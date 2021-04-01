Европа под гнетом нового штамма. Смертельная угроза нависла и над США
Новый штамм коронавируса вызвал хаос в Европе. B.1.1.7, который был найден в Великобритании, оказался более заразным среди молодого населения и тяжело переносимым. Штамм уже ходит во Франции, Турции и Канаде. Американские эпидемиологи боятся его распространения в США, ведь страна и так практически с начала пандемии занимает лидирующую позицию по заболеваемости и смертности от ковида.
Европа под ударом
Представители здравоохранения Франции еще в прошлом месяце предупредили, что новый штамм коронавируса быстро распространяется. Сейчас в отделениях интенсивной терапии находятся больше пяти тысяч пациентов с ковидом — впервые с апреля 2020 года, сообщил CNN.
В Турции рассказали о самом высоком ежедневном приросте заболевших с начала пандемии, при этом большинство случаев вызваны новым штаммом B.1.1.7.
Число заболевших и госпитализированных выросло и в Канаде. Более того, в стране увеличилось количество тяжелых случаев течения ковида, в том числе у более молодых пациентов.
Угроза для США
В США опасаются, что страна может пойти по европейскому сценарию, потому что большая часть населения остается уязвимой перед вирусом. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), только порядка 16,1% населения Штатов было вакцинировано.
Эпидемиолог Майкл Остерхольм считает, что вариант B.1.1.7 может вызывать более серьезное течение болезни, и к тому же он быстро поражает молодое население. Недавние исследования показывают, что этот штамм может быть более опасным.
По его мнению, США смогут победить инфекцию, если население получит достаточно вакцин до лета. Такое заявление он сделал после того, как Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина против COVID-19 в ходе клинических испытаний показала высокую эффективность и хорошую переносимость подростками в возрасте 12-15 лет.
Pfizer / BioNTech заявили, что намерены как можно скорее предоставить данные для расширенного разрешения на экстренное использование их двухдозовой вакцины для этих возрастов в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Сейчас в стране вакцинация от коронавируса не разрешена лицам младше 16 лет.
Эпидемиолог Майкл Остерхольм отметил, что США — единственная страна, которая ослабляет меры безопасности, в то время как новый штамм B.1.1.7 распространяется. Это, по его словам, может означать потерю большего количества жизней.
Рост зараженных и снятие ограничений
Предупреждение эпидемиолога прозвучало в связи с резким ростом числа новых случаев ковида в стране. По данным университета Хопкинса, в Штатах за последнюю неделю в среднем регистрировалось свыше 66 тысяч новых случаев коронавируса в день, что на 24,6% больше, чем неделей ранее.
Высокие темпы роста заболеваемости COVID-19 зафиксированы в Мичигане. По мнению губернатора штата, одна из причин заключается в распространении B.1.1.7.
Мичиган занимает второе место в США по количеству зарегистрированных случаев B.1.1.7. Подсчет представляет собой только те случаи, которые были выявлены в ходе надзорного анализа положительных образцов, поэтому фактическое присутствие нового штамма, возможно, еще выше.
При этом по стране идут послабления коронавирусных ограничений.
Вакцинация в США
По данным CDC, примерно 29% американцев получили по крайней мере одну дозу вакцины. Полностью вакцинированы почти 55 миллионов человек. Как показывают данные, 50,8% пожилых людей в Штатах получили вакцину.
Если FDA разрешит расширенное использование вакцин Pfizer, которые показали свою эффективность у детей в возрасте 12-15 лет, то вакцинация юных американцев этого возраста начнется в 2021 году, предположил эксперт по вакцинам в США.