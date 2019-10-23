Эволюция микроубийцы. Вирус-изобретатель заражает жертву неизвестным науке способом

Ученые Университета сельского хозяйства и технологии из Токио тщательно изучали свиной навоз, который полон всевозможных вирусов. В процессе работы ими было сделано открытие, которое они сами назвали «тревожным».

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Обычно вирусы состоят из генетического материала (ДНК или РНК) и белковой оболочки. Они встраиваются в живые клетки и буквально отравляют их. Не зря само слово virus переводится с латыни как «яд».

Белковая оболочка имеет так называемые воздушнообразные пики, используемые вирусом для «взлома» и «захвата» клетки-хозяина. После этого вирус начинает размножаться и вызывает болезни. Так работают все ранее открытые вирусы, например, те, что вызывают грипп или Эболу.

Открытый японскими учеными новый вирус не имеет белковой оболочки, то есть того самого оружия, которое позволяет внедриться в клетку хозяина. Удалось выяснить, что он принадлежит к энтеровирусам G и способен вызвать диарею.

«Рекомбинантный вирус, который мы обнаружили в этом исследовании, не имеет структурных белков. Следовательно, он физически не способен образовывать вирусные частицы», — заявил профессор Тойкийского университета сельского хозяйства и технологии Тецуя Мизутани.

Он предположил, что этот вирус может сотрудничать с каким-то вирусом-помощником, чтобы получить доступ к клетке-хозяину. Но это пока только гипотеза, которую еще предстоит доказать или опровергнуть.

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Профессор Мизутани не исключил, что он и его коллеги столкнулись с совершенно новой системой вирусной эволюции.

«Нам интересно, как появился этот новый вирус, как он заражает клетки и как развивает вирусную частицу. Наша будущая работа будет заключаться в разгадке этой тайны вирусной эволюции», — произнес профессор.

Пока неизвестно, как много времени ученые потратят на эту загадку. Вирусология не стоит на месте, открытия в этой сфере делаются постоянно. Например, в клетках тараканов исследователи недавно обнаружили вирус, который, возможно, стал причиной вымирания динозавров. Ему 98 миллионов лет, и он еще жив.

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Группа палеонтологов из Китая, Германии и Сингапура во главе с Питером Врсански из Словацкой академии наук тщательно исследовали хищных тараканов, которые были обнаружены в кусочках янтаря, привезенных из Мьянмы. Вид этих насекомых был классифицирован недавно. Сначала ученые подумали, что у него деформированы крылья из-за особенностей строения. Оказалось, что причиной был вирус, а именно патоген DWV-ифлавируса. Он существует и сегодня и поражает медоносных пчел.

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Образцы, с которыми работала эта группа исследователей датирована 98 миллионами лет, но вирус может быть еще более древним.

«Определенно, это доказательство, что вирусы существовали еще во времена динозавров наравне с паразитами», — отметил Врсански.

По его предположениям, ученые наткнулись на ключевого «игрока» в эволюции, который вызывает устойчивость его носителей в геологическом времени. Так генная система живых организмов стала устойчивой к ошибкам генома.