Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обнаружила, что состав стиральных порошков Ariel и Persil, а также шоколада Lindt, которые продаются в РФ, сильно отличается от аналогичных товаров из Европы. «360» попытался разобраться, с чем это может быть связано.

«В рамках анализа конкурентной тактики международных производителей ведомство выявило признаки неравенства для российских потребителей и нарушения норм Закона о защите конкуренции», — сказано в сообщении организации.

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ФАС и Роспотребнадзор выяснили, что компании-производители либо привозят в Россию, либо создают здесь товар, качество и состав которого сильно отличаются от европейских аналогов тех же брендов. Так, в шоколаде для россиян обнаружили 12-14 органических кислот, содержание которых колеблется от 10-50% до 100-220% в различных образцах.

В порошках Ariel и Persil различается показатели «пенообразующая способность» и «моющая способность» в товарах из России и Европы. Кроме того, на российских упаковках указана необходимая дозировка, которая в 1,5-2 раза выше, чем на иностранных при стирке в одинаковых условиях.

Такая ситуация вводит в заблуждение российских потребителей, которые рассчитывают приобрести товары надлежащего качества. Выбирая именно их из аналогичных брендов, покупатели основываются на глобальной репутации бренда и его популярности в других странах.

В данной ситуации, эта репутация обманчива, так как состав товаров сильно отличается, а значит — преимущество перед другими аналогами необоснованно.

Прилавок со стиральными порошками в российском супермаркете. Источник фото: РИА «Новости»

Прецеденты

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Подобная ситуация случилась в 2017 году между Западной Европой и Вышеградской группой, в которую входят Чехия, Польша, Венгрия и Словакия. Четыре страны заявили, что многие товары, которые поставляют к ним, намного хуже или дороже тех, что продаются в их магазинах.

В пример приводили растворимый кофе Jacobs, который продается в идентичных упаковках, но при этом в Германии содержит на 30% кофеина больше, чем в Чехии. Консервированный тунец, который у немцев продается за один евро, представляет собой цельные кусочки рыбы. В Чехии точно такая же с виду банка стоит уже 1,5 евро, в то время к внутри у нее размолотая масса, которая является отходами производства.

Даже Кока-кола в разных странах отличается по составу — в Австрии в нее добавлен сахар, а в Словакии и Венгрии роль подсластителя выполняет кукурузный сироп.

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С чем это связано?

Влияние на состав продукции одного бренда в разных точках мира могут оказывать несколько факторов. Один из них — разное сырье, которое использовалось для производства в разных странах. Ведь многие товары мировых брендов производят непосредственно в том государстве, где затем и продают. А значит и для создания продукта используют компоненты, которыми располагает конкретная страна — а они могут сильно отличаться по качеству.

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Еще одним фактором являются местные условия проживания. В каждой стране отличается состав воды, что существенно для производителей порошка — они могут незначительно изменять состав, подстраиваясь под каждую конкретно ситуацию.

Однако эти причины могут действовать лишь в том случае, если товар производится в той стране, где реализуется. Если же его поставляют из-заграницы — как в случае с шоколадом — в дело вступают другие факторы. Например, вкусовые предпочтения жителей разных уголков мира. Производители могут сказать, что основываются на традиционных особенностях той или иной национальной кухни, и в соответствии с этим корректируют состав.

Еще одно возможное объяснение — для более богатых стран при изготовлении товаров используется более качественное сырье. Причина в том, что у потребителей просто не хватает денег на более дорогой и качественный товар, а потому они предпочитают продукт с меньшей эффективностью за более низкую цену.

Это также связано и с менталитетом населения — жители некоторых стран не жалеют денег на продукты питания и обслуживания, в то время как другие предпочитают экономить.

Источник фото: телеканал «360»

Последствия

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ФАС направила компаниям-производителям товаров предупреждение, предложив им два варианта дальнейшего развития событий. В первом случае, они должны изменить состав российского товара, сделав его идентичным европейским продуктам.

Во втором — нанести на упаковки специальные отметки, которые указывают на отличия продукта. Это необходимо для того, чтобы не вводить потребителя в заблуждение, обещая ему качественный зарубежный продукт.

Сейчас же на упаковках товаров, которые реализуются в России, присутствуют такие надписи. Например, на порошке Persil сказано про «немецкий стандарт качества», в то время как порошок Ariel представляется «№ 1 в Европе (по продажам)».

Если в течение 30 дней ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)», ООО «Проктер энд Гэмбл — Новомосковск», ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» и ООО «Хенкель Рус» не выполнять одно из этих условий, им грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.