Украина запугивает Европу российскими туристами, пытаясь подтолкнуть к запрету выдавать им шенгенские визы. Генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян рассказал «360», почему сценарий, при котором ЕС закроет все границы для граждан России, лишь фантазии.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в статье в журнале Politico призвал Евросоюз отказаться от российских туристов ради безопасности. Он заявил, что россияне создают повышенный риск преступлений на почве ненависти и конфликтов.

Однако, несмотря на масштабное политическое давление на участников Шенгенского договора со стороны Украины и Прибалтики, сценарий, при котором ЕС запретит въезд гражданам России, — что-то из области фантастики, отметил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян в беседе с «360». Аннуляция уже выданных виз, по его мнению, тоже невозможна.

Если они займутся этим в массовом порядке, то получат протест со стороны Брюсселя. Это будет уже нарушением права на выдачу виз третьими странами, которые, собственно говоря, и согласовали этот выезд Артур Мурадян генеральный директор туроператора Space Travel.

Тем не менее о либеральном подходе к визовому режиму, к которому россияне привыкли, придется забыть.

«Вероятнее, что отдельные государства Евросоюза будут выдавать „национальные“ визы с правом посещения только этой страны», — предположил собеседник «360».

Пострадает сама Европа

Ограничения на въезд для российских граждан дорого обойдутся Западу. Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил ущерб Европы от потери туристов из России в 21 миллиард евро. Страны, которые были обычно популярны у россиян, такие как Греция, Кипр, Италия, Испания, этим летом практически лишились туристического потока. Активизация внутреннего туризма в Европе вряд ли спасет ситуацию в долгосрочной перспективе.

«Без возврата российских туристов определенным странам будет тяжело. Одной из самых пострадавших станет Кипр. Там российский поток был наибольшим. Евросоюзу придется решать, хотят ли они в дальнейшем какие-то потоки денежные получать. Здесь они создают проблемы скорее себе, чем россиянам», — подчеркнул Мурадян.

Эксперт посоветовал жителям России не огорчаться из-за усложнения визового режима. Он напомнил, что идет постепенно возобновление авиасообщения со странами Юго-Восточной Азии. Так, уже возвращается Таиланд с прямыми рейсами. Для русских туристов по-прежнему открыта Восточная Азия: Мальдивы, Сейшелы и весь ближневосточный блок. Вскоре доступнее станет Карибский бассейн и даже Африка: Кения, Танзания и другие страны, подытожил глава Space Travel.