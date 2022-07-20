Европа устала от украинцев. Помощь беженцам оказалась временной

Украинские беженцы столкнулись со сложностями в Европе. Они недовольны очередями за едой и маленькими пособиями. Не в восторге от вынужденных гостей оказались и европейцы. Им надоели хулиганское поведение и постоянные просьбы о помощи. Западная пресса открыто признала усталость Европы от беженцев и реже пишет про ситуацию на Украине.

Украинские беженцы попали в тяжелое положение в норвежском городе Ставангер. Они вынуждены выстраиваться в очереди за бесплатной едой. Жители Украины обращаются за продовольственной помощью, но денег от местных властей получают недостаточно.

«Мы принимаем их, утешаем их, плачем вместе с ними и находим решения, какие только можем», — рассказала телеканалу NRK лидер волонтерской организации Алине Камудеге.

Местные СМИ обратили внимание на ситуацию и отметили, что экономическое положение некоторых беженцев настолько плохое, что они задумались о проституции. Около 96 украинцев находятся на муниципальном содержании в Ставангере и получают 2000 норвежских крон (около 11 тысяч рублей) в месяц.

По словам представителя администрации города Дагни Суннано Хаускен, такое пособие утвердили в 2016 году без учета дальнейшего повышения цен.

В других норвежских городах схожая ситуация. Представитель благотворительной организации Caritas Norway Александр Голдинг рассказал, что жители Украины также стоят в очереди за едой в Тронхейме и Осло.

Украинцы в Европе

Украинцы начали раздражать европейцев, которые приютили их. В Польше украинские волонтеры отказали малоимущим полякам в бесплатной еде в пункте распределения продовольствия, потому что теперь она выделена для беженцев. Пожилой женщине не дали бесплатную тарелку супа, объяснив это тем, что еду теперь выделяют только особым категориям населения. Ее супруг поинтересовался, накормят ли его, но в ответ получил отказ, написал РЕН ТВ.

Один из жителей Польши возмутился тем, что украинские волонтеры нагло требуют от местных жителей денег для детей на Украине. Он напомнил, что польские дети тоже болеют и нуждаются в помощи, но для них средства собирают только жители страны. Местный житель посоветовал украинцу вернуться домой и почитать про Волынь, написал сайт «Украина.ру».

В Лондоне полуголые и пьяные украинские беженцы выкрикивали националистические лозунги. Они несколько раз оскорбили темнокожего жителя Великобритании, назвав его «обезьяной». Но за англичанина вступились прохожие и словесная перепалка вылилась в драку, писало РИА ФАН.

В Эстонии украинский беженец устроился работать к местному фермеру, украл у него свинью за миллион евро и продал на мясо. Украинец не знал, что свинья занималась поиском деликатесных трюфелей и приносила фермеру крупный доход. Пострадавший владелец животного подал иск в суд, оценив свой ущерб в один миллион долларов.

Украинские беженцы в Европе не сидят на месте и устраивают различные акции, только не все местные жители от этого в восторге. В Италии водители возмутились очередной выходкой украинцев на дороге и вышвырнули их транспаранты, написал Telegram-канал «Сигнал».

Отношение меняется

В Европе отношение к украинским беженцам стало меняться в худшую сторону. По данным опроса «Билтийос светси», только 31% населения Литвы пожертвовал средства Украине или поддержал беженцев. И всего лишь 3% приняли и помогали обстроиться украинцам. Около 40% признались, что никак не отреагировали на происходящее на Украине, написал сайт Baltnews.

Еще в начале июля американское агентство Bloomberg обратило внимание на то, что европейцам надоело тратить деньги на поддержку Украины. Жителей не предупредили о том, что помощь будет иметь экономические последствия, писал Regnum.

Сочувствия украинским беженцам в западных СМИ стало меньше. Британский таблоид Daily Mail убрал отдельную вкладку «Украина» со своего сайта. Теперь новости, касающиеся Украины, идут в разделе «Мировые новости». На это обратил внимание Telegram-канал «Милитарист».

Британское издание The Telegraph заявило, что Украина перестала быть приоритетом для Запада. У стран накопилось много внутренних проблем для того, чтобы заниматься еще и украинским вопросом.