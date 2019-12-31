Западную Европу ждут сибирские зимы. Виновато Атлантическое течение

Ученые из университета Гронингена и Утрехтского университета пришли к выводу, что мягкий климат северо-запада Европы может измениться. Североатлантическое течение, переносящее теплую воду из Мексиканского залива в Европу, временно приостановится из-за таяния ледников Гренландии и чрезмерного количества осадков. Климатологи сообщили, что вряд ли течение остановится полностью, но временное изменение тока в течение следующих ста лет возможно с 15-процентной вероятностью.

Источник фото: Свен Баарс, Университет Гронингена / phys.org

Исследовали выяснили, что течения Атлантического океана весьма чувствительны к количеству пресной воды на поверхности. Так как изменения климата привели к увеличению стоков талых вод, а также увеличению осадков в океане, североатлантическое течение может замедлиться или даже повернуться вспять.

В течение нескольких десятилетий проводилось моделирование воздействия пресной воды на течения.

Источник фото: Wikipedia

«Использовались как модели высокого разрешения, основанные на уравнениях, описывающих потоки жидкости, так и очень упрощенные блочные модели. Наши коллеги в Утрехте создали блочную модель, которая довольно хорошо описывает современные крупномасштабные процессы в океане», — пояснил доцент кафедры вычислительной математики Гронингенского университета Фред Вубс.

Исследователи отмечают, что результаты их работы — первый шаг в определении возможных рисков. Созданные ими модели не учитывают ряд рисков, вызванных таянием ледяных щитов. В дальнейшем планируется подтвердить полученные результаты, используя климатическую модель высокого разрешения.