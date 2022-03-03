Европа нанесла абсурдный удар. Кошки, деревья и кубики попали под санкции

Страны Запада продолжают накладывать на Россию санкции. Некоторые из ограничений доходят до абсурда. К примеру, кроме экономики и промышленности, Европа включила в черные списки российских кошек, деревья и игрушки.

Позор для Паралимпиады

Международный паралимпийский комитет отстранил российских спортсменов от участия в Играх в Пекине.

«Правление Международного паралимпийского комитета (МПК) приняло решение отказать спортсменам Паралимпийского комитета России (ПКР) и Национального паралимпийского комитета Белоруссии (НПК Беларуси) в заявке на участие в зимних Играх 2022 года в Пекине», — говорилось в заявлении на сайте комитета.

Иронично на этом фоне выглядели слова президента организации Эндрю Парсонса, который заявил, что спорт и политика не должны смешиваться. По его мнению, многие представители стран высказались против участия этих спортсменов в Паралимпиаде, поэтому МПК принял решение об этом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал этот запрет огромным позором для Международного паралимпийского комитета. Сложившаяся ситуация, по его мнению, чудовищна.

Страх Европы перед Тургеневским дубом

Не менее неожиданным стало решение организаторов европейского конкурса «Дерево года» исключить из участников легендарный Тургеневский дуб. Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Названное в честь писателя дерево было победителем этого конкурса в России. В ноябре дуб погубил ураган, обрушившийся на музей-заповедник «Спасское-Лутовиново», основанный в родовом имении матери Ивана Тургенева.

Организаторы конкурса решили исключить дуб из конкурсантов и показать, что вместе с США и другими странами осуждают Россию и ее спецоперацию на Украине. При этом они сочли, что такое решение не повлияет на жизни людей. Однако губернатора Орловской области этот запрет удивил.

«Как вас напугало дерево? Чем оно угрожает вам? Как вы собираетесь вымарывать Тургенева из мировой литературы?» — возмутился он в Telegram.

По мнению губернатора, исключение дуба из конкурсантов связано с тем, что в последние дни голосования он был в числе лидеров. Это не устроило организаторов состязания.

«Хотите вы давить — давите, вводить санкции — вводите, включайте в них кого хотите, хоть меня, хоть любого чиновника в Орловской области, но дуб — это выше моего понимания», — заключил он.

Кошки тоже не угодили

Другим вызвавшим непонимание санкционным решением стал запрет со стороны Международной федерации кошек (FIFE). Ее руководство постановило, что животные из России не могут участвовать в международных выставках под эгидой FIFЕ за пределами РФ.

Санкцию аргументировали тем, что организация осуждает специальную военную операцию на Украине. Табу, предположительно, будет действовать до конца мая этого года. Помимо участия в конкурсах, FIFЕ запретила вывозить и регистрировать в своей родословной книге кошек, приобретенных у заводчиков в России.

Авторы запретов уточнили, что все эти санкции против животных могут пересмотреть «по мере необходимости».

Игрушки и кроссовки

Помимо кошек и деревьев, санкционный удар нанесли и по детям. Компания LEGO 3 марта объявила, что приостанавливает поставки продукции в Россию.

Представитель компании Бенджамин Хьорт пояснил, что транспортировка будет установлена «из-за действия санкций и непредсказуемой среды, в которой приходится работать». В России сейчас функционирует 81 фирменный магазин LEGO.

Накануне о решениях больше не доставлять продукцию в РФ объявили ASOS и Nike. Таким же образом поступила компания H&M. Ее представители объяснили это необходимостью обеспечить безопасность клиентов и коллег.

Это далеко не единственные санкции, которые ввели против РФ после начала спецоперации на Украине. Каждый день о решении отказаться от сотрудничества со страной объявляют новые компании.

Всеобщий санкционный порыв разделяют не все. В частности, депутат Европарламента от Германии Маркус Бухайт в обращении к Совету Евросоюза предупредил, что ЕС совершает ошибку, вводя ограничения против России. По его словам, санкции негативно скажутся и на странах — участницах союза. Они могут обернуться долгосрочными сбоями в торговых отношениях с РФ.

Кроме того, министр торговли Южной Кореи Е Хан Гу заявил, что власти страны будут добиваться от США исключений для компаний в санкциях против технологического сектора РФ. Он пояснил, что это важно для того, чтобы обезопасить собственный бизнес.