Европа в карантине. Страны ужесточили и без того суровые меры перед лицом коронавируса

Правительство Германии обязало всех людей носить маски с клапанами. За ношение обычной марлевой маски можно получить штраф. Во Франции думают о продолжении режима изоляции, а в Испании, Италии и Греции действует комендантский час. О том, как Европа справляется с коронавирусом — в материале «360».

Эпидемия коронавируса продолжается, и каждая страна выбирает разные способы борьбы с ней. Пока в России дети вынуждены учиться дистанционно, а многие взрослые перешли на работу на дому, многое все равно остается привычным. Все рестораны и кафе продолжают работу, за тем исключением, что в некоторых регионах они закрываются в 23:00 или раньше. Люди могут свободно ходить в гости друг к другу, перемещаться из города в город, поддерживая более или менее привычный для себя образ жизни.

Тем временем в Европе царит совершенно другая обстановка. Образ жизни многих стран напоминает тот, с которым столкнулась Россия в апреле 2020 года, уйдя на полнейшую изоляцию. Многие готовы отдать все за одну возможность увидеть близких и вернуться к привычному темпу жизни.

Только особенные маски

В Германии с 16 декабря ввели очередной общенациональный карантин. Магазины не первой степени необходимости, такие заведения, как парикмахерские и школы закрыты. Рестораны, бары и развлекательные центры также не работают.

Как пишет The Local, канцлер Ангела Меркель и руководители 16 земель в Германии также изменили требования к маскам. Отныне, садясь в общественный транспорт и заходя в супермаркет, человек должен носить на себе маску с клапаном. Тканевые маски, другие маски для лица, включая шарфы и пластиковые козырьки для лица больше не разрешены. Новые маски стоят значительно дороже обычных тканевых. Последние стоят от 30 центов до 1 евро, а вот новые — от 2 до 5 евро. Правительство Баварии объявило, что бесплатно предоставит в общей сложности 2,5 миллиона масок FFP2 нуждающимся.

В Австрии введутся похожие меры. Как сообщил канцлер Себастьян Курц, маски такого типа станут обязательными для ношения с 25 января. Помимо этого, локдаун в стране сохранится до 7 февраля.

Третий локдаун и комендантский час

По сообщениям France 24, во Франции сейчас решается вопрос о продлении режима изоляции. Если это произойдет, то страна уйдет на третий локдаун. Во Франции с декабря действует комендантский час, ограничивающий передвижение с 20:00 до 06:00. А 16 января его ужесточили, перенеся начало комендантского часа на 18:00. К этому времени все магазины и предприятия должны быть закрыты. Бары, рестораны, театры, кинотеатры и горнолыжные курорты также не работают сейчас.

Люди, приезжающие во Францию из-за пределов ЕС, должны получить отрицательный тест на коронавирус в течение 72 часов. После этого они также должны изолироваться на семь дней и снова получить отрицательный результат.

В Италии общенациональный комендантский час действует с 22:00 до 05:00. Поездки между 20 регионами страны запрещены до 15 февраля, а ношение масок является обязательным в общественных местах, как в помещении, так и на улице, по всей стране.

Как передает «Би-би-си», в Испании общенациональный комендантский час продлится вплоть до начала мая 2021 года. В этот период люди могут выходить на работу, учебу, покупать лекарства и смотреть за пожилыми людьми или детьми.

Главы регионов могут менять комендантский час, а также закрывать границы своих регионов для поездок. Лица старше шести лет должны носить защитные маски в общественном транспорте и в закрытых общественных местах по всей стране. Во многих местах они обязательны даже на открытом воздухе.

Португалия впервые с начала мая также перешла в режим изоляции. С 15 января жителей страны перевели на удаленную работу, а магазины не первостепенной важности были закрыты. В кафе и ресторанах еда разрешена только на вынос или с доставкой на дом. Школы остались открытыми.

Ожидается, что изоляция продлится не менее месяца.

В Ирландии начался самый высокий уровень ограничений, который продлится как минимум до конца января. Люди могут выходить из дома только по работе, учебе или другим важным причинам. Можно также выходить на улицу для занятий спортом в пределах пяти километров от дома.

Свадьбы ограничены до шести человек, а похороны — до 10. Все второстепенные магазины, тренажерные залы, бассейны и развлекательные заведения закрыты. Рестораны, пабы и кафе могут предлагать только еду на вынос и доставку.

Нидерланды продлили свои меры изоляции до 9 февраля, также закрыв все второстепенные магазины, кинотеатры, парикмахерские, тренажерные залы и школы. Правительство порекомендовало не бронировать поездки до 31 марта.

В Дании продлили действия карантина до 7 февраля. Начат он был в декабре. Все магазины и другие предприятия останутся закрытыми, кроме супермаркетов и аптек. Учебные заведения также остаются закрытыми, а большинство людей переведены на удаленную работу. В общественных местах могут встречаться не более пяти человек. Разумеется, ношение масок в общественных местах обязательно.