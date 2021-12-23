Эвакуация москвичей, лопнувшие батареи и замерзшие школьники. Как в СССР пережили лютые морозы в новогоднюю ночь

Ночь на 22 декабря в Москве побила рекорд холода. Таких морозов не было несколько десятилетий. Но многие жители разных регионов бывшего Советского Союза до сих пор помнят новогоднюю ночь с 1978 на 1979 год. Тогда лютые морозы привели к авариям в жилых домах и эвакуации людей в некоторых столичных районах. Как всего за несколько дней погода смогла нанести бытовой и экологический урон — в материале «360».

Существенное похолодание произошло в конце 1978 — начале 1979 года на большей части Европейской территории РСФСР и Урала. Столбики термометров, как следует из открытых источников, упали значительно ниже, чем обычно.

Еще в середине декабря сильные морозы ударили в европейской части РСФСР. Но самые лютые холода ожидали жителей страны в предновогодние дни и праздничную ночь.

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Именно в конце декабря 1978-го сформировался очень мощный арктический антициклон. Он быстро распространился на юго-запад.

30 декабря 1978 год

В некоторых районах европейской части РСФСР столбики термометров упали ниже −50 градусов. По некотором данным, в Архангельске температура воздуха дошла до 43,2 градуса мороза. При этом в континентальных районах области столбики термометров опустились еще на четыре-восемь градусов ниже.

Морозы достигали −45…−51 градусов и на севере Коми АССР. В Ленинградской области и в Ленинграде температура опустилась до −34,7 градуса.

В столице морозы доходили до −37,2 градуса, в Подмосковье столбики термометров опускались до −45 градусов.

Новогодняя ночь

В канун Нового года в большинстве пострадавших от морозов были зафиксированы экстремально низкие температуры. Это при том, что в некоторых районах к тому времени холода уже начали ослабевать.

Источник фото: Pixabay

Абсолютные минимумы температур или близкие к ним значения были установлены во многих городах среднерусской полосы. К примеру, в поселке Усть-Щугер, который расположен в городском округе Вуктыл на востоке Республики Коми, зафиксировали погодный рекорд. Там морозы достигли −58,1 градуса. После этого поселок получил статус самого холодного места Европы.

В первый день Нового года морозы пошли на спад в большинстве районов среднерусского региона. Даже в тех местах, где сильные морозы достигали экстремальных значений, через некоторое время они стали ослабевать.

При этом есть данные о том, что в столице в последние дни 1978 года было -38 градусов, а 1 января 1979-го столбики термометров показывали -33 градуса. Историк Наталья Самовер в беседе с «Вечерней Москвой» рассказывала, как люди сначала клали колбасу, приготовленную к новогоднему столу, за окно, а после пилили ее бензопилой, поскольку продукт был так заморожен, что не поддавался обычной резке ножом.

«В советские времена довольно часто так делали с продуктами, выдерживающими заморозку. Иногда их воровали вороны. И вот когда они достали колбасу, выяснилось, что ее невозможно разрезать. Ее пилили бензопилой, к счастью, оказавшейся в доме», — рассказала историк.

Морозный удар

Морозы ослабели только к 10 января 1979 года, отметил ТАСС. Однако лютые холода все же смогли нанести значительный урон, как бытовой, так и экологический.

Отопительные батареи во многих домах попросту лопались из-за настолько низких температур, подача горячей воды была нарушена. Более того, в некоторых районах Москвы жителей многоэтажных домов эвакуировали из собственных квартир. Урон был нанесен и некоторым плодовым деревьям, среди которых вишни, яблони, сливы и груши, из ягодных культур тяжело пришлось малине и крыжовнику.

Но не только аварии стали результатом удара холодов. Аномальные морозы привели и к жертве. Так, из-за погодных условий пострадала группа школьников-спортсменов из Павлодара, которые в то время отправились в поход на лыжах по Волге.

Группа школьников, состоящая из 14 детей и их руководителя, ночевала в школе в Тетюшах, отметил сайт e-kazan.ru. Как отмечается в публикации, представитель местных властей предупредил путешественников о сильном морозе. Их попросили никуда не ходить с утра, но к советам группа не послушалась.

В результате ребята застряли в снежных заносах на реке. За помощью отправили, по разным данным, от одного до трех школьников. Ребята нашли домик лесника, разбили в нем окно, залезли внутрь и там переночевали. Утром их заметил местный тракторист.

Всех детей изначально вывезли с реки в овраг, где не было ветра и удалось разжечь костер. Последними с реки вывозили учительницу и девочку Марину, которая лежала на спальных мешках. Как отмечали участники событий, Марина всем помогала. По одной из версий, девочка отдала свою куртку промочившему ноги однокласснику, по другой —своей подружке. Спасти Марину не удалось, она скончалась в овраге.