Европа под гнетом нового штамма. Смертельная угроза нависла и над США

Новый штамм коронавируса вызвал хаос в Европе. B.1.1.7, который был найден в Великобритании, оказался более заразным среди молодого населения и тяжело переносимым. Штамм уже ходит во Франции, Турции и Канаде. Американские эпидемиологи боятся его распространения в США, ведь страна и так практически с начала пандемии занимает лидирующую позицию по заболеваемости и смертности от ковида.

Европа под ударом

Представители здравоохранения Франции еще в прошлом месяце предупредили, что новый штамм коронавируса быстро распространяется. Сейчас в отделениях интенсивной терапии находятся больше пяти тысяч пациентов с ковидом — впервые с апреля 2020 года, сообщил CNN.

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В Турции рассказали о самом высоком ежедневном приросте заболевших с начала пандемии, при этом большинство случаев вызваны новым штаммом B.1.1.7.

Число заболевших и госпитализированных выросло и в Канаде. Более того, в стране увеличилось количество тяжелых случаев течения ковида, в том числе у более молодых пациентов.

Угроза для США

В США опасаются, что страна может пойти по европейскому сценарию, потому что большая часть населения остается уязвимой перед вирусом. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), только порядка 16,1% населения Штатов было вакцинировано.

Эпидемиолог Майкл Остерхольм считает, что вариант B.1.1.7 может вызывать более серьезное течение болезни, и к тому же он быстро поражает молодое население. Недавние исследования показывают, что этот штамм может быть более опасным.

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По его мнению, США смогут победить инфекцию, если население получит достаточно вакцин до лета. Такое заявление он сделал после того, как Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина против COVID-19 в ходе клинических испытаний показала высокую эффективность и хорошую переносимость подростками в возрасте 12-15 лет.

Pfizer / BioNTech заявили, что намерены как можно скорее предоставить данные для расширенного разрешения на экстренное использование их двухдозовой вакцины для этих возрастов в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Сейчас в стране вакцинация от коронавируса не разрешена лицам младше 16 лет.

Эпидемиолог Майкл Остерхольм отметил, что США — единственная страна, которая ослабляет меры безопасности, в то время как новый штамм B.1.1.7 распространяется. Это, по его словам, может означать потерю большего количества жизней.

Рост зараженных и снятие ограничений

Предупреждение эпидемиолога прозвучало в связи с резким ростом числа новых случаев ковида в стране. По данным университета Хопкинса, в Штатах за последнюю неделю в среднем регистрировалось свыше 66 тысяч новых случаев коронавируса в день, что на 24,6% больше, чем неделей ранее.

Высокие темпы роста заболеваемости COVID-19 зафиксированы в Мичигане. По мнению губернатора штата, одна из причин заключается в распространении B.1.1.7.

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Мичиган занимает второе место в США по количеству зарегистрированных случаев B.1.1.7. Подсчет представляет собой только те случаи, которые были выявлены в ходе надзорного анализа положительных образцов, поэтому фактическое присутствие нового штамма, возможно, еще выше.

При этом по стране идут послабления коронавирусных ограничений.

Вакцинация в США

По данным CDC, примерно 29% американцев получили по крайней мере одну дозу вакцины. Полностью вакцинированы почти 55 миллионов человек. Как показывают данные, 50,8% пожилых людей в Штатах получили вакцину.

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Если FDA разрешит расширенное использование вакцин Pfizer, которые показали свою эффективность у детей в возрасте 12-15 лет, то вакцинация юных американцев этого возраста начнется в 2021 году, предположил эксперт по вакцинам в США.