (суперзвезды K-pop), будущая звезда была вовлечена в шоубиз с первых классов — родители записали ее в актерскую школу, и уже в 11 лет она сыграла свою первую роль в одной из телевизионных дорам — этот жанр слезливых любовных сериалов до сих пор пользуется большой популярностью в Южной Корее и за ее пределами.

Вскоре после появления на телеэкранах девочка была выбрана среди множества других претенденток в ходе кастинга S.M. Entertainment — одной из крупнейших компаний индустрии K-pop с оборотом более миллиарда долларов год. На этой «фабрике звезд» популярные группы пекут словно горячие пирожки. Чхве повезло, ей удалось не только стать стажеркой компании, но и войти в состав группы f (x), быстро добившейся успеха и народной любви.

Именно там Солли получила свое новое имя, что является обычной практикой среди исполнителей K-pop. Фактически айдолы отказываются от своей старой жизни ради того, чтобы стать кумирами миллионов — их новая жизнь максимально прозрачна и связана с постоянной публичностью: будь то участие в развлекательных шоу, публичные встречи с фанатами или общение с ними через Сеть.

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Солли подчинялась тем же правилам, что и все другие айдолы, хоть и стремилась доказать свою самостоятельность и выделялась излишне вольным поведением если не для обычного человека, то уж точно для K-pop-музыканта — невероятно успешная южнокорейская развлекательная индустрия основана на жесточайшей дисциплине и контроле. При этом ее «выходки» вроде случайно попавшего в кадр соска несравнимы со скандалами вокруг западных селебрити вроде Мадонны или Ким Кардашьян. Максимум, что она могла себе позволить при общении с фанатами онлайн, это появиться в излишне откровенном наряде или подшофе.

Однако и этого хватило, чтобы испортить образ непорочной и «кавайной» (грубо говоря, няшной) звезды. Сложно это представить, но скромная и стеснительная девушка получила славу главной хулиганки K-pop и одной из популярных целей для сеансов сетевой ненависти: девушке писали хамские комментарии, оскорбляли и пытались всячески задеть во время стримов. Другим звездам фанаты жанра отдавали все запасы своей любви, Солли же оставалась лишь грубость и желчь.

Вот всего один пример, чтобы представить уровень хейтерства к ее персоне: в одном из фильмов с ее участием девушка появилась в кадре с расширенными зрачками и немедленно без всяких оснований была обвинена сетевыми комментаторами в наркомании.

Пять лет назад травля привела к ее уходу из f (x) на пике славы и долгим творческим поискам. В этом сентябре, после появления фото Солли с частично обнаженной грудью, кибербуллинг начался с новой силой. Он наложился на творческие неурядицы — последний клип певицы Goblin не привлек особого внимания публики.

Гоблин и чучело

«Это история человека с диссоциативным расстройством. У нее четыре разные личности», — так начинается клип Goblin. По мнению поклонников, в тексте может быть скрыта загадка гибели певицы. Солли могла ассоциировать себя с главной героиней песни, страдавшей от ментального расстройства. Более того, ей могло казаться, что она и есть тот самый «гоблин» — ненавистное людям существо-изгой.

Подтвердить или опровергнуть эту теорию смогут дневниковые записи певицы, обнаруженные в ее доме. Одно можно сказать точно: Солли страдала от затяжной депрессии, а кибербуллинг только увеличивал ее моральные переживания. На своих стримах она нередко спорила с недоброжелателями, пытаясь доказать, что не заслуживает дурного отношения.

В судьбе звезды сложно не увидеть параллели с советским фильмом «Чучело», в свое время потрясшим зрителя реалистичным описанием школьной травли. Правда, смелая девочка, взявшая на себя чужую вину и ставшая жертвой травли одноклассников, смогла победить «стаю единомышленников» и даже пристыдить каждого из них.

В жизни, к сожалению, бывает иначе. В последнее время школьный буллинг и методы борьбы с ним обсуждаются все чаще, но объектом травли нередко становятся и взрослые люди, порой вполне успешные и состоявшиеся в жизни. Сеть позволяет легко объединяться тем, кто, ведомый ложно понятым чувством справедливости или моралью, считает себя вправе устраивать «онлайн-суды Линча».

Под каток буллинга может попасть кто угодно: от реального негодяя до человека, ставшего жертвой слухов. Порой он начинается с общественной кампании с самыми благими целями вроде #MeToo, но повод для травли — чаще всего самый банальный — что в школьных коридорах, что в интернете определяется очень просто: непохожестью жертвы. Если ты белая ворона, то никакое богатство и успех не поможет. Наоборот, «ворону» в золотой клетке травить гораздо интереснее. Пожалуй, в этом главное отличие кибербуллинга от обычного — организаторы травли не только получают удовольствие от унижения жертвы, но и тешат свое самолюбие за счет ее высокого статуса.

На примере Солли мы видим, насколько тяжелые последствия могут быть у таких «невинных» затей. С реальным буллингом начали бороться по всей строгости закона — к примеру, нашумевшая история об издевательствах школьников над маленьким актером театра Илья Резника уже вызвала увольнение директора школы и проверку со стороны правоохранительных органов. Возможно, так будут бороться и с сетевой травлей. Но одержать победу над сотнями анонимных троллей гораздо сложнее, чем над парочкой конкретных хулиганов.

Что же делать? Главное, не молчать — чем больше и чаще мы будем обсуждать проблемы буллинга и останавливаться на конкретных случаях, когда человек становится объектом лживых сплетен и злых комментариев, тем больше шансов залечить эту загноившуюся язву современного общества.

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