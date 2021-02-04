Политика отходит на второй план. Дефицит вакцин подтолкнул Европу к «Спутнику V»

Западные медиа регулярно подвергали сомнению эффективность вакцины «Спутник V», но ситуация резко изменилась. Во-первых, медицинский журнал The Lancet опубликовал материал об отечественной прививке, где признал ее безопасность и эффективность. Во-вторых, из-за дефицита вакцин ЕС задумался о покупке российского препарата.

Во вторник, 2 февраля, медицинский журнал The Lancet написал, что эффективность российской вакцины «Спутник V» действительно превышает 90% и она безопасна для использования. После этого заголовки иностранных СМИ о российской вакцине преобразились.

Например, в ABC News написали: «Российская вакцина „Спутник V“ оказалась безопасной и эффективной». В то время как 17 декабря у них вышел материал с заголовком: «Внедрение вакцины против COVID-19 в России вызывает осторожную и неоднозначную реакцию».

Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, австралийский вирусолог Питер Доэрти также похвалил российскую вакцину в разговоре с ТАСС. Он заявил, что эффективность прививки выглядит великолепно и у России есть долгая история разработки хороших вакцин.

«Стратегия использования двух аденовирусных векторов имеет смысл, и она, как я понимаю, использована в „Спутнике“. Конечно, если вирус значительно изменится в результате мутации — похоже, что сейчас он находится в процессе трансформации, — придется немного подправить препарат, но это не будет сложным», — отметил ученый.

Журналист издания Welt Жак Шустер, как передает РИА «Новости», тоже не скупился на комплименты. По его словам, последний раз Россия с технической точки зрения удивила и напугала Запад в 1957 году. Тогда СССР запустил в космос первый искусственный спутник Земли. И вот теперь вакцина, которая рано поступила на рынок, вновь поразила Европу и США.

В Le Figaro написали, что российскую вакцину долгое время не принимали всерьез, а теперь ситуация изменилась. Издание отметило, что препарат показывает себя даже лучше, чем китайская вакцина. А еще заявило, что «Спутник V» подчеркнул возвращение России в число лидеров в сфере научных исследований.

Немецкое издательство Süddeutsche Zeitung и вовсе попросило Запад отбросить все предубеждения относительно «Спутника V» и поскорее заказать его.

В чем подвох?

Неужели одной научной статьи было достаточно для того, чтобы все критические слова в адрес «Спутника V» ушли? По словам политолога Дэниела Уорнера, обзор The Lancet действительно сыграл на руку вакцине, но это не единственная причина в смене дискурса. На Западе сейчас ощущается острый дефицит доз вакцин от коронавируса. Власти вынуждены искать альтернативы и обращаться даже к тем странам, с которыми политические отношения не складываются.

«Ангела Меркель была первой, кто изъявил желание купить российскую вакцину. Это тоже повлияло на настроения СМИ и образ вакцины», — отметил собеседник «360».

С этим согласился и политолог Эндрю Корыбко. Он убежден, что ранее враждебное отношение к вакцине изменилось из-за «отчаянной потребности Европы в получении безопасных и надежных вакцин для своего населения». Они думали, что смогут демонизировать российскую вакцину довольно долго из-за альтернатив в виде Moderna и Pfizer/BioNTech. А потом стали появляться новости о сбоях с поставками, сообщения о побочных эффектах — и европейцам пришлось заинтересоваться «Спутником V».

Российская вакцина уже распространилась довольно широко вне ЕС и США. Она будет производиться в нескольких странах, включая Индию, Южную Корею, Бразилию и Китай. Помимо этого, будет производство в Казахстане, Белоруссии, Турции и, возможно, даже Иране.

По сообщениям ABC News, Алжир начнет производство вакцины в ближайшие недели. Первая партия из 50 000 доз уже прибыла в страну. В Мексике также одобрили российский препарат.

Среди европейских стран пока только Венгрия рискнула закупить наши вакцины. Она уже получила 40 000 доз и планирует в следующие три месяца получить достаточно доз для вакцинации миллиона человек. Прививки начнут распространять среди населения после того, как Национальный центр общественного здравоохранения даст окончательное добро на вакцину.

Министр иностранных дел Венгрии уже успел раскритиковать вакцинацию в ЕС, заявив, что централизованные закупки вакцин в Брюсселе потерпели неудачу, поставив под угрозу жизни европейцев. Он также предположил, что Венгрия будет не единственной в ЕС, кто прибегнет к закупке российских и китайских вакцин против COVID-19.

Политическая вакцина

Политолог Корыбко надеется, что страны ЕС действительно последуют примеру Венгрии и запросят поставки вакцины. Тогда гуманитарное сотрудничество может помочь подготовить почву для более всеобъемлющего российско-европейского сближения в ближайшем будущем.

На реальность такого сотрудничества намекает выступление Меркель 2 февраля. Тогда она заявила, что готова рассмотреть возможность использования российской вакцины, если Европейское агентство лекарственных средств одобрит «Спутник V».

Издание Les Echos также передает, что Берлин, Париж и Мадрид готовы купить отечественную вакцину. Сейчас ведутся активные переговоры между Россией и Европейским агентством лекарственных средств. Если все получится, то Россия поставит 100 миллионов доз во втором квартале.

Это интересно, потому что политические отношения между Россией и Западом лучше не стали. В США вообще ввели очередной законопроект с санкциями в адрес России. По словам Уорнера, это подтверждает, что американцы из-за своей политической позиции никогда не смогут закупить вакцины у России.

С ЕС ситуация обстоит немного легче из-за Ангелы Меркель, которая всегда пыталась выстроить мост между Россией и Западом. Политолог отмечает, что если большая часть Евросоюза все же закупит российские вакцины, то он будет удивлен. Это будет означать, что научный подход победил политический.

И, похоже, все к этому и идет. В среду правительство Испании заявило, что оно открыто и даже «с энтузиазмом» относится к использованию вакцины «Спутник V». Главное, чтобы ее одобрили регуляторы. В том же тоне вела разговор и Франция, где глава МИД Жан-Ив Ле Дриан, а затем Эммануэль Макрон выразили свою заинтересованность в вакцине. Власти подчеркнули, что у вакцин нет национальности, главное — их эффективность.

В Финляндии главный врач Института здравоохранения тоже отметил, что «Спутник V» можно рассмотреть для закупок.