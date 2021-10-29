Попытка Цукерберга замять скандалы и поменять сферу бизнеса? Как Facebook стал Meta

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг официально объявил о ребрендинге головной компании. Она получила название Meta. Ребрендинг произошел на фоне атаки журналистов на компанию. Они опубликовали внутренние документы, подрывающие имидж корпорации. Но, судя по данным биржи, где акции компании пошли вверх, для Цукерберга смена названия оказалась успешной.

Метавселенная Цукерберга

Facebook из социальной сети давно стал крупной корпорацией. Начиная с 2014 года компания начала покупать стартапы, разрабатывающие проекты виртуальной и дополненной реальности. Спустя семь лет фирма раскрыла свои планы. Она сменила название на Meta и объявила о начале создания метавселенной.

«Сегодня нас воспринимают как компанию, занимающуюся социальными сетями, но в нашей ДНК мы являемся компанией, которая создает технологии для связи людей, а метавселенная — это следующий рубеж, как и социальные сети, когда мы только начинали», — так начал Марк Цукерберг свое выступление на сегодняшней конференции.

Он пояснил, что речь идет о внедрении социальной реальности во все сферы жизни. Попасть туда можно при помощи специальных очков. Цукерберг показал, как это может выглядеть.

Глава компании Meta показал, как гуляет по цифровой копии собственного дома и общается с друзьями в виде голограмм. Все происходит в специальном закрытом пространстве, которое назвали Horizon Workrooms, откуда можно переместиться в любое место в метавселенной. Это позволит не только устраивать встречи с друзьями, но и посещать концерты, заниматься спортом, смотреть кино с другими зрителями.

По словам Цукерберга, развитие нового виртуального пространства — это его основное дело на ближайшее десятилетие. Он ожидает, что пользователями метавселенной станет один миллиард человек. Цифровая реальность станет новым шагом в развитие интернета и позволит создать полноценный виртуальный мир.

Также Цукерберг на прошедшей презентации анонсировал выпуск специальной гарнитуры для виртуальной реальности. Она получила название Project Cambria. По планам, она выйдет в следующем году. Кроме того, стало известно название новых умных очков от Meta с поддержкой дополненной реальности — Project Nasaray. Дата их выхода пока неизвестна.

Что такое Meta

Кроме ребрендинга в компании произойдут и внутренние изменения. Начиная с четвертого квартала этого года корпорация станет отчитываться по двум операционным сегментам Family of Apps, куда войдут приложения и социальные сети и Reality Labs — все, что связано с виртуальной реальностью. Для привлечения новых инвесторов с 1 декабря Meta запустит новый вид акций на бирже под названием MVRS.

После смены названия социальная сеть Facebook станет только одним из брендов корпорации наряду с WhatsApp, Instagram, разработчиком очков виртуальной реальности Oculus и других.

Ребрендинг произошел после публикаций материалов крупных СМИ, которые на основе внутренних документов корпорации рассказали о внутренней кухне социальной сети. Facebook обвинили в пропаганде насилия, отсутствии модерации и помощи работорговцам.

Источник фото: nasdaq.com

Выход скандальных материалов журналисты приурочили к выходу квартального отчета Facebook о выручке. Показатель доходности компании в 35% перебил внимание инвесторов и ценные бумаги корпорации только выросли. После сегодняшней презентации акции компании снова пошли вверх.

Ребрендинг не избавит от проблем

Информация о том, что Facebook сменит название появилась около месяца назад. Это может быть связано с тем, что компания не хотела ассоциироваться с названием только одного своего продукта. Таким мнением с «360» поделился бренд-стратег и автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дяченко.

«Изначально они планировали ребрендинг, чтобы не ассоциировать названия своих продуктов только с одной социальной сетью. То есть так, чтобы можно было развивать их отдельно, чтобы иметь меньше претензий со стороны антимонопольных органов. Хотя с этой точки зрения все остается по прежнему», — отметил специалист.

Он напомнил, что за последний год вокруг корпорации было несколько громких моментов. Один из них был связан со скандалом вокруг мессенджера Whatsapp, который поменял политику конфиденциальности ради улучшения выдачи рекламы. Поэтому, не исключено, что это тоже сыграло свою роль в проведении ребрендинга. Теперь Facebook — это только социальная сеть, а не корпорация.