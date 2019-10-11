Европейцы научили Африку убивать геев. Теперь огонь ненависти не потушить

Уганда заявила, что в ближайшее время планирует вновь внести на рассмотрение законопроект «Смерть геям». Он предлагает отнести гомосексуализм к тяжким преступлениям. Если закон примут, за однополую связь введут смертную казнь. Но столь строгое отношение к гомосексуализму в стране было не всегда. «360» разбирается, в чем же причина.

Уганда объявила о планах возобновить внесение законопроекта, предусматривающего смертную казнь для гомосексуалистов. Законопроект, известный под названием «Смерть геям», был принят в стране 24 февраля 2014 гона. До этого его несколько раз предлагали ввести, но из-за бурной критики общественности окончательное решение то и дело откладывалось.

В первой версии законопроекта для гомосексуалистов предусматривали смертную казнь. После шквала международной критики это наказание исключили, оставив лишь тюремное заключение. Геев и лесбиянок решено было сажать в тюрьму на 14 лет, если они впервые вступили в сексуальную связь, и пожизненно — если их признавали виновными повторно.

Однако закон просуществовал в стране недолго — меньше шести месяцев. 2 августа 2014 года Конституционный суд Уганды принял решение аннулировать его, так как он являлся неконституционным. Суд пояснил, что во время принятия проекта в парламенте отсутствовал кворум, так как в зале было меньше трети депутатов.

Сейчас правительство Уганды заявило о своем решении возродить закон. Планируется, что это произойдет уже в ближайшее время — в течение нескольких недель.

«Гомосексуализм не является естественным для угандийцев, но в школах, особенно среди молодежи, наблюдается массовая вербовка геев, которые пропагандируют ложь о том, что люди рождаются такими», — пояснил министр этики и добросовестности Саймон Локодо.

Он подчеркнул, что действующее уголовное законодательство ограничено в этой сфере.

Это только криминализирует акт. Мы хотим, чтобы было ясно, что любой, кто даже участвует в пропаганде и вербовке [гомосексуализма], должен считаться преступником. Тем, кто совершает тяжкие деяния, будет вынесен смертный приговор Саймон Локодо министр этики и добросовестности.

Военный патруль. Уганда. Источник фото: Pixabay

Однополая любовь — табу

Подобные законы, которые относят гомосексуализм к тяжким преступлениям, существуют во многих африканских странах. Однополые отношения там считаются табу, а наказание за секс геев и лесбиянок изменяется от длительного тюремного заключения до смертной казни.

Откуда же взялась столь сильная ненависть к однополым парам? Младший научный сотрудник института Африки РАН Александр Панов рассказал «360», что корни гомофобии в Африке следует искать не в европейской культуре, а именно в христианстве. Он подчеркнул, что до начала ХХ века, когда в Уганду пришли христианские миссионеры, гомосексуальные отношения считались частью традиционной культуры.

Даже у короля там были специальные пажи для этих целей при том, что у него были и жены, и королевы. Это было в порядке вещей Александр Панов младший научный сотрудник Института Африки РАН.

Панов рассказал, что борьбу с гомосексуализмом начали именно христианские миссионеры. Одному из королей однажды пришлось казнить двоих пажей, потому что они «отказали ему как-то в интимной близости, перейдя в христианскую веру». После этого церковь Уганды причислила их к лику святых великомучеников — там они остаются и по сей день.

«Поскольку христианство активно начало утверждать себя в то время, после этого начали принимать законы по борьбе с гомосексуализмом. Это было включено в уголовный кодекс и каралось тюремным заключением. В общем, все это началось с европейцев. Просто с течением времени африканцы, угандийцы в частности, уже воспринимают это, как часть якобы их африканской культуры, а не принесенной извне. Вот такой парадокс», — подчеркнул Панов.

Уганда. Источник фото: Pixabay

Зависит от лидера

Локодо заявил, что законопроект «Смерть геям», который поддержал президент Уганды Йовери Мусевени, вновь представят на рассмотрение в парламент в ближайшие недели. Министр ожидает, что за его принятие проголосуют до конца текущего года.

«Мы разговаривали с депутатами и мобилизовали их в большом количестве. Многие поддерживают», — подчеркнул он Локодо.

Он рассчитывает, что за принятие законопроекта проголосует необходимое количество присутствующих — как минимум две трети — и ситуация 2014 года вновь не повторится.

Однако младший научный сотрудник Института Африки РАН Александр Панов настроен оптимистично. Он считает, что рано или поздно африканские страны примирятся с гомосексуальными отношениями и перестанут считать их преступлениями.

«Где-то это уже происходит. Потихонечку. Вот есть, по-моему, пока одна страна в Африке, где можно заключить гомосексуальный брак — это ЮАР, хотя там тоже принимался закон тяжело. Там были многие, в том числе правящие партии, кто негативно воспринимал необходимость принятия этого закона. Но поскольку ЮАР себя позиционирует как страна, радеющая за права человека, за человеческое равенство — все-таки было решено этот закон принимать и однополые союзы разрешить», — пояснил он.

Панов также отметил, что в других африканских странах, несмотря на запрет однополых браков, в отношении гомосексуалистов никакого преследования. Например, в соседнем с Угандой государстве — Руанде — к геям относятся абсолютно лояльно.

«Президент [Руанды] подчеркивал, что „мы воспринимаем этих людей, просто как часть нашего общества, ничего против них не имеем“. Это еще зависит от лидера, который возглавляет те или иные страны — насколько они как бы более современны, открыты к новым веяниям, к новым каким-то настроениям. Либо они такие вот консерваторы, как президент Уганды Йовери Мусевени, который себя позиционирует чуть ли не как главный борец за нравственность в Африке», — пояснил Панов.

Уганда. Источник фото: Pixabay

Мировая реакция

В прошлый раз, когда Уганда приняла законопроект «Смерть геям», на страну обрушилась волна международной критики. Многие государства осуждали ее за криминализацию гомосексуальных отношений. Более того, США, Швеция, Норвегия, Дания и Нидерланды даже сократили либо вовсе отменили помощь, а также наложили визовые ограничения. Вероятно, что подобное может повториться и в этот раз.

Министр этики и добросовестности Саймон Локодо сказал, что Уганда готова к любому негативному ответу.

«Это проблема. Но мы готовы. Нам не нравится шантаж. Как бы мы не понимали, что это будет раздражать наших сторонников в области бюджета и управления, мы не можем просто склонить головы и поклониться людям, которые хотят навязать культуру, которая чужда нам», — сказал он.