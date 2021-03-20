Учим название исландского вулкана. Фаградалсфьяль остановил полеты и заворожил туристов

Вулкан Фаградалсфьяль в Исландии начал мощно извергаться, чего не делал уже шесть тысяч лет. Жителям столицы ничего не угрожает, а вот аэропорт Кеблавик не принимает и не отправляет самолеты. Twitter заполнен фото и видео вырывающихся фонтанов лавы. Уже нашлись желающие прилететь на островное государство, чтобы увидеть «эту опасную красоту».

Извержение вулкана Фаградалсфьяль произошло из-за 40 тысяч слабых землетрясений на юго-западе Исландии. Они случились за последние несколько недель. В итоге образовалась трещина длиной более 500 метров. Из нее вырываются фонтаны лавы до 100 метров в высоту, а из кратера вулкана поднимается дым.

«Через два месяца перееду в Исландию, поближе к этой опасной красоте», — такие планы появились у людей после того, как они посмотрели такие фотографии.

Фаградалсфьяль расположен на полуострове Рейкьянес, в 35 километрах от столицы Исландии Рейкьявика.

Первые сообщения об извержении поступили в 21:40 по местному времени (23:40 по Москве). В 22:59 метеорологическая служба официально объявила о начале извержения Фаградалсфьяля на юго-западе страны.

Это первая фотография извержения, которую сделали с вертолета береговой охраны:

А это первое видео с того же вертолета:

Зарево от вулкана видно из Рейкьявика. Однако это красное облако на фоне черного неба неопасно для местных жителей. Департамент по чрезвычайным ситуациям уже заявил, что эвакуация населения не потребуется. Тем не менее полиция Исландии призвала горожан сохранять спокойствие и ни при каких обстоятельствах не подходить близко к опасной зоне. Пожарные и медики находятся в полной готовности.

Спасательная служба заявила: «Извержение произошло в лучшем месте из возможных с учетом потока лавы». Поэтому в безопасности находятся и жители Гриндавика — города в семи километрах от вулкана.

Вулканические газы, которые поднимаются в атмосферу, доберутся до города Торлауксхебн, допустили местные власти. Он расположен в 50 километрах от Фаградалсфьяля. Исландцев просят закрыть окна и не покидать дома. Специалисты еще не оценили точное количество выбросов.

А для авиации введен красный код, все рейсы отменены. Действует временный запрет на входящие и исходящие рейсы из аэропорта Кеблавик — главного международного хаба страны. Все основные дороги в районе вулкана тоже перекрыты.

Проснувшийся вулкан Фаградалсфьяль не активничал уже шесть тысяч лет. А на полуострове Рейкьянес это первое извержение за последний 781 год.

Извержение Фаградалсфьяля, вероятно, будет широко обсуждаться. Поэтому, чтобы никто не оплошал во время разговоров о природной катастрофе, исландцы пришли на помощь. Они записали видео, в котором учат правильно произносить географические термины, в том числе и Фаградалсфьяль. Берите первый урок исландского: