Европа устала от беженцев. Украинцам пора возвращаться

Украинским беженцам затягивают пояса в Европе. Польские власти отменят пособия, а Болгария начала переселять украинцев из отелей чуть ли не в контейнеры, если не в тюрьмы. «360» изучил, насколько изменилось отношение к беженцам с Украины, обсудив ситуацию с советником Российской академии наук.

Польша отняла 600 рублей

Последние пособия выплачивают украинским беженцам в Польше. Каждый день каждому приехавшему с Украины после 24 февраля в Польше выплачивают 40 злотых (около 600 рублей). Но уже с 1 июля выплачивать перестанут, написала газета Rzeczpospolita.

Заместитель министра внутренних дел и представитель правительства по делам беженцев Павел Шефернакер объяснил решение тем, что беженцы с Украины в силах адаптироваться и начать зарабатывать самостоятельно, и польские власти в них верят и не сомневаются. Исключение сделают для беременных и многодетных беженок, а также инвалидов, которым продолжат выплачивать по 600 рублей.

Очевидно, многим беженцам придется вернуться на Украину, заявил в беседе с «360» советник РАН, социолог Вилен Иванов.

«Кто-то сможет адаптироваться, а кто-то будет возвращаться. Ну и ситуация на Украине, она так или иначе нормализуется, я думаю, возможность для того, чтобы вернуться, тоже будет возрастать», — сказал социолог.

Профессор Педагогического университета в Кракове Петр Длугош высказал мнение, что отмена пособий — это сигнал для беженцев, что поддержка кончается, и им пора собираться обратно. В том же Кракове с 1 июня для беженцев с Украины отменили бесплатный проезд в трамваях и автобусах.

Польша с 24 февраля приняла у себя более 3,57 миллиона беженцев с Украины, согласно данным погранохраны республики. Из них два миллиона переселенцев намерены остаться там жить на постоянной основе, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Болгария выгнала из отелей

В Болгарии украинских беженцев начали выселять из отелей на черноморском побережье, где несколько месяцев их никто не трогал. Но перед началом курортного сезона болгарские власти спохватились и начали переселять переселенцев в дешевые гостиницы и на базы отдыха.

Украинцы, конечно, были недовольны, ведь все так хорошо начиналось. Сначала в Болгарии на них тратили даже больше, чем в Польше — по 40 левов (около 1395 рублей) в день, но потом субсидии срезали до 15 левов (около 520 рублей). Вице-премьер Болгарии Калина Константинова заявила, что страна больше не может позволить себе содержать украинцев на берегу моря. СМИ передавали, что после этого украинские беженцы начали массово уезжать из Болгарии, их поток резко увеличился. РИА «Новости» передавало, что болгары обрадовались таким новостям. РИА ФАН писало, что украинцев переселили из отелей в тюремные камеры.

По некоторым данным, после 24 февраля в Болгарию приехали порядка 300 тысяч беженцев с Украины, из них около 200 тысяч уже уехали.

Дальше ничего хорошего

Часть украинских беженцев, возможно, смогут остаться и адаптироваться даже там, где к ним негативное отношение со стороны правительств, по мнению социолога Иванова. Однако положительных моментов в такой жизни нет.

«Бедствие этих людей будет возрастать, их недовольство, протест, скорее всего, стихийный. Поэтому общая ситуация в Европе будет ухудшаться, социальная напряженность будет расти, поэтому перспективы здесь весьма плачевные», — признался советник РАН.