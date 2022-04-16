Европа ожидает снижение стоимости газа. Экономист Дмитрий Моторин рассказал «360», в каком случае это возможно.

На самом деле понижение действительно возможно при одном условии. Это те условия, которые продиктованы фактически объявлением дефолта со стороны Европейского Центробанка, наших европейских партнеров, которые заморозили наши активы финансовые, и мы вынуждены были предложить им, чтобы соблюдать условия наших газовых контрактов, покупать газ за рубли.

Процедура немножечко усложняется технически, но по большому счету идет конвертация через счета специальные Газпромбанка, на которые будет перечисляться валюта, которая будет конвертироваться по межбанку и, соответственно, в течение какого-то времени будет депонироваться на счета Газпромбанка.

Экономика важнее политических истерик

В случае, если наши европейские потребители, наши европейские партнеры сочтут, что экономика более рациональна и имеет больший приоритет, чем политические истерики и желание повлиять каким-то образом на нашу позицию по отношению к Украине, то цена имеет возможность реализоваться.

Как поведут себя наши коллеги, партнеры, потребители на Западе, предсказать довольно сложно. Я полагаю, что испытание собственными, так сказать, внутренними силами и политическими, и давление потребителя и производственников, оно в каком-то смысле образумит политиков. Дмитрий Моторин

Венгрия, как я понимаю, практически готова, Армения не является недружественным государством и уже покупает у нас несколько транзакций за рубли. То есть потенциал для снижения цен на газ в Европе есть, если они не будут отказываться от предложенной нами схемы.

Европа катится в тартарары

Экономически это все выглядит не очень хорошо, потому что репутационные издержки понесли и США, американские банки, и европейские банки. Почему? Потому что они явно показали всему миру, что хранить свои сбережения в евро, и в долларах довольно рискованно. Такой крупномасштабный прецедент уже создан, и это, в том числе, будет влиять на платежную систему и, соответственно, на состояние резервных валют — евро и доллара.

Но помимо вот таких финансовых рисков мы говорим о реальных проблемах в экономике Германии, потому что фактически инфляция на сегодняшний день в Евросоюзе, по оценкам фонда Михаила Хазина, за март уже составила порядка 30%.

То есть, если честно, Европа катится в тартарары, поэтому, как будут действовать в этих условиях политики, и в какой момент они услышат голос собственных граждан, собственных потребителей, собственных производственников — это вопрос времени. Дмитрий Моторин

Рано или поздно людям станет понятно, что политика слишком дорого обходится. Причем, политика достаточно несправедливая, достаточно узкая и достаточно неадекватная, по моей оценке.

Санкции не работают

Какие-то нелепые оценки, которые дают различные институты экономические американские и европейские по поводу последствий санкций — кто-то говорит про падение ВВП на 10% и так далее — это абсолютно неадекватные оценки. Потому что те модели, по которым происходит оценка наших убытков, они имеют ограничения. И те модели, по которым работали, они несут уже фактически потери, потому что они не работают ни в Европе, ни в Америке. Как они считают падение ВВП на 10% — совершенно никому непонятно.

С точки зрения последствий санкций: мы, на самом деле, наоборот, в этом году получим большую прибыль. Мы ожидаем получить профицит, несмотря на то, что мы уже с большим дисконтом торгуем с Индией нефтью. Индия планирует покупать у нас уголь в том числе, потому что есть мощности, есть что покупать.

Поэтому мы будем в плюсе. Мы, по сути, должны быть благодарны европейским политикам за то, что они решили нашу давнюю проблему самостоятельной экономики, большой доли в нашей экономики энергоресурсов, углеводородов и так далее. То есть, нас просто привели в чувство, и мы должны быть очень сильно благодарны. Мы сейчас займемся развитием собственной рублевой экономической зоной, и это прекрасно.