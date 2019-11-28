Евровидение стало слишком толерантным. Венгрия отказалась от участия в конкурсе из-за геев

Венгрия решила не участвовать в «Евровидении» 2020 года. Официальные причины отказа неизвестны. СМИ считают, что это связано с отрицательным отношением властей к ЛГБТ-сообществу. По их мнению, песенный конкурс позитивно освещает права секс-меньшинств. Подробнее о происходящем в Венгрии и открытых представителях ЛГБТ-сообщества на «Евровидении» — в материале «360».

Забота о нации

Источник в венгерской телекомпании MTVA сообщил The Guardian, что сотрудники телекомпании предполагают, что решение отказаться от шоу связано из-за ассоциации «Евровидения» с ЛГБТ. Все чаще на конкурсе можно увидеть представителей данного сообщества. Они всегда показаны на шоу в позитивном ключе, что не подходит политике венгерского правительства.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сейчас ведет политику «Сначала семья», направленную на поддержание и помощь традиционным семьям. Ранее спикер венгерского парламента Ласло Кевер жестко высказался о тех, кто поддерживает однополые браки и выступает за то, чтобы они могли удочерять или усыновлять детей.

«С моральной точки зрения нет никакой разницы между поведением педофила и поведением того, кто требует таких вещей», — сказал он.

Редактор проправительственного журнала и телевизионный комментатор поддержал решение Венгрии. Без резких слов не обошлось. Комментатор назвал конкурс «гомосексуальной флотилией» и посчитал, что отказ от него послужит на пользу психического здоровья нации.

Летом Венгрия успела оказаться в центре другого ЛГБТ скандала. Тогда депутата партии Орбана возмутила реклама Coca-Cola. Он призвал бойкотировать компанию из-за использования рекламных плакатов с парой геев.

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Отечественные СМИ вместо «Евровидения»

В заявлении, направленном по электронной почте The Guardian, венгерская общественная телекомпания MTVA заявила: «Вместо того, чтобы участвовать в конкурсе песни „Евровидение“ в 2020 году, мы будем напрямую поддерживать ценные произведения, созданные талантами венгерской поп-музыки».

В предыдущие годы победитель венгерского шоу «Песня» впоследствии становился участником «Евровидения» от Венгрии. В этом году программа будет продолжена, но призом станет шанс появиться в различных отечественных СМИ и на фестивалях.

Европейский вещательный союз, который проводит конкурс, сказал: «Члены ЕВС нередко берут перерыв от участия в конкурсе», и отметил, что Венгрия отсутствовала и до этого. Однако с 2011 года страна участвовала каждый год.

Источник фото: Pixabay

ЛГБТ на сцене конкурса

Многих в 2014 году шокировало появление австрийской драг-исполнительницы Кончиты Вурст (альтер-эго Тома Нойвирта) на сцене «Евровидения». Когда речь заходит о репрезентации ЛГБТ на конкурсе, то на ум сразу приходит «женщина с бородой» с ее песней Rise Like a Phoenix. Она смогла одержать победу на шоу и с тех пор является активной сторонницей защиты прав ЛГБТ-сообщества. Кончита выступала на прайд-фестивалях по всему миру и даже перед ООН.

Однако, Вурст далеко не первая открытая представительница ЛГБТ на конкурсе «Евровидение». И не первая, кому удалось завоевать на нем победу.

Дана Интернэшнл была первой открытой трансгендерной исполнительницей, принявшей участие в шоу. Она представляла Израиль в 1998 году, и далеко не все были в восторге от такого выбора. Религиозные чиновники в стране пытались аннулировать ее участие. Однако, несмотря на преграды ей удалось выиграть конкурс и принести Израилю третью победу на конкурсе после 19 лет.

За год до выступления Даны на сцене «Евровидения» появился первый открытый гей. Пол Оскар выступал от Исландии с песней Minn Hinsti Sanсе, но оглушительного успеха как Дана не сыскал. Он занял лишь 20-е место из 25. Впрочем, в то время многие больше обсуждали его выбор узких брюк для выступления, чем само пение.

А уже в 2002 году отличилась Словения, отправив на «Евровидение» драг-ансамбль Sestrе. Этот выбор вызвал такую острую реакцию в стране, что было собрание словенского парламенте, где обсуждалось, следует ли отправлять группу на конкурс. Ансамбаль занял 13-е место.

Появление Сербии на сцене «Евровидения» в 2007 году было знаковым во многих смыслах. Это было первое участие в конкурсе вне состава Югославии. Представляла страну Мария Шерифович, которая стала первой открытой лесбиянкой на песенном конкурсе. Смысл ее песни Molitva был очень прост — любовь не знает границ. Это выступление завоевало сердца зрителей, и Мария выиграла «Евровидение».

Из последних ярких представителей ЛГБТ сообщества можно выделить 19-летнего Билала Хассани. Он представлял Францию. Открытый гей-мусульманин, который любит играть с понятием гендера. Стоит ли говорить, что парень столкнулся с нападками в соцсетях и из-за своей религии, и из-за своей ориентации?

Его песню Roi некоторые называют гимном геев, но сам парень сказал, что она адресована всем, кто может чувствовать себя обособленным и ли отчужденным в обществе. Впрочем, добрый посыл не помог ему занять высокое место в таблице.