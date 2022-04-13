Европу ждет шок

Экономики России и Европы испытывают серьезные потрясения. Существует риск продовольственного кризиса, а глава Счетной Палаты Алексей Кудрин прогнозирует годовую инфляцию в размере 17%. О том, что ждет нашу страну и Евросоюз «360» рассказал член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров, экономист Александр Разуваев. Далее — прямая речь собеседника «360».

Продовольственный кризис

Я не думаю, что будет серьезный дефицит товаров. А вот ценник будет достаточно высокий. Штатов это меньше коснется, потому они большие, они за океаном. А Европа да, она сильно пострадает — это старая история. Еще со времен Брежнева советская экономика и европейская тесно связаны, потом этой связи стало еще больше. Теперь их ждет шок.

Мое мнение, что в России резкого роста безработицы и падения доходов не будет. Просто качество жизни будет похуже, меньше хороших товаров, международный туризм закрыт. Какая-то такая жизнь будет, но переживем.

Как бороться с внешними шоками никто еще в экономической теории не придумали. Если придумает, то ему лавры Кейнса или еще какого-то известного экономиста первой руки.

Инфляция

Центробанк ожидает инфляцию на уровне 20%. Кудрин говорит о 17%. Я склонен согласиться с главой Счетной Палаты. Это цифры близкие к ключевой ставке, которая у нас есть сейчас. Причин для такой инфляции достаточно много. Прежде всего девальвация рубля, с которой мы столкнулись. Но цены расти будут не так сильно.

Скорость обращения денег выросла, то есть люди стали покупать впрок или просто быстрее, будто живут одним днем. Часть товаров пропадет, но возникнет реэкспорт. Условно говоря, купить продукцию Apple в свободной продаже вы не сможете, а вот приобрести у перекупщиков легко. Они приобретут гаджеты в Баку или Такшенте и продадут в Москве, но уже дороже. Это неизбежно.

Но опять-таки, у нас скорее всего будет рецессия, то есть выпуск наших товаров будет поменьше, чем в прошлом году. Это приведет к инфляции.

Эмбарго на российские энергоносители

Нас хотят нас выпереть из глобальной экономики, но если верить Bloomberg, у нас в деньгах нефтегазовый экспорт в 2022 году вырастет на 30% несмотря ни на что. То есть это все болезненно, но пока не трагично. Бюджет наш будет в профиците.

Московская биржа худо-бедно живет пока. Основа капитализации наших компаний составляют нефтегазовые холдинги. В России 17 миллионов брокерских счетов, то есть 17 миллионов россиян являются инвесторами.

Перестройка экономики

Я думаю, что экономика наша перестроится месяцев за шесть. У нас очень гибкая система. Плюс у нас есть опыт ковида. Два года — это стандартная точка зрения, что рыночная система адаптируется к шоку за пару лет. Поживем, увидим.

Мне кажется, что мир будет очень сильно меняться. Никто не знает, что у нас будет через пару лет. Может быть у нас будет новый советский, то есть Евразийский союз — конфедерация, с Белоруссией, куском Украины или со всей Украиной, с Казахстаном,