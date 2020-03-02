Европа боится потока беженцев из Турции. Под угрозой популярные среди россиян курорты

Стоит ли ехать в Грецию?

Происходящее в Греции не должно пугать туристов. В этом уверена политолог из Турции Джейлан Озгюль. «То, что эти беженцы могут представить опасность для туристов, — довольно поверхностное мышление. Эти беженцы находились в Турции почти девять лет, и не было доказано, что они представляют угрозу для общества. Этот вопрос не беспокоил туристов в Турции», — заявила собеседница «360». При этом она отметила, что число беженцев, ежедневно пересекающих Средиземное море на лодках в Грецию и Италию, будет расти по мере потепления.

Источник фото: Тунджа Ойретен

Турецкий журналист Тунджа Ойретен, напротив, рекомендует туристам воздержаться от поездок в страны, где есть проблемы с мигрантами.

Туризм в Греции зависит от островов. А первая точка на подходе к Греции у беженцев — это как раз острова. Из-за коронавируса и этой ситуации греческий туризм пострадает. Не могу сказать точно, каково будет туристам, но их отдых вряд ли можно назвать спокойным Тунджа Ойретен журналист из Турции.

Ситуация на границе

Ойретен находился сегодня на границе Турции с Грецией, где беженцы пытались пробраться в Евросоюз. «Сирийских беженцев очень мало. Возможно, около 100-200 человек из трех тысяч. Я лично поговорил лишь с тремя сирийскими беженцами… В большинстве же своем это афганцы, африканцы. Из Ирана много людей, в основном иранские азербайджанцы, а не иранцы. Есть палестинцы», — заявил журналист.

Источник фото: Тунджа Ойретен

Он отметил, что не знает, почему на границе много мигрантов не из Сирии. Ведь предполагалась, что именно оттуда основной поток двинется в ЕС. Собеседник «360» рассказал о разговоре с одной из женщин. По ее словам, она хочет жить в Европе светской жизнью, без религиозного давления.

Ситуация отчасти действительно неконтролируема. Неизвестно, кем конкретно являются эти беженцы. Это могут быть джихадисты или другие преступники Тунджа Ойретен журналист из Турции.

Так или иначе, люди на границе живут в ужасных условиях, по словам Ойретена. «Было очень холодно. Они были как бездомные кошки на улице. Дети плакали из-за дождя, слезоточивого газа. На третий день на моих глазах пятерых беженцев серьезно ранили. Четыре из них получили ранения в голову, а один из них потерял глаз. Один из пострадавших — ребенок то ли 11, то ли 12 лет», — добавил журналист.

Источник фото: Тунджа Ойретен

Ситуация плоха и для Турции, и для Греции, считает собеседник, так как она усиливает расизм. Люди в Греции не хотят пускать беженцев к себе, а турки хотят, чтобы люди на границе поскорее покинули Турцию. Ведь их уже пять миллионов в стране. При том, что в Турции 11 миллионов безработных.

Ранее возле греческого пропускного пункта Кастаниес полиция применила слезоточивый газ, чтобы оттеснить сотни мигрантов, которые пытались пересечь границу со стороны Турции. После ухудшения ситуации в Сирии они, как сообщалось, хотели переселиться в Европу. Это произошло после того, как Анкара отказалась препятствовать передвижению сирийских беженцев в европейские страны по суше и морю.