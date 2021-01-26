Европа ужесточает ограничения, Израиль закрыл авиасообщение со всеми странами. Что предпримут в России?

Один большой бесконечный локдаун в Германии, Франции, Нидерландах и Бельгии. Какие ограничения введут в Европе и что в это время предпримет Россия, в частности, Подмосковье?

Закрытое авиасообщение Израиля

Власти Израиля закрыли авиасообщение со всеми странами до конца января. Международный аэропорт Бен-Гурион закрыт. Запрещены даже полеты частных самолетов, а граждане могут покидать страну только в исключительных случаях — лечение, суды, похороны или эмиграция.

«Ограничена работа ресторанов, ТЦ, работают определенные офисы, выходить из дома можно до одного километра», — рассказала Дарья Гроссман, жительница Израиля.

Очередной локдаун в Англии

К строжайшему локдауну вернулась Великобритания. Новый штамм коронавируса, который там обнаружили в начале года, устроил британцам настоящую нервотрепку. Власти выставили целый список противоречивых мер. Теперь пабам можно продавать алкоголь только с «основательный» едой, а не с закусками. И вообще, есть побыстрее, и в помещении сильно не задерживаться.

Как это влияет на вирус, не знают сами британцы, но СМИ на полном серьезе несколько дней выясняли, является ли яйцо, запеченное в фарше, закуской. Пока дата окончания карантина остается открытой, как минимум до середины февраля.

Германия введет новые ограничения?

Германия с 16 декабря закрыта на полный карантин, магазины и общепит работает с ограничениями, встречаться на улице можно только с одним человеком.

«Сложная ситуация, закрыто все, закрыты магазины, кафе, рестораны, детсады и школы, вся общественная жизнь поставлена на паузу, очень сложно предпринимателям», — уточнила Алина, жительница Германии.

Ожидается, что на днях Ангела Меркель может объявить об ужесточении мер. Например, в стране могут ввести частичную остановку общественного транспорта.

Чрезвычайное положение в Испании

В Испании продолжается действие чрезвычайного положения. Его ввели осенью, а действовать оно будет до мая 2021 года. У сотрудников общепита нервы на пределе. В Валенсии на днях протестовали повара.

Система образования тоже работает с ограничениями: в Нидерландах за парты пускают не всех детей.

«Детские сады и школы принимают только детей работников основных предприятий, среди которых, я понимаю, медицинские учреждения экстренные службы, некоторые финансовые компании», — пояснил Георгий Чихладзе, житель Нидерландов.

Что ждет Россию?

Есть ли риск повторного ужесточения ограничений в России? Еще летом вирусологи говорили, что ситуация начнет выравниваться, когда начнется массовая вакцинация. Мы помним, что эпидемии оспы и полиомиелита остановили именно так. В Подмосковье прививку сейчас может получить каждый. Уже открыто множество пунктов вакцинации.

«Четыре-пять тысяч мы прививаем, каждый день количество растет. Мы сейчас выставились в „МЕГЕ“, больших ТЦ. 100 тысяч доз мы получили в январе и 200 тысяч готовимся получить в январе. Это все „Спутник V“, но на „Вектор“ тоже подали заявку», — рассказал Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Эпидемическая ситуация постепенно улучшается, о новых ограничениях речи сейчас не идет. Наоборот, постепенно сворачивают ковидные койки, а количество плановой медицинской помощи увеличивают. Дети вернулись в школу, бизнес работает, постепенно снимают ограничения даже для пожилых людей.

«Ограничения остаются стандартные, в духе нового времени: маска, дистанция, но в Подмосковье прекрасная погода, нужно гулять старшему и младшему поколению», — заявил губернатор.

Общественная жизнь больше не заперта на замок, все идет к тому, что больше к строгому локдауну Россия не вернется. Нужно только не забывать, что это наша общая задача и ответственность. Снимать СИЗы еще рано.