Евросоюз наобещал беженцам золотые горы. И застонал, когда ему сели на шею

Систему предоставления убежища в Евросоюзе сочли несостоятельной. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что она потерпела крах. В ЕС никогда не были рады беженцам, а за громкие заявления об открытости и доступности европейских стран пришлось дорого заплатить.

Нехаммер высказал мнение о действующей системе предоставления мигрантам убежища на встрече с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом, напомнил ТАСС. По его словам, оба государства сильно пострадали от нелегальной миграции и должны вместе справляться с появившимися сложностями.

«Мы должны видеть, что система Европейского союза по предоставлению убежища провалилась, и нам нужна новая, эффективная. Нам уже не следует говорить об этом, а следует этим заниматься», — подчеркнул австрийский канцлер.

Ожидания и реальность

Журналист и политолог Юрий Светов в беседе с «360» заметил, что поток мигрантов хлынул в Евросоюз около пяти-шести лет назад. И оказалось, что за их содержание придется платить. Желанием инкорпорироваться в систему ЕС люди не горели — их привлекали пособия, а не ответственность.

«Думаю, что ЕС никогда не был рад беженцам. Одно дело — провозгласить Евросоюз открытым для всех, поддерживающим свободу перемещения граждан. Когда же эти граждане хлынули потоком, <…> начались иные процессы», — сказал он.

Например, Ангела Меркель, напомнил Светов, покинула пост канцлера Германии в том числе из-за недовольства ее миграционной политикой. И только обстановка стала более спокойной — начался украинский кризис. Европу заполонили беженцы с Украины, соблазненные громкими словами о безвизовом порядке въезда.

«И опять-таки хотели пособий, жилья, других „пряников“. А ни [желания] работать, ни ответственности никакой не было», — подчеркнул Светов.

Экономика ЕС кого-то поглотила, кто мог и хотел работать, а остальные сидят на шее. И граждане [Евросоюза] этому возмущаются Юрий Светов журналист, политолог.

Европейцев, добавил он, текущее положение дел не устраивает: им необходимо работать, чтобы обеспечить себе и пенсию, и пособия — все. Мигрантам же предоставляют жилье, позволяют бесплатно ездить в городском транспорте, наделяют различными льготами. Взамен, в основном, только неблагодарность.

«Все это и привело к тому, что канцлер Австрии назвал миграционным кризисом для Евросоюза. Пришло понимание, что те же самые беженцы с Украины не очень рвутся назад, как и мигранты из Сирии, Ливии, Ирака. <…> И ЕС приходится нести на себе эти тяготы», — пояснил политолог.

Он напомнил об откровенности экс-президента США Дональда Трампа, который начал строить стену на границе с Мексикой. Страна с самой мощной экономикой мира, говорил Трамп, не может без конца содержать мигрантов.

«Вот и ЕС к этому пришел. Это печальная вещь, конечно, но это реалии», — заметил Светов.

Жить за чужой счет

ЕС пытался привлечь Турцию к ограничению потока беженцев, предоставив для этого значительные средства. К тому же, страны Евросоюза определили квоты для каждого государства по количеству принимаемых мигрантов.

«Такие страны, как, например, Венгрия, в первую очередь, отказались принимать беженцев. Они сказали, что у них нет ни экономических возможностей, ни желания принимать людей чужой культуры. Упиралась Венгрия, в какой-то мере — Польша, Чехия, и что-то им удалось отстоять. Но когда начался поток украинских беженцев, с этим оказалось не совладать. Сейчас каждая из этих стран начинает говорить, что им не под силу содержание десятков тысяч иностранцев», — подчеркнул Светов.

Сложившуюся в Евросоюзе ситуацию он сравнил с положением дел в России, куда с Украины приехали около двух миллионов беженцев.

«Но они приезжают в страну, которая им близка и понятна, где у них есть родственники, знакомые. Или они просто понимают, как живет эта страна, и первым делом стараются найти себе работу, жилье и так далее. А приезжая в ЕС, где им какое-то время платят пособия, бесплатно жилье дают, они начинают рассуждать, а для чего вообще работать — можно жить за их счет», — заключил журналист.