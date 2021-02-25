Си Цзиньпин объявил о победе над крайней бедностью в Китае. Он заявил, что около 100 миллионов человек в стране преодолели эту черту за последние восемь лет. Эксперты отметили, что прогресс действительно есть, но напомнили: в Китае черта бедности гораздо ниже, чем в других странах.

Местные СМИ написали о том, что руководство Си Цзиньпина вывело из бедности 98,99 миллиона китайцев. В своей речи генсек заявил, что вывод такого числа людей — это подарок на день рождения к 100-летию правящей Коммунистической партии Китая в этом году.

Цзиньпин сказал, что Китай вложил 1,6 триллиона юаней в борьбу с бедностью за последние восемь лет.

За последние годы из бедности вышли 832 уезда и 128 тысяч деревень. С конца 2012 года Китай построил или модернизировал 1,1 миллиона километров сельских дорог, обеспечил надежное электроснабжение сельских районов, а также расширил оптоволоконный доступ в интернет и покрытие сигнала 4G более чем для 98% бедных деревень.

За тот же период около 25,68 миллиона малообеспеченных людей получили ремонт своих старых домов и более 9,6 миллиона человек были переселены из бедных районов. А 28 групп этнических меньшинств с относительно небольшим населением коллективно избавились от бедности.

По словам генсека, Китай на 10 лет раньше запланированного срока выполнил задачу искоренения нищеты, поставленную в рамках повестки дня в области устойчивого развития ООН на период до 2030 года.

Низкая планка

Впрочем, не все эксперты спешат слепо радоваться успехам Китая. Многие отметили, что страна установила низкую планку в определении бедности. К тому же ей постоянно нужны стабильные инвестиции для развития беднейших районов.

Китай определяет крайнюю бедность в сельских районах как годовой доход на душу населения в размере менее 4000 юаней, то есть 45 564 рублей. Это примерно 124 рубля в день. При этом глобальное пороговое значение бедности Всемирного банка составляет 140 рублей в день.

«Иными словами, Китай очень низко планочку поставил, поэтому у него так все красиво получается», — сказал аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев.

Он отметил, что в стране действительно идет серьезная программа по урбанизации и люди постепенно выходят из бедности, но все не так радужно. Сельские регионы в центральной и северо-западной части страны до сих пор остаются очень бедными. До полной победы над проблемой Китаю еще далеко.

Схожей позиции придерживался и руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков. Он напомнил, что Китай — это коммунистическая и довольно закрытая страна. Информация к нам приходит односторонняя, поэтому полноценно оценить обстановку в стране не получается.

Эксперт подчеркнул, что нельзя отрицать прогресс Китая за последние 40 лет. Из одной из беднейших стран на свете он превратился в мастерскую мира и сверхдержаву, уверенно бросающую вызов коллективному Западу во главе с США.

Если раньше бедность затрагивала огромные слои населения и практически всю страну надо было поднимать с нуля, то сегодня речь идет о гораздо меньшем количестве людей.

«Я думаю, что слова Си Цзиньпина относительно большого прогресса в ликвидации бедности в стране содержат в себе очень высокую долю правды. Однако есть еще куда стремиться и над чем работать», — заключил эксперт.

Привлекательна для инвестиций

Китай добился успеха благодаря реформам, начавшимся еще в 1989 году. Он идеально сочетал и сочетает коммунистическую идеологию со свободной рыночной экономикой. Власти сделали страну максимально привлекательной для притока западных инвестиций. Благодаря дешевой рабочей силе многие крупные компании перевезли все свое производство в Китай.

По словам Коткова, инвестиции США и Евросоюза сыграли огромную роль в успехе страны. Без помощи Запада пресловутое экономическое чудо никогда бы не произошло.

А Коренев отметил, что Китай не только размещает у себя иностранные предприятия и привлекает сторонние инвестиции, но еще и делает большой упор на технологии. Телефоны сейчас у них ничем не хуже техники Apple, а последние автомобили не уступают по функционалу японским и корейским.

Дальше — больше

Несмотря на то, что страна на самом деле еще не победила бедность, у нее есть все шансы сделать это в ближайшие годы. Аналитик Коренев напомнил: Китай обгоняет по темпам развития весь мир. ВВП страны растет по 8-9% в год, и даже в пандемию Китай умудрился остаться в плюсе. Коренев предположил, что в 2021 году страна опять наберет еще 8%.

Если говорить о достижении порога бедности по расчетам Всемирного банка, то за 10–15 лет Китай должен справиться с этой задачей. Он стремительно нагоняет США с точки зрения экономической мощи и может запросто обойти их за два десятилетия, если не за одно.

«Темпам, с которыми развивается Китай, что даже в пандемию ему удается показать рост, а не снижение, остается только позавидовать», — резюмировал эксперт.