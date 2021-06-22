Сразу несколько СМИ написали о том, что российские самолеты преследовали британский корабль в Средиземном море. Россия якобы заинтересовалась новейшим авианосцем HMS Queen Elizabeth и находящимися на нем истребителями F-35. По словам экспертов, все страны наблюдают за оружейными новинками соседей и это нормально.

Британский авианосец HMS Queen Elizabeth 18 июня вышел в Средиземное море и начал операцию по борьбе с ИГ*. На его борту находятся восемь истребителей F-35, а также 10 вертолетов и 10 самолетов США из состава 211-й истребительной ударной эскадрильи корпуса морской пехоты. Авианосец пробудет в водах Средиземного моря две-три недели, после чего отправится через Суэцкий канал в Индию, Южную Корею и Японию.

Коммандер Мурхаус сообщил SkyNews, что с тех пор как HMS Queen Elizabeth начал свою операцию, к нему приблизился российский военный корабль на расстояние 25 километров. По его словам, абсолютно ожидаемо, что Великобритания и Россия столкнулись в водах, ведь у обеих стран есть воздушная и морская активность в регионе.

Он подчеркнул, что пилоты разных стран уважали друг друга и что их поведение было профессиональным.

«Когда ты покупаешь авианосец пятого поколения и путешествуешь на нем по всему миру, <…> людям это интересно», — добавил он.

А Express News отметила, что помимо российского корабля были также замечены российские самолеты. Они находились в зоне видимости пилотов. Капитан Джеймс Блэкмор, командующий авиагруппой, заявил, что за три дня, пока они стояли на якоре у берегов Кипра, пилоты видели российские самолеты каждый день.

«Это то, чего мы ожидаем в этом регионе мира. И, как вы понимаете, это первый раз для F-35 в Восточном Средиземноморье. Так что, конечно, Россия хочет посмотреть, на что они похожи. Они хотят посмотреть, каковы наши истребители. Они хотят понять, как мы ведем дела, так же, как я хочу понять, как они ведут дела», — сказал он.

По словам зарубежного политолога Эндрю Корыбко, такой интерес действительно нормален.

«Движение авианосцев в любую точку мира всегда интересно, и соответствующие страны обычно стараются контролировать то, что те делают, без нарушения рамок международных правовых норм», — подчеркнул эксперт.

В этом ключе Великобритании нечего бояться, поскольку Россия не имеет агрессивных намерений и соблюдает все нормы.

Интересный экземпляр

Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в разговоре с «360» подчеркнул, что в самом авианосце ничего интересного нет. Он довольно небольшой и имеет ограниченные боевые возможности. Россию могли заинтересовать именно истребители F-35. Это новый самолет, и исследовать его характеристики в реальной обстановке — «это дело святое».

«Так же, как они исследуют характеристики наших машин и систем ПВО, так же и делаем мы. Мы должны знать, с кем воюем», — заметил Дрозденко.

С точки зрения техники F-35 — это единственный самолет пятого поколения, имеющий возможность укороченного взлета и вертикальной посадки. Это очень интересная и компьютеризированная машина. Впрочем, по словам эксперта, имеющая большое количество недостатков, связанных с универсальностью.

Есть еще и вопрос организации, в котором, как считает Дрозденко, американцы поступили гениально. Компания Lockheed Martin построила уникальную систему производства, продаж и поддержки. С точки зрения коммерции они сорвали огромный куш. Американцы втянули в этот конгломерат большое количество стран и получили огромный рынок сбыта.

«Они провели прекрасную маркетинговую кампанию, начиная от фильма „Крепкий орешек — 4“, заканчивая длительными вбросами в прессу и так далее. Они подняли рейтинг этого самолета. Мол, купите наш F-35 — и вы всех победите. И это действительно осело в головах людей», — заметил эксперт.

Они построили систему продаж производства, позволяющую зарабатывать очень много денег. До этого никто подобным не занимался. И, пожалуй, в этом главная гениальность проекта, а не в самой технической составляющей F-35.

*ИГ — запрещенная в России террористическая организация.