«Фабрику троллей» нашли на Украине. И Facebook уже взялся за нее

Тролли — отличительная черта не только интернет-форумов, где единственная цель пользователей объяснить, почему тот или иной человек не прав. Тут Facebook в украинском сегменте Сети заблокировал несколько пабликов крупных медиа. Все они принадлежали одной фабрике троллей, о которой почти ничего не известно.

В украинской сегменте интернета Facebook нашел 79 сообществ и несколько сотен пользователей — все они, как считают в соцсети, причастны к «фабрике троллей». Недобросовестных юзеров заблокировали, а среди групп нашли паблики крупных украинских медиа — Znaj.ua, Politeka и Hyser. Их всех объединил холдинг Znaj Media Holdings.

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Оказалось, что этими страницами управляли боты — пользователи были ненастоящими, посты оказались купленными. Но это полбеды — холдинг Znaj Media косвенно связан с PR-компанией Pragmatico. Эта контора занималась черным пиаром.

К таким же выводам пришла грантовая организация Следствие.Инфо. Она опубликовала собственное расследование, в ходе которого журналист компании внедрился в одну из киевских «ферм ботов» и каждый день писал около 300 комментариев в поддержку украинских политиков. Это были заказы, а не его выбор.

Издание Znaj.ua всячески отрицает свою причастность к черному пиару, хотя и подтвердило, что когда-то давно работало с Pragmatico. Якобы пользовалось исключительно ее консультационными услугами. Вот только скриншоты из Facebook заставляют в этом усомниться.

Источник фото: Facebook

Указанные СМИ — Znaj.ua, Politeka и Hyser, — как выяснил Институт массовой информации, часто распространяют манипуляции и недостоверную информацию. Ресурсы публиковали данные об известных людях, шоу-бизнесе, спорте, местные и международные новости, спорные факты о выборах, политических кандидатах, а также критиковали общественных деятелей.

Источник фото: Facebook

«Фабрика троллей» под эгидой Pragmatico

Подсчеты Facebook показали, что Pragmatico потратила на раскрутку украинских СМИ в соцсетях около 1,6 миллиона долларов и привлекла более четырех миллионов пользователей в группы, работающие от лица СМИ. Официальная идеология компании — раскрутка персональных брендов, не связанных с политикой. Однако раньше, предположительно, организация занималась исключительно политическим пиаром.

Информацию о Pragmatico приходится собирать «по крупинкам». На ее сайте указана сфера деятельности и количество сотрудников — от 10 до 50. В то же время в одной из вакансий на украинском сайте по поиску работы есть резюме, которое в какой-то мере может подтвердить политический формат работы Pragmatico.

Один соискатель указал, что до августа 2019 года работал политическим PR-менеджером в соцсетях в Pragmatico. Там он занимался формированием медийного образа, созданием позитивного имиджа и поддержкой репутации заказчика в соцсетях, а также руководил «коллективом от 10 людей».

В 2018 году одна девушка пыталась устроиться на работу в Pragmatico. Она заявила, что компания занималась явным политическим пиаром и раскруткой чиновников в Facebook. На тот год у организации было несколько офисов недалеко от станции метро «Палац Спорта».

Естественно, любые потенциальные черные пиарщики из Pragmatico ни с кем из журналистов не разговаривали, а те, кто все-таки умудрился чуть «не спалить» контору, создали образ «не понимаю, о чем вы».