Олимпийское пламя погасло дважды в Японии. Это знак?

Олимпийский огонь на эстафете в Японии погас уже во второй раз. Для суеверных это может быть плохим знаком. Но, как показывает история, потухшее пламя на забеге перед состязаниями — обычное дело.

Эстафета олимпийского огня открылась в Японии позавчера, но факел уже успел погаснуть два раза. Пламя перестало гореть в деревне Иитатэ префектуры Фукусима во время передачи от одного факелоносца другому. Но другой участник не обратил на это внимание и пробежал почти всю дистанцию с потухшим факелом. Уже к концу дистанции персонал вновь зажег пламя.

Причина затухания огня банальна — дул сильный ветер. Из-за него даже сотрудники не смогли с первого раза передать огонь из резервной лампады.

В самый первый день забега огонь тоже погас у одной из участниц. Его также пришлось восстанавливать от резервной лампады.

Эстафета началась 25 марта и продлится 121 день. Участники пробегут в 47 префектурах страны и в 859 населенных пунктах. А уже летом огонь дойдет до Токио, где 23 июля и начнутся состязания.

Старт забега был в провинции Фукусима, и это неспроста. В Стране восходящего солнца ее воспринимают как символ восстановления Японии после стихийного бедствия 2011 года и аварии на АЭС «Фукусима-1».

Олимпийские игры должны были пройти в прошлом году, с 23 июля по 8 августа, но из-за пандемии коронавируса состязания перенесли на следующий год. Олимпиада пройдет без присутствия болельщиков из других стран.

Как устроен олимпийский факел

Эстафета олимпийского огня — традиционный ритуал перед началом Олимпийских игр. Эту церемонию предложил Пьер де Кубертен в 1912 году по аналогии с традициями на спортивном состязании в Древней Греции. Ритуал зажжения олимпийского огня возродили в 1928 году, а эстафета прошла в 1936 году на Играх в Берлине.

Олимпийский огонь зажигают в Греции, в городе Олимпия, за месяцы до начала Игр. Актрисы изображают жриц, и одна из них зажигает огонь с помощь параболического зеркала, которое фокусирует солнечные лучи. После этого огонь передают стране, в которой проводится Олимпиада. Дальше начинается сама эстафета с передачей факела.

Факел представляет собой чашу с горелкой и емкостью для газа. Каждая страна создает свой уникальный дизайн факела, с которым идентифицируется страна.

Для летних Олимпийских игр в Токио создали факел, напоминающий цветок сакуры, который традиционно ассоциируется с Японией. При горении из каждого лепестка выходит отдельное пламя, которое потом соединяется воедино. Само же устройство сделано из переработанного алюминия, из которого делали временное жилье для пострадавших от цунами и землетрясения 2011 года. Создатели таким образом хотели напомнить о жертвах стихийного бедствия.

Когда затухал огонь

Случай в Японии далеко не редкость. Хотя факелы пытаются сконструировать так, чтобы огонь горел продолжительное время, иногда он затухает.

Такое однажды произошло перед открытием зимних Олимпийских игр в Сочи. У чемпиона мира по подводному плаванию Шаварша Карапетяна более чем на 20 секунд потухло пламя. Это был второй этап забега по территории Кремля. Сотрудник, сопровождавший эстафету, зажег огонь, и забег продолжился.

Потухший огонь не обошел стороной и Олимпийские игры в Лондоне. У капитана сборной Великобритании по рафтингу погас факел от сильного ветра и брызг воды. Но ситуацию быстро исправили, и олимпийский огонь вновь загорелся.

Олимпийский огонь для пекинских Игр 2008 года начал свой путь с Парижа, и, в отличие от России и Великобритании, организаторы специально тушили пламя. Причиной послужили нападения активистов, выступающих против подавления демонстраций в Тибете. Они пытались погасить пламя, но организаторы решили затушить огонь первыми.

Огонь затухал даже на родине Олимпийских игр — в Греции. В 2004 году сильный ветер несколько раз сдувал пламя во время забега. Огонь потух и в храме Геры, когда факел передавали президенту оргкомитета афинских Игр.