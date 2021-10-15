Еще один шаг на встречу к равноправию. Почему Евразийский женский форум так важен для России

В Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября проходил Евразийский женский форум. Главной темой обсуждения стала глобальная миссия женщин в новой реальности. Форум посетили более 400 представителей из 112 стран. Российские активистки подчеркнули важность этого мероприятия и его помощь в достижении равных прав для женщин. О главных событиях форума и его значимости — в материале «360».

На форуме прошли пленарные заседания, стратегические и экспертные сессии с участием международных организаций. В программу вошли выездное заседание «Женской двадцатки», сессия Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и презентация Делового женского альянса БРИКС. Участники форума обсудили вопросы сохранения планеты, улучшения системы здравоохранения, а также цифровизацию и развитие экономики.

Выступление президента

Одним из главных событий стало выступление президента России Владимира Путина. Он отметил, что в современных условиях женщины не должны выбирать между семьей и карьерой, потому что правительство делает все для того, чтобы они могли это совмещать.

«Поэтому в России последовательно создаются все условия для того, чтобы женщина после рождения ребенка могла в любой момент начать или возобновить свою профессиональную карьеру, состояться, добиться роста в том деле, которое ей по душе», — сказал президент.

Путин заявил, что работа в этом направлении будет продолжаться, а также напомнил об уже существующих в России программах подготовки и повышения квалификации. Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, могут записаться на них.

Женщины в правительстве

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко дала подробную оценку форуму, а также подчеркнула важность увеличения числа женщин в правительстве в большом интервью для RT. Она отметила, что главным событием мероприятия стало выступление президента России, поскольку оно показало отношение страны к вопросам равенства на государственном уровне.

«Это, во-первых, показывает отношение России на государственном уровне, понимание важности гендерного равенства. Это дает серьезный сигнал всем участникам форума, что мы работаем не зря. Что это очень важная, нужная работа», — подчеркнула спикер.

Матвиенко отметила, что форум — это не просто место для дискуссий, но и платформа, на которой заключаются соглашения и принимается итоговый документ, в который включаются конкретные предложения и обращения к руководителям государств. После этого его направляют всем главам государств и международным организациям.

«И очень важно, что на форуме не только 110 государств представлены, но и все крупнейшие международные организации. Сейчас я вернулась с женской „Двадцатки“, которая родилась вместе с Евразийским женским форумом», — рассказала она.

По словам Матвиенко, женщины почувствовали свою ценность и востребованность в государстве, а потому активизировались в бизнесе, науке, медицине, образовании. Она также заявила, что дискриминацию и угнетение женщин в XXI веке невозможно оправдать. А те страны, которые в своей политике позволяют подобное, обречены на экономическую и социальную деградацию.

Впрочем, не все так идеально и есть вопросы, которые нуждаются в доработке. Несмотря на то, что в органах госуправления, государственной службы более 70% женщин, их все еще недостаточно на руководящих постах. Сейчас власти внимательно анализируют состав вновь избранной Государственной думы.

«По предварительным данным, порядка 17% женщин — депутаты Государственной думы. Это неправильно, некорректно, ведь 54% нашего населения составляют женщины. Но дело не в количестве, а в качестве. Очень много достойных женщин, которые могли бы представлять в том числе и женскую повестку», — заявила Матвиенко и выразила огорчение по поводу того, что не все партии отреагировали на ее призыв создать равные условия в выборной кампании.

При этом она отметила, что в Совете Федерации ситуация улучшилась. Когда она только начала работать там, количество женщин составляло 13%, а сейчас почти достигло 25%.

Женщины в экономике

На полях форума собрался Деловой альянс БРИКС, созданный чуть больше года назад. В него вошли предпринимательницы из России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Анна Нестерова, руководитель российской части альянса, рассказала «Парламентской газете» о новой идее внутри проекта. Россия предложила создать единую цифровую платформу для предпринимательниц пяти стран.

Во всех странах женщины сталкиваются с идентичными проблемами в сфере бизнеса: это недостаток или отсутствие знаний, а также опыта ведения бизнеса. В Бразилии 42% предпринимательниц не знают о существовании государственных органов поддержки, в ЮАР и Китае женщины жалуются на недостаток бизнес-контактов и чувство изолированности в мужской деловой среде.

«Недостаток профессиональных знаний, мотивации, уверенности в будущем успехе, в своих силах трудно преодолеть женщинам без внешней поддержки и без партнерства. Поэтому обеспечение безбарьерного доступа к формальным и неформальным сообществам — то, к чему должны стремиться страны БРИКС», — сказала Нестерова.

Руководитель южноафриканской части альянса Лебохан Зулу подчеркнула, что пока женщины не сильно задействованы в глобальной экономике и над этим нужно работать. С этим согласилась замдиректора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Наталья Стригунова. Она сослалась на данные АТЭС, по которым в мировом масштабе лишь 15% малых компаний-экспортеров возглавляют женщины.

Альянс отметил, что одна из его главных задач — это увеличение вывода женщин на внешние рынки.

О лидерстве женщин

Еще одна из сессий форума была посвящена лидерству женщин в самых разных отраслях. О том, как она прошла, «Снобу» рассказала ее организатор и проректор по образовательной деятельности мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина. По ее словам, с 2020 года в России действует программа «Женщина-лидер», которую окончили уже 300 человек.

«Сегодня их (программ — прим. ред.) в стране уже несколько, и это очень радостный факт, потому что мы делаем общее дело. Чем больше будет таких хороших программ, тем больший вклад мы внесем в развитие повестки женского лидерства в России», — отметила она.

По словам основателя агрегатора технологических проектов Venn Виктории Арабиной, женщины-лидеры могут не только дать экспертное мнение, но и рассказать, как себя вести в коллективе, который может быть преимущественно мужским.

А председатель совета директоров мясопромышленной компании «Велком» Раиса Демина рассказала о старте образовательной программы для лидеров, желающих поделиться опытом. Она называется «Лидеры как преподаватели» и пройдет в Сколкове.

Заместитель начальника по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Московского метрополитена Юлия Темникова отметила большие успехи в найме женщин в сфере метрополитена. В московском коллективе из 66 тысяч человек более 23 тысяч — женщины.

Женщины в науке

Россия добилась больших успехов в вопросе вовлечения женщин в науку, количество ученых у нас составило 39%, когда в мире оно 30%. Об этом рассказала глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«Мы идем не по пути квотирования мест в научных учреждениях, а по пути создания условий для работы женщин-ученых. Например, это доступность дошкольного образования, гибкий рабочий график, а также гранты для женщин-ученых», — процитировала ее «Парламентская газета».

Наиболее популярными сферами работы среди женщин стали разработки новых медицинских препаратов, а также исследования по освоению космоса и атомной энергетике.

Востребованность науки и интерес к ней среди женщин подтвердил и тот факт, что в первый день лидерами по посещаемости стали площадка цифрового пространства и кабинет медицины будущего в рамках платформы «Здоровое общество». Об этом заявила в разговоре с «Парламентской газетой» вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. Цифровое пространство форума посетили около 10 миллионов женщин.

«Эта новая площадка позволяет дистанционно участвовать в прямых эфирах и дискуссиях форума», — рассказала Карелова.

А международный фонд развития биомедицинских технологий им. В. П. Филатова договорился о сотрудничестве с Японским медицинским обществом клинической плацентарной медицины (JSCPM) и Японским обществом антивозрастной медицины на полях форума.

«Мы договорились о конкретных действиях в сфере современных биомедицинских технологий и антивозрастной медицины, научно-экспертного обмена в сферах биомедицины, антивозрастной терапии, клинических методов», — рассказала президент международного фонда им. В. П. Филатова Екатерина Диброва.

«Уникальнейшая и необходимая площадка»

Важность подобных форумов для достижения равных прав отмечают не только их участники, но и люди извне. Феминистка и доктор политических наук Надежда Шведова заявила, что приветствует подобные мероприятия, поскольку они объединяют женщин со всего мира и позволяют обсуждать важные глобальные проблемы.

Она также отметила, что такой форум особенно важен, поскольку на фоне пандемии проходит очень мало конференций, посвященным подобным проблемам. Отвечая на вопрос о том, как же лучше всего добиться равенства, Шведова отметила, что все методы важны и нужны.

«Существует несколько десятков направлений и теорий феминизма, но самое важное в них — это придерживаться нравственной ценности, где говорится, что каждый должен иметь равные права и равные возможности. Этого принципа и постулата придерживаются практически все течения», — сказала эксперт в разговоре с «360».

Член совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, директор АНО «Авторский центр „Мир Семьи“» Ирина Киркора также подчеркнула, что на протяжении последних десятилетий вопрос равенства между женщинами и мужчинами является предметом повышенного внимания в мировом масштабе.

«Сегодня, на мой взгляд, Евразийский женский форум — это, конечно же, уникальнейшая и необходимая площадка, которая не только собирает огромное количество женщин, реализующих уникальные проекты, идеи, меняющие жизнь нашей страны и мир в целом к лучшему, но и концентрирует безумную энергию любящих жен, матерей, бабушек, энергию, которая всегда направлена на улучшение жизни наших детей и их защиту», — заявила она.

Киркора рассказала «360», что важная роль женщины в политике и бизнесе сегодня неоспорима, а женский взгляд на многие существующие проблемы помогает порой «решить их просто и играючи». Женщины стали не только неотъемлемой составляющей исторического процесса, но и его более значимой движущей силой.

«Репрезентативное участие женщин в выработке решений является основополагающим условием равенства женщин и показателем подлинного равноправия в обществе, которое ценит и в полной мере использует вклад всех его членов. Поэтому женщины должны составлять значительную часть любого принимающего решения органа, чтобы представлять и отставать приоритеты и интересы и тем самым реально и эффективно добиваться существенных преобразований», — подчеркнула эксперт.

По словам Киркоры, форумы подобного рода должны быть масштабными и проводиться ежегодно, как в рамках России и евразийского пространства, так и в общемировом формате.

А политтехнолог Никита Донцов добавил, что Россия — это страна, не признающая дискриминацию ни в каком виде и создающая все условия для того, чтобы женщины могли развиваться полноценно и иметь такие же карьерные возможности, что и мужчины. Он отметил, что женщины в нашей стране представлены на всех уровнях: в государстве, бизнесе, судебной власти и других сферах.

По его мнению, такие форумы нужно и важно проводить, чтобы оставаться в центре международной политики, приглашать к сотрудничеству представителей гражданского общества из других стран и показывать, как в России обстоят дела с политической стороной жизни.

«Нам есть чем гордиться в этой области, и здорово, что Совет Федерации организовал такое мероприятие международного уровня», — в заключение добавил Донцов.