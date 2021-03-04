Facebook вернул политическую рекламу. Ее запрет подогрел слухи о вмешательстве в выборы

Facebook снимет запрет на показ политической рекламы, который ввели после выборов в США прошлого года. Ранее в Сети эту тему считали слишком деликатной. Но на цифровые платформы делал упор проигравший Джо Байдену Дональд Трамп. Теперь же, после выборов, соцсеть решила подзаработать.

Снятие запрета вновь открыло двери в Facebook политикам, а также целому ряду рекламодателей.

«Мы восстанавливаем показ рекламы, связанной с политикой, выборами и вопросами общественной значимости в Соединенных Штатах в четверг, 4 марта. Мы ввели этот временный запрет после выборов в ноябре 2020 года, чтобы избежать путаницы и злоупотреблений после дня выборов», — сообщили на сайте компании.

В Facebook пояснили, что во время этого избирательного цикла больше узнали о политической рекламе и самих выборах.

«Как итог, в грядущие месяцы мы собираемся более подробно изучить принцип работы такой рекламы на наших сервисах и понять, какие можно внести изменения», — говорится в сообщении.

В Google также решили снять запрет на политическую рекламу. IТ-компания ввела его после беспорядков, которые произошли в США в январе и перед инаугурацией новоиспеченного главы США Джо Байдена.

Запрет был политическим ходом

Однако запрет политической рекламы не был оправдан. Об этом в разговоре с «360» заявил политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, социальные сети являются главной площадкой для коммуникации в XXI веке. Очевидно, что предвыборным кампаниям, политическим кандидатам нужно работать в Сети.

На мой взгляд, это (запрет политической рекламы — прим. ред.) неправильный жест. Он ограничивает свободу слова тех кандидатов, которые участвуют в выборах. Запрет рекламы был очевидным политическим ходом. Он ударял в первую очередь по тем кандидатам, которые в основном работали в цифровой сфере. Это в первую очередь Дональд Трамп Малек Дудаков.

Политолог пояснил, что Трамп и в 2016 году победил именно за счет цифровой сферы, а в 2020-м тоже делал ставку на нее. Поэтому запрет ударил по нему особенно сильно.

«При этом все телеканалы в Штатах настроены резко против Трампа. Там у него ограничены возможности рекламы. Сейчас решили снять запрет, потому что денежки все-таки нужны, деньги не пахнут. До следующих выборов еще долго, поэтому дали больше свободы. Уверен, что как только начнется следующий этап очередной предвыборной кампании, Facebоok снова заставят отрубить всю политическую рекламу», — подчеркнул собеседник.

Провоцирование разговоров о вмешательстве в выборы

При этом запрет политической рекламы лишний раз спровоцировал «истерические обвинения в возможном вмешательстве». Об этом «360» сказал американский политолог Эндрю Корыбко.

Это (запрет — прим. ред.) заставило людей задуматься о необходимости прекратить вмешательство и манипуляции со стороны иностранных и отечественных игроков политической арены. Сроки отмены запрета совпадают с окончанием сезона выборов, и Facebook, вероятно, хочет увеличить доходы от такой рекламы, чтобы улучшить прибыль Эндрю Корыбко.

В России, уверен Дудаков, запрет или его отсутствие на политическую рекламу в Fасеbооk никакой роли не играет. В этой социальной сети не так много россиян.

«И это такая политизированная публика, можно назвать ее тусовочной публикой. Для широких народных масс эта социальная сеть не имеет значения. У нас основной упор идет на площадки по типу „Одноклассники“ или „ВКонтакте“», — отметил Дудаков.