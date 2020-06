Facebook объявили бойкот из-за расизма. Цукерберг уже потерял больше $7 млрд

Миллиардер Марк Цукерберг всего за сутки лишился более семи миллиардов долларов. Все из-за бойкота, который устроили Facebook крупные рекламодатели. После этого акции на торгах стремительно пошли вниз. Организации присоединились к кампании Stop Hate for Profit («Остановить ненависть ради прибыли»). Она призывает бизнес бойкотировать социальную сеть из-за политики модерации контента, которая допускает ненавистнические высказывания и дезинформацию. Что теперь ждет Facebook, и какие компании уже приняли участие в бойкоте — в материале «360».

Stop Hate for Profit или «Остановить ненависть ради прибыли»

Инициаторами кампании Stop Hate for Profit выступили американские правозащитные организации Anti-Defamation League, которая ведет борьбу с антисемитизмом и другими формами нетерпимости по отношению к евреям, NAACP, защищающая права цветных людей, и Color Of Change — компания стоит на защите гражданских прав.

Активисты 17 июня призвали бренды отказаться от рекламы на Facebook. По их мнению, соцсеть недостаточно борется с подстрекательством против протестующих, расизмом, ненавистью и дезинформацией в преддверии предстоящих выборов президента США.

В числе прочего, активисты выдвигают требования об усилении Facebook модерации жалоб на преследование и травлю, автоматическом удалении в соцсети разжигающей ненависть рекламы и модерирования закрытых экстремистских групп.

Бойкот уже объявили больше десятка компаний

К бойкоту Facebook уже присоединились 16 крупнейших компаний, пишет агентство Bloomberg. Одним из первых среди крупных игроков к бойкоту присоединился бренд The North Face.

Один из крупнейших рекламодателей — компания Unilever, — до конца года не намерена тратить деньги на размещение рекламы во всех продуктах Facebook (включая Instagram). При этом, Twitter тоже потеряет рекламу Unilever.

Как пояснили в компании, размещение на этих платформах «не принесет пользы людям и обществу». Представители Unilever добавили, что такое решение было принято в связи с «поляризованной атмосферой в США».

Американская телекоммуникационная компания Verizone тоже приостановила размещение рекламы в соцсетях, включая Facebook. Такой позиции будут придерживаться до тех пор, пока платформа не придумает «приемлемое решение, которое заставит нас чувствовать себя комфортно и будет соответствовать тому, что мы сделали с YouTube и другими партнерами», заявили в Verizone.

Coca-Cola поддержала кампанию, и решила, как минимум на месяц, отказаться от рекламы во всех соцсетях. «В мире нет места расизму, и в социальных сетях нет места расизму», — было сказано в заявлении компании.

Источник фото: Pixabay

Одна из крупнейших во всем мире сетей кофеен Starbucks также временно прекратила размещение рекламы во всех соцсетях на фоне объявленного Facebook бойкота.

Источник фото: Pixabay

В число принявших участие в кампании рекламодателей также уже вошли Honda Motor Co, Hershey Co, Diageo Plc, PepsiCo, Levi Strauss & Co, Diamond Foundry Inc, Patagonia Inc, Ben & Jerry’s Homemade Inc, Viber, REI, Upwork Inc и Eileen Fisher Inc.

При этом бойкот соцсети объявили не только бренды, но и работающие с ними агентства.

Миллиардные потери Facebook

Основатель Facebook на фоне бойкотов начал стремительно терять деньги. В прошедшую пятницу его прибыли сократилась на 7,1 миллиарда долларов. Из данных рейтинга Forbes Real-Time следует, что состояние Цукерберга сейчас опустилось до 79,7 млрд.

Источник фото: Pixabay

Каждый год доход Facebook от рекламы равняется 70 миллиардам долларов, уточняет Stop Hate for Profit. Только Verizone тратит на рекламу порядка одного миллиарда долларов ежегодно.

Официальное заявление

Марк Цукерберг опубликовал на своей странице в Facebook ответ на бойкот соцсети.

«Мы уже ограничиваем определенные типы контента в рекламе, которые разрешаются в обычных публикациях. Но мы хотим сделать больше и запретить спорные выражения, которые могут использоваться, чтобы сеять раздор. Поэтому сегодня мы расширяем категории рекламного контента, которые будут запрещены», ― написал он.

Источник фото: Pixabay

В пятницу Цукерберг также объявил, что соцсеть будет сопровождать все посты, которые посвящены выборам президента США.

Компания всячески пытается договориться с рекламодателями: Facebook направил письмо крупнейшим из них. В обращении говорилось о предпринятых шагах по борьбе с разжигающим ненависть контентом, пишет The New York Times. Но на сегодня письмо эффекта не возымело, однако бренды готовы вернуться на платформу, если та, в свою очередь, пересмотрит свою политику.