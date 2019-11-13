Facebook ввел собственную систему электронных платежей. Так он станет монополистом транзакций

Компания Facebook запустила систему электронных платежей Facebook Pay. Она будет действовать в социальной сети и ее мессенджере, Instagram и в WhatsApp. Но сможет ли руководство компании гарантировать безопасность финансам пользователей?

О старте Facebook Pay сообщили в блоге компании. С помощью сервиса можно будет покупать игры, билеты на мероприятия, собирать пожертвования и просто пересылать суммы друзьям. Руководство самой популярной социальной сети в мире планирует расширить возможность пользования новинкой также на Instagram и WhatsApp.

Начать пользоваться Facebook Pay можно, запустив его на сайте или в приложении. Сервис поддерживает PayPal, а также большинство кредитных и дебетовых карт. В компании напомнили, что через Facebook клиенты совершают платежи уже 12 лет. И новинка лишь упростит схему.

Facebook уже на протяжении многих лет позиционирует себя не как социальная сеть, а как полноценная платформа, внутри которой сторонние разработчики создают различные приложения. В этом уверен специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат.

Facebook стремится постоянно наращивать свои обороты и увеличивать доход. При наличии собственной платежной системы у него будет возможность монополизировать транзакции внутри компании. Это станет сильно заметно, когда Facebook все-таки выпустит свою криптовалюту Сохраб Гайрат.

С каждой внутренней транзакции Facebook будет получать свои проценты, которые сейчас он платит банкам и системе Visa\Master за эквайринг — возможность принимать безналичную оплату. По словам Гайрата, подобное уже сделали в AppStore. Все приложения, что публикуются там посторонними разработчиками, могут принять платежи только через ApplePay.

В вопросе безопасности у Facebook большой опыт. Собеседник «360» уверен — компания уже не раз доказала, что она вполне надежная платформа.

«Представьте себе, это один из самых крупных, если не самый крупный, интернет-ресурс во всем мире. Ежедневно происходит более миллиона попыток взломать его. Конечно, какие-то успехи были у злоумышленников, но они незначительные. Банки взламывают чаще, чем Facebook», — заключил Гайрат.