Российских болельщиков осудили за драку на Евро-2016. Их обвинили в нападении по сговору, но не все так однозначно

Французский суд приговорил двух россиян к трем и 10 годам тюрьмы за драку в 2016 году. Речь идет о событиях после матча чемпионата Европы по футболу в Марселе. В результате массовой драки британский болельщик получил серьезные травмы, которые привели к инвалидности. При этом интерес к истории постоянно подогревали западные СМИ, которые не всегда публиковали достоверную информацию о тех событиях. Подробнее — в материале «360».

Драка после Евро-2016

Драка, о которой идет речь, произошла после матча Англии и России во время чемпионата Европы по футболу во Франции. Игра сборных прошла 11 июня 2016 года в Марселе. В этот день город наводнили фанаты каждой команды — между ними то и дело начинались конфликты.

В результате пострадали несколько человек, однако самые тяжелые травмы получил британец Эндрю Бэйч. Потасовка между болельщиками произошла в Старом порту Марселя — ее засняли камеры. На кадрах видно, что один из фанатов бросил в британца стул, а другой через некоторое время ударил его в затылок — после этого мужчина уже не смог подняться.

Правоохранители не смогли найти виновных сразу после нападения, несмотря на обыски и задержания российских болельщиков. 14 июня они проверили автобус с 44 фанатами из РФ, а также депортировали в Россию 20 граждан.

Спустя нескольк дней после нападения создали британско-французскую комиссию, которая искала причастных к нападению на Бейча. В результате с помощью социальных сетей следствие смогло найти виновных — оно уверено, что на британца по предварительному сговору напали российские болельщики Павел Косов и Михаил Ивкин.

В феврале 2018 года фанатов задержали в Германии — мужчины направлялись на игру «Спартака» в Бильбао. Болельщики ехали отдельно, полиция увезла Ивкина из аэропорта Мюнхена, а Косова — из Кельна.

Из Германии россиян доставили во Францию, где с тех пор они находились под стражей в ожидании приговора.

Зарубежные СМИ и состояние потерпевшего

Французские и другие иностранные СМИ то и дело приукрашивали реальные события того дня. Сперва издания сообщили о смерти Бейча — якобы он скончался в больнице от полученных травм. Однако вскоре после этой новости британец выписался и отправился домой.

В то же время британские СМИ выпустили материал, в котором написали, что англичанин пострадал «после того, как российские фанаты неистовство избили его железными прутьями в Марселе».

Защитник Косова Ален Дюфло отметил, что информацию искажали не только СМИ — не все факты представлены в материалах дела.

«Складывается впечатление, что все сделано для того, чтобы повернуть прожектор на российских болельщиков в общем и, в частности, на тех, кто был задержан два года спустя. Ничего не сказано об атмосфере, которая царила тогда на этой площади в Марселе. В то время, когда мы знаем, что было две группы — россияне и англичане. И группа англичан бросала различные предметы, бутылки, стулья. Но это скрыто в деле», — подчеркнул Дюфло.

При этом состояние потерпевшего после выписки у многих вызвало сомнение. По словам сына Бейча, который представлял его в суде, отец не в состоянии приехать на процесс. Адвокат потерпевшего отметил, что британец стал инвалидом из-за травм, которые получил. Его сын переехал из Австралии, чтобы ухаживать за отцом, который не в состоянии самостоятельно себя обслуживать. Из-за травмы головы потерпевший не помнит того, что с ним случилось.

Однако вскоре после драки, во время которой Бейч пострадал, его сын стал отмечать своего отца на фото из разных мест: то они путешествуют, то ходят на игры.

Об этом же заявила мать Павла Косова Ирина изданию Sport24.

«Потерпевший пьет пиво, разъезжает по всяким Австралиям и так далее. То он в соцсети, то он куда-то исчезает из соцсети. Какие-то вообще непонятные игрища. Он жив, здоров», — отметила она.

«Хорошие англичане против кровожадных русских»

Косов и Ивкин ждали приговора более двух лет — все это время они находились во французских тюрьмах. Следствие обвинило их в «насилии в составе организованной группы с применением оружия, которое привело к последующей инвалидности» пострадавшего. При этом сами россияне утверждают, что даже не были знакомы.

Процесс начался 7 декабря в Уголовном суде департамента Буш-дю-Рон. Прокурор Кристоф Раффен просил суд приговорить Павла Косова к 15 годам тюрьмы, а Михаила Ивкина — к пяти с возможностью УДО для каждого. Такой большой разрыв в сроках обвинитель объяснил тем, что степень участия россиян в нападении различалась. Благодаря видео следствие установило, кто из них нанес удар, после которого британец не смог подняться на ноги: врачи считают, что тогда Бейч получил тяжелое сотрясение мозга.

Защита обвиняемых утверждала, что в случившемся нельзя обвинять только их, потому что в драке участвовали все.

«Это не были хорошие англичане против кровожадных русских», — подчеркнул адвокат Косова Ален Дюфло.

Защитник также отметил, что суду представили видео, которые доказывают невиновность россиян. На них видно, что в момент падения британца Ивкин и Косов не находились рядом с ним.

«Были видео, которые позволяют увидеть, что двое россиян — Ивкин и Косов — не являются причиной ударов, которые привели к значительным травмам англичанина», — заявил Дюфло. Его слова процитировало РИА «Новости».

При этом он отметил, что ролик, который суд рассматривает в качестве улики, не позволяет определить, кто нанес удары, которые вызвали травмы Бэйча. Они появились из-за многочисленных ударов, в том числе с использованием оружия. При этом Дюфло подчеркнул, что его подзащитный и второй россиянин к этим ударам отношения не имеют. Он также напомнил, что во время драки британец был пьян — в его крови обнаружили 1,87 промилле алкоголя.

Решение суда

14 декабря суд присяжных в городе Экс-ан-Прованс приговорил Михаила Ивкина к трем годам, а Павла Косова — к 10 годам. Кроме того, им запретили въезд на территорию Франции — на 10 лет и пожизненно соответственно.

Адвокат Ивкина отметил, что его подзащитный скоро сможет вернуться в Россию — ему не придется отбывать наказание в тюрьме. Дело в том, что долгое время провел в колонии предварительного заключения — это покрывает практически весь срок, который назначил ему суд. Самое позднее, он сможет выйти на свободу через 10 дней.

Косов из-зала суда вернулся в тюремную камеру. Ему предстоит провести там еще несколько лет — точный срок станет известен после пересчета того времени, которое он провел в колонии предварительного заключения в ожидании приговора.