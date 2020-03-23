Евровидения не будет, карантин для всех и вакцины на испытаниях. Неделя в фотогалерее

Название COVID-19 превратилось в страшилку, которая пугает больше, чем сам вирус. Все в мире закрылись в своих домах, и в Сети стали появляться многочисленные инструкции, как сделать карантин чуточку приятнее. В России создали прототипы вакцины против коронавируса, но до полноценного лекарства еще далеко. А один зараженный даже ведет блог и рассказывает о болезни. Все школьники и студенты теперь учатся удаленно — как это выглядит?

Коронавирус как образ жизни

Специалисты успокаивают, в частности, член президиума РАЕН и Нью-Йоркской академии наук, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций и вирусолог Виктор Зуев напомнил о том, что смертность от болезни 2-3%. Она поражает верхние дыхательные пути, но только в тяжелых случаях под удар попадают легкие.

Коронавирус распространяется максимально быстро, люди просто испугались. Профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский подчеркнул, что вирус «серьезный, но не ужасный». К примеру, черная оспа намного ужаснее — за одну сезонную вспышку она могла унести жизнь каждого седьмого ребенка в России.

А к 2019-nCoV у многих может быть даже иммунитет. Кто-то заразится — и даже не почувствует ничего. Все специалисты сходятся на том, что меры, которые принимает государство, вполне достаточны для защиты населения.

Кстати, в Подмосковье волонтеры теперь помогают с продуктами и уборкой пожилым людям — для них вирус опаснее всего. Инструктора по физкультуре готовят программы для домашних упражнений, а солнечногорский клуб «Активное долголетие» даже запустил онлайн-занятия для членов сообщества через Instagram.

Россиян призывают больше времени проводить дома. Диетологи советуют больше есть свежих овощей и фруктов. Особенно важно потреблять витамин С. Кстати, нельзя и совсем исключать прогулки, так как самоизоляция не означает сидение взаперти. Просто лучше избегать слишком людных мест и держаться на расстоянии в 1,5-2 метра.

Но и дома можно провести время с удовольствием. Многие театры предлагают онлайн-программы, интернет-кинотеатры — скидки на подписку.

Кстати, можно понаблюдать и за теми, кто заразился вирусом и рассказывает, как проходит болезнь и лечение — можно смотреть даже впечатлительным, там ничего страшного нет.

Все российские школы с 23 марта закрывают на карантин — до 12 апреля школьники должны сидеть дома. При этом в Подмосковье создали «Школьный портал», который позволяет получать задания и отправлять выполненные обратно учителю. В столичных школах и вузах пока занятия будут проходить через Skype.

С 20 марта по всей России разрешено оформлять дистанционные больничные тем, кто находится на карантине после возвращения из-за границы. Сделать это можно на сайте ФСС. Тут мы рассказываем, как оформить электронный больничный.

Роспотребнадзор начал испытывать шесть прототипов вакцин, первые результаты опытов планируется получить в июне этого года. При этом препарат от нового типа коронавируса будет готов менее чем через год.

Это связано со спецификой работы с ДНК вируса. Сначала идет серия испытаний на животных, потом трехэтапные клинические исследования на волонтерах, чтобы понять, действует ли препарат, и насколько он безопасен. Во время процесса ученые должны учитывать и этические принципы, а также все правила доказательной медицины.

Кстати, больше всего от пандемии пострадали те профессии, которые были заточены под сферу услуг. Убытки уже понесли таксисты, финес-тренеры, рестораторы, работники кинотеатров, туроператоры и даже дальнобойщики.

18 марта официально сообщили об отмене Евровидения. Особенно больно это было для россиян из-за того, что все так хотели увидеть победителями на нем Little Big с песней «Uno».

Но жалеть ни о чем не стоит, все равно группа подарила нам позитивные эмоции и хорошее настроение.