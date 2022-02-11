Соглашалась говорить только о работе. Какой запомнят Евгению Брик коллеги и зрители

От продолжительной болезни скончалась актриса Евгения Брик. Она запомнилась зрителям по многим ролям в фильмах и сериалах. Коллеги признаются, что были ошарашены новостью о смерти актрисы, — она никогда не жаловалась и не просила помощи.

Умерла актриса Евгения Брик

В Москве после длительной борьбы с онкозаболеванием скончалась актриса театра и кино Евгения Брик. Она известна зрителям по ролям в фильмах «Стиляги» и «Географ глобус пропил», а также в сериалах «Оттепель», «Адаптация», «Романовы» и многим другим. Печальную новость сообщила журналистка Катерина Гордеева.

На счету актрисы более 40 ролей в различных фильмах и сериалах. Она много снималась у своего мужа Валерия Тодоровского, а также работала с такими режиссерами, как Вадим Шмелев, Тимур Бекмамбетов, Александр Велединский, Алексей Попогребский, Мэттью Вайнер.

В последние 10 лет актриса вместе с мужем и дочерью постоянно жила в США. В Россию супруги приезжали только на съемки. Где состоится прощание с Евгенией Брик, пока неизвестно.

Коллеги с теплом вспоминали Брик

Актер театра и кино Александр Стефанцов был знаком с Брик еще со студенческих лет — они вместе учились. Артист рассказал «360», что Евгения Брик, с которой он снимался в фильме «Стиляги», была ему хорошим другом. Смерть актрисы стала для него большой неожиданностью.

«Женя была прекрасным человеком, очень добрым и отзывчивым. Она была хорошим другом и прекрасным профессионалом, с ней было легко работать и приятно. Я все время вспоминаю ее смех. Она очень любила шутить», — поделился воспоминаниями актер.

Актриса, певица, сценаристка и режиссер Дарья Чаруша назвала Евгению Брик великолепным, талантливым и добрым человеком. Чаруша призналась «360», что новость о смерти Брик застала всех врасплох. У нее остались только хорошие воспоминания об актрисе.

«Конечно, все вместе знали друг друга. Не могу сказать, что дружили, но я думаю, что приятельствовали, да. Замечательная девушка была. Очень грустно. Великолепный, красивый человек был. Светлая память», — сказала Чаруша.

Многие коллеги актрисы тепло вспомнили Брик и признались, что даже не подозревали о ее болезни. Свои соболезнования в соцсетях выразил и актер Максим Виторган, который вместе с Евгенией Брик играл в сериале «Садовое кольцо».

Евгению Брик поддерживала мать

Евгения Хиривская родилась в Москве в 1981 году. Родители назвали дочь в честь деда по отцовской линии — журналиста Евгения Крейна. Фамилию Брик, которую актриса позже выбрала для сценического псевдонима, носила ее прабабушка по отцу Софья, писал сайт Smotrim.ru.

Пятилетнюю девочку отобрали манекенщицей в Общесоюзном доме моды одежды на Кузнецком мосту. Евгения Брик училась в гимназии с углубленным изучением английского языка, окончила музыкальную школу имени Мстислава Ростроповича по классу фортепиано.

Актриса признавалась, что отец, кандидат физико-математических наук, настраивал дочь на то, что поступить в театральный практически нереально. Он настаивал на поступлении в Институт приборостроения и информатики. А вот мать, которая и сама мечтала стать актрисой или театроведом, поддерживала мечты о сцене.

«Видимо, то, что я пошла в ГИТИС, — во многом ее влияние. Мама о сцене мечтала, но в итоге полностью посвятила себя семье, став домохозяйкой, мамой двух дочек, причем весьма ответственной, — мы всегда были вместе, я ведь даже порог детского сада не переступала», — рассказывала Евгения Брик.

Первую награду Брик получила за дебют

Несмотря на то, что Евгения Брик окончила школу при училище имени Михаила Щепкина, она поступила в ГИТИС на курс к Александру Збруеву. Сниматься начала еще студенткой и первые роли были небольшими эпизодами в сериалах «Марш Турецкого» и «Каменская», фильмах «Интересные мужчины» и «Подмосковная элегия».

Последняя лента принесла начинающей актрисе возможность поработать с такими мастерами, как Михаил Ульянов, Ирина Купченко, Светлана Немоляева и Ада Роговцева. «Элегия» подарила и первую награду в номинации «Лучший дебют» на Архангельском фестивале телевизионного кино «Сполохи».

Дальше последовали работы, которые упрочили успех Брик: многосерийная мелодрама «Матрешки», приключенческий фильм «Граф Монтенегро», триллер «С.С.Д.». Во время проб к сериалу «Закон» актриса познакомилась со своим будущим мужем Валерием Тодоровским.

Позднее Брик снялась в нескольких его фильмах: «Бухта Филиппа», «Тиски» и знаменитых «Стилягах». За роль комсомолки Кати актриса получила приз MTV в номинации «Лучший кинозлодей года», а также была номинирована на премию «Ника» за лучшую женскую роль второго плана.

Брик чуть не ушла со сцены

Позднее Евгения Брик признавалась, что влюбилась с первого взгляда. Однако знакомство долго не перерастало в нечто большее: актриса и режиссер встречались на разных кинопроектах, раскланивались и присматривались друг к другу. Роман развивался медленно, но в конце концов закончился свадьбой в 2006 году.

«Когда у нас с Валерой была свадьба, мы решили не устраивать пышное торжество. Мы не придавали этому никакого значения. Даже кольца обручальные не носим до сих пор. Нам просто хотелось поскорее стать мужем и женой, быть вместе. В тот день на мне было черное облегающее платье — одно из моих самых любимых, которое мне очень идет», — рассказывала Евгения Брик.

Спустя три года актриса и режиссер стали родителями: в Лос-Анджелесе у них родилась дочь Зоя. Брик признавалась, что после рождения ребенка поправилась на 25 килограммов. Тогда она хотела завершить актерскую карьеру и полностью посвятить себя ребенку. Однако под натиском своего театрального агента решила вернуться в строй, рассказал Hello.

«Вспоминая прошлое, мы с Валерой нередко говорим: „А где тогда была Зоя? С кем мы ее оставляли?“ И понимая, что ее еще не было, не представляем, как мы без нее жили. Знаете, иногда я смотрю на своих партнеров по съемкам — Женю Цыганова, у которого шестеро детей, Олега Долина, у которого четыре дочки, — и думаю: „Боже, как здорово, когда много детей! Вот над чем надо работать, вот главная роль!“» — говорила Брик.

Евгения Брик вела закрытую жизнь

Многие коллеги не скрывали своего удивления, когда узнали, что Евгения Брик скончалась от продолжительной болезни. Ни Тодоровский, ни сама актриса не занимались публичными поисками врачей или сбором средств на лечение, не инициировали телепередач и ток-шоу на эту тему.

Брик не раз говорила, что давно решила выносить в публичное поле только то, что касается ее работы. Она соглашалась с тем, что некоторые из ее коллег открывают частное пространство публике, но сама отказывалась «быть задействована на этой территории» и не спешила обсуждать семейные истории.

«Это наша закрытая жизнь, а я — актриса. Так что смотрите меня в кино, я могу все рассказать о фильме и своей героине. Конечно, понимаю, что артисты — публичные люди, и всегда есть и будет интерес к их частной жизни. Это нормально. Но точно знаю, что можно дозировать любопытство», — говорила Евгения Брик.