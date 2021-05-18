Киркоров вывел из себя иностранцев, а Маnizhа покорила кокошником. Как проходит первый день Евровидения

Первый день Евровидения оказался богат на события. Киркоров разозлил зрителей неуважением к своей артистке Наталье Гордиенко. Manizha сразила иностранцев харизмой в интервью, россиян — кокошником и красным халатом. А делегации некоторых стран пропустили открытие из-за положительных тестов на коронавирус.

Церемония открытия Евровидения прошла в круизном терминале Роттердама. Конкурсанты и члены их делегаций прошлись по бирюзовой дорожке. Главными событиями церемонии стали дефиле участников в ярких нарядах, их интервью и речь мэра Роттердама.

Как пишет Deutsche Welle, изначально всех участников хотели привезти к бирюзовой дорожке на корабле. Позже организаторы передумали, решив, что это может подвергнуть конкурсантов риску заражения коронавирусом. Исполнители прибыли на церемонию по отдельности.

Кокошник и харизма

Представительница России певица Manizha вышла на дорожку в кокошнике и красном комбинезоне. Позже во время интервью она добавила к своему наряду накидку с восточным орнаментом. Таким образом певица решила совместить в себе традиционные славянские и таджикские мотивы.

Ее выход на дорожку никого не оставил равнодушным. Например, в Instagram под ее постом мнения разделились. Одни писали комментарии с поддержкой, другие продолжали возмущаться тем, что именно она представляет Россию.

Пользователь с ником dl.ebedev написал: «У тебя все получится, наша Russian Woman! Жги словами песни сердца людей, и пусть они утопают в ритмах музыки твоей!!!». А vova.v88 заявил, что очень огорчен тем, что «какая-то приезжая непонятно откуда баба будет представлять нашу страну». Мужчина заметил, что она даже в десятку не попадет и посоветовал ей петь «для своих на „Садоводе“».

«Много лет смотрю Евровидение, весь месяц смотрел прогнозы: 13, 14 место. Пошли они все. Для меня — первое место», — заявил комментатор с ником araik0681.

Пользовательница lora.komarova тоже пожелала удачи певице и написала, что с ней вся Россия. Еще несколько подписчиц певицы пришли в восторг от ее кокошника. Например, farangisi_nur заявила, что пошла искать себе такой же. А девушка с ником no_name_just_looking огорчилась из-за отсутствия моды на кокошники и сказала, что хочет их носить.

На дорожке Manizha успела дать интервью для Youtube-канала wiwibloggs. Под видео можно увидеть исключительно положительные и восторженные комментарии. Например, Leo Skinner написал: «Манижа такая: "О, вам не нравится моя песня? Все нормально, я очарую вас до такой степени, что вам станет все равно на песню"». А andrineslife сказал, что она воплощает все, что можно было когда-либо ожидать от участника Евровидения.

«Я не фанат песни, но, чуваки, эта энергия и харизма… Моя любимая соло-артистка в этом году», — написал парень с ником Edmund Tory.

Пользователь Take it Easy посочувствовал всем, кто не говорит по-русски и не понимает всю красоту слов песни. А Nutzername92a написала, что Маnizha ее любимая представительница от России за всю историю Евровидения.

Manizha нашла поддержку не только среди обычных зрителей, но и среди своих соперников на конкурсе. Представительница из Австралии Монтень сказала, что восхищена певицей и отдаст голос именно за нее. Хорватская певица Альбина похвалила отличный посыл песни и тоже поддержала певицу. Об этом сообщил сайт 7Дней.ру. Ранее победительница Евровидения 2018 года певица Нетта из Израиля также пожелала победы россиянке.

Переключил внимание себя

А вот Филипп Киркоров, продюсирующий представительницу Молдавии Наталью Гордиенко, наоборот всех разозлил. Иностранцы были в недоумении от его поведения.

Гордиенко давала интервью блогеру Уильяму Ли Адамсу. Она эмоционально отвечала на вопросы и буквально светилась от счастья. А вот ее продюсер Киркоров, казалось, совершенно не обращал внимания на подопечную. Он постоянно снимал Stories в Instagram, периодически тыкал телефоном в камеру и перетаскивал внимание на себя.

В какой-то момент он отошел назад, чтобы найти защитную маску. Позже Киркоров вернулся с ней на лице, и когда наступила его очередь отвечать на вопросы, певец маску зачем-то снял. В самом же интервью он больше говорил не о Наталье, а о собственных достижениях.

«Конечно, Киркоров испортил ей всю малину», — написал Abriel Robertsson.

«Это отвратнее некуда. Киркоров, ты бы хотя бы не сидел в телефоне рядом с Натальей перед интервьюерами, особенно когда она говорит! Это неуважительно», — заявила пользовательница Lorena Ilie.

Коронавирус не дремлет

Организаторы Евровидения очень серьезно подошли к вопросу безопасности. Участники и их делегации сдают тесты на коронавирус каждые 48 часов. Помимо этого проверяют и всех работников песенного конкурса, а также журналистов, чью численность сократили. Однако коронавирус все равно смог пробраться в зону конкурса.

Накануне церемонии открытия положительный тест на коронавирус обнаружили у некоторых членов команды Польши и Исландии. После этого все участники команд сдали повторные ПЦР-тесты. Несмотря на то, что у остальных результат вышел отрицательным, было решено оставить всех на карантине. Польша пробудет на нем до повторного тестирования перед генеральными репетициями второго полуфинала. Они пройдут 19 мая. Исландия также будет выступать во втором полуфинале, поэтому тоже сдаст повторный тест перед генеральной репетицией.

Еще на карантин отправили представителей из Мальты и Румынии, поскольку они проживают в том же отеле, что и представители Польши и Исландии. Результаты их повторных тестов пришли уже после церемонии. Они оказались отрицательными, поэтому артисты будут допущены до репетиций перед первым полуфиналом, в котором они выступают.

Ранее подозрение на коронавирус было у солистки украинской группы Go_A. Она столкнулась с недомоганием во время второй репетиции, после чего ушла на карантин и сдала ПЦР-тест. Пока певица ждала результатов, ее в группе заменила нидерландская вокалистка Эми ван Штайн. Вскоре выяснилось, что коронавируса у солистки нет, и она смогла вернуться к репетициям. На бирюзовой дорожке GO_A привлекли внимание своими необычными нарядами. Они вышли в белых костюмах из перерабатываемого пластика.

Больше всего не повезло представительнице Австралии Монтень. В стране все еще действуют серьезные ограничения по борьбе с коронавирусом, в том числе стоит запрет на многие передвижения. Из-за этого певица не смогла приехать в Роттердам, передает "Би-би-си«. Организаторы конкурса были готовы к подобным проблемам, поэтому заранее попросили каждую страну снять резервную копию выступления, чтобы использовать ее в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Именно так будет транслироваться выступление Монтень.

Милым жестом на бирюзовой дорожке отличился певец из Германии Jendrik. На лацканы своего пиджака он прикрепил фотографии всех участников, которые не смогли присутствовать на церемонии открытия.

Первый полуфинал конкурса состоится 18 мая, второй — 20 мая, а финал Евровидения пройдет 22 мая.