Европейская безнаказанность. Удары по Сирии сойдут Турции с рук

Президент США Дональд Трамп ввел санкции против Анкары из-за военной операции в Сирии. Европа тоже отреагировала, но пока без санкций. Франция, Германия, Испания и Норвегия приостановили поставки оружия. Шансы страны войти в Евросоюз стремятся к нулю. Доктор политических наук Дэниел Уорнер считает, что Эрдогана это больше не беспокоит. И у него есть все основания для такого поведения.

Военный блеф Эрдогана. Станет ли конфликт на севере Сирии настоящей войной Подробнее

Американские санкции будут применяться к лицам, организациям или сотрудникам турецкого правительства, которые, по мнению Вашингтона, ставят под угрозу гражданское население или ведут к ухудшению мира и безопасности на северо-востоке Сирии. Помимо этого Трамп сказал, что прекращает переговоры о сделке с Турцией на 100 миллиардов долларов и повышает тарифы на сталь до 50 процентов. Президент США также ввел санкции против трех высокопоставленных турецких чиновников и министерств обороны и энергетики Турции.

По словам доктора политических наук Дэниела Уорнера, на этом все санкции и закончатся. Европа не одобряет действия Турции, но действовать жестко по отношению к ней не станет. Связано это с одной очевидной причиной — беженцы.

«В Турции находится 3,9 миллиона беженцев. Если применить к ней санкции, Эрдоган отправит всех этих людей в Европу. И что будет дальше», — сказал политолог «360».

Европа ничего не сделает. Да и Трамп не «взорвет экономику» Турции. Еще один козырь Эрдогана — это членство в НАТО.

У Турции есть базы, которые важны для НАТО. Их важность подтверждается и тем, что я не слышал ни одного слова о том, чтобы попытаться исключить Анкару из НАТО Дэниел Уорнер доктор политических наук

Потери поставок оружия Турция тоже не боится. У нее все еще есть поставки из России.

Политолог уверен, что членство в ЕС сейчас Эрдогана совершенно не заботит. Турция уже потеряла надежду в то, что это может произойти. Возможно на официальном уровне об этом не заявлено, но все выглядит именно так.

«Некоторые вещи, которые Эрдоган сделал в отношении прав человека и с системой правосудия в Турции, уже убили шансы на членство в ЕС. Я не думаю, что люди хотят видеть Турцию в составе Евросоюза. И не думаю, что сама Турция хочет этого», — считает собеседник «360».

Даже если бы Турция верила в то, что сможет стать частью ЕС, она все равно начала бы военную операцию в Сирии. Поведение в отношении курдов у Турции всегда было иррациональным Дэниел Уорнер доктор политических наук

В заключении эксперт говорит, что сейчас никто не понимает того, что происходит в Сирии. Однако, все надеются на помощь России, так как у нее есть влияние и на Турцию и на Сирию.