Face Pay введут на МЦД. Система «лиц» решит вопрос с пробками из людей

В московском метро с прошлого года работает сервис Face Рау, которым воспользовались уже более 50 тысяч человек. Проблем с ним почти не возникало. В 2022 году Face Pay запустят на МЦК и в пилотном формате на МЦД.

Что такое Face Pay?

Сервис Face Pay заработал на всех ветках и станциях метро Москвы 15 октября 2021 года. Новый способ оплаты проезда должен был уменьшить количество пассажирских пробок и упростить людям жизнь. Как рассказывал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов Mos.ru, Face Pay позволяет оплатить проезд при помощи системы распознавания лиц. Это лишь один из нескольких способов оплаты проезда, и подключение к нему является делом добровольным.

Для использования Face Pay необходимо скачать приложение «Метро Москвы» и через него привязать к сервису свою фотографию, банковскую карту, через которую будет сниматься оплата, и карту «Тройка». Регистрация может занять несколько часов. Вся полученная информация шифруется, а камера на турникете считывает биометрический ключ человека.

Внутри каждой станции метро существует специальный турникет, на котором расположена камера. Определить его можно по наклейке на полу. Подходя к проходу, человеку нужно посмотреть в камеру, после чего деньги будут автоматически списаны, а он сможет пройти вперед.

«Чтобы зайти в метро, пассажирам не нужны ни карта, ни смартфон — достаточно посмотреть в камеру на турникете. Вам не нужно прикасаться ни к смартфону, ни к каким-либо другим поверхностям. Это очень удобно», — сказал Ликсутов.

Эксперт по городскому транспорту и главный редактор бюро ИКС Роберт Ян отметил, что главное преимущество этой системы — это ускорение процесса прохода в метро.

«У нас везде турникеты. Постоянно нужно приложить что-то, подождать и только потом пройти дальше. Система Face Pay предполагает, что лицо человека уже внесено в базу. Он подходит, его лицо сразу сканируется и все», — заявил он «360».

В идеальном варианте система должна работать так, что люди смогут проходить через турникет, не снижая темпа ходьбы. На данный момент пока такого добиться не удалось, но все равно основная задача сервиса — это снижение заторов, поскольку самые большие пассажирские пробки возникают на входе.

Востребован ли сервис?

Еще до введения сервиса Ликсутов прогнозировал, что в ближайшие два-три года им начнут регулярно пользоваться 10-15% пассажиров. В случае роста спроса власти собирались увеличить число турникетов с системой Face Pay.

После запуска сервиса департамент транспорта Москвы сообщил, что в первые 20 минут к нему подключилось больше девяти тысяч человек. Всего было установлено 470 камер на турникетах на всех линиях и станциях метро Москвы.

В интервью РБК 28 декабря 2021 года Ликсутов заявил, что за 2,5 месяца более 50 тысяч человек воспользовались Face Pay, а в целом более миллиона пассажиров зарегистрировались в личном кабинете приложений «Метро Москвы» или «Московский транспорт».

При этом четко оценить востребованность сервиса пока невозможно. По словам Яна, это связано с тем, что он требует предоставления биометрических данных. Люди к такому относятся настороженно. С этим согласен и эксперт в цифровой экономике, генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

«Это быстро и удобно, но у любого гражданина возникает вопрос касательно приватности и безопасности его биометрических данных», — сказал он в беседе с «360». Впрочем, по его мнению, в будущем все люди начнут пользоваться подобными сервисами.

Ян напомнил, что когда вводили МФЦ и оплату через карты, то тоже существовала определенная настороженность, но сейчас эти сервисы стали популярными, — в особенности у молодежи.

«Использование Face Pay зависит не столько от популярности, сколько от открытости людей к чему-то новому», — заключил он.

Расширение Face Pay

Сами власти в отношении Face Pay настроены оптимистично, а его применение планируют расширить. Как рассказал Ликсутов, сервис запустят на МЦК в 2022 году, тогда же его введут в пилотном формате на МЦД. С наземным транспортом дела обстоят сложнее, поскольку в автобусах, электробусах и трамваях отсутствуют турникеты, поэтому его введение может скорее замедлить темп прохода людей, чем ускорить.

При этом бояться повышения цен на проезд из-за запуска нового способа оплаты не нужно. Как объяснил Ян, это просто дополнение к существующим способам оплаты, не влияющее на стоимость. К тому же увеличение скорости потока пассажиров повышает эффективность метро, добавляет удобство для новых потребителей и позволяет запускать больше людей за раз. Об этом заявил Щельцин.

Сбои в системе

За почти три месяца с момента введения системы Face Pay новости о сбоях в ее работе появлялись лишь единожды. Как сообщал РБК со ссылкой на Telegram-канал «Новости Москвы», утром 12 января у некоторых пользователей сервиса многократно списали деньги за проезд. Они продолжали списываться даже после того, как люди отключили систему.

Позже выяснилось, что сбои возникли у клиентов банка ВТБ. Как объяснили в пресс-службе компании, сбой возник во время проведения плановых работ в системах авторизации банка. Вскоре все исправили.

Других проблем в работе сервиса замечено не было.