Российское приложение FасеАрр стало угрозой для США. Они забыли про собственные программы

ФБР считает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет «контрразведывательную угрозу» для США. Специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат рассказал «360», так ли это и почему американцам стоит быть внимательнее к собственным программам.

Издание The Hill процитировало письмо помощника директора управления ФБР по делам Конгресса Джилла Тайсона лидеру сенатского меньшинства Чарльзу Шумеру. «ФБР считает любое мобильное приложение или аналогичный продукт российской разработки, например FaceApp, потенциальной контрразведывательной угрозой, основанной на данных, которые собирает продукт, его политике конфиденциальности и условиях использования, а также правовых механизмах, доступных правительству России, которые разрешают доступ к данным в пределах границ России», — сказано там.

Шумер ранее призывал американцев удалить некоторые программы, а также просил выяснить потенциальные угрозы национальной безопасности и конфиденциальности от известного приложения.

«Предупреждение, которым стоит поделиться с семьей и друзьями. В этом году, когда миллионы людей скачивали FaceApp, я спросил у ФБР, безопасно ли оно. Вот ФБР только что ответило», — написал Шумер в Twitter.

США еще с лета пытаются запрещать российские приложения в американских устройствах. Так считает специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат. По его мнению, статья The Hill вышла очень вовремя, так как недавно глава РФ подписал закон, обязывающий производителей электроники предустанавливать российское программное обеспечение на гаджеты, предназначенные для продажи в России. Закон вступит в силу с 1 июля 2020 года. Именно этот документ стал, по словам собеседника «360», ответом Вашингтону на попытки вытеснить российские программы.

Источник фото: publication.pravo.gov.ru

Если говорить о соревновании по сбору данных двух континентов, то США тут впереди. Претензий к американским производителям у России должно быть намного больше, чем у США к российским Сохраб Гайрат специалист по информационной безопасности.

Даже если FaceApp или подобные приложения российских разработчиков получают данные граждан США, они работают на платформе, собранной американскими компаниями, напомнил Гайрат. Например, Android относится к Google.

«В таком случае у американского правительства должны быть вопросы к Google. Почему он позволяет посторонним разработчикам с помощью американской платформы собирать эти данные? Понимаете, тут палка о двух концах. С одной стороны, они понимают, если начнут какие-то вопросы направлять в сторону американских компаний, то акции этих компаний упадут. Разработчики начнут меньше разрабатывать. И если даже Gооglе как-то технически ограничит разработчиков, то очень сильно потеряет выгоду. Это миллиарды убытков. Из-за этого им легче просто обвинять российских разработчиков в сборе данных», — отметил специалист.

Он добавил, что на сегодня все приложения собирают те или иные данные. Даже мировой стандарт сотовой связи GSM, который соединяется вышками, — сам по себе уже сбор данных. Получается, у американского производства должны быть претензии ко всей архитектуре современных технологий связи между людьми. FaceApp не исключение.

«Все данные, которые приходят в FaceApp, проходят через платформу Android. Похожая схема и у iPhone. Претензии должны быть в первую очередь к американским компаниям, которые собирают эти данные и потом уже передают их стороннему разработчику. Иначе это можно назвать продолжением паранойи в отношении России», — заявил Гайрат.

К сожалению, такие новости могут повлиять на количество пользователей российских приложений. Можно говорить, что для трафика FaceApp это нехорошо. Масса молодежи, которая скептически относится к России, для которой она до сих пор — это такое «красное знамя коммунизма», — они могут удалить приложение. С другой стороны, это реклама для FaceApp. Теперь об этом приложении знают все.