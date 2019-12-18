«Это знак последних времен». Иисус-гей нарвался на «запрещающую» петицию

Священнослужитель назвал картину «кощунством» и заявил о необходимости сплотиться, чтобы ей противостоять. Также Чаплин намерен подписать петицию против фильма.

Бесспорно, это кощунство. Я не удивляюсь, что до этого дошли, потому что некоторые люди на Западе шли к этому давно: уже изданы книги, в которых Иисус изображается таким кощунственным образом. Всеволод Чаплин священник РПЦ

По его словам, «это очередная попытка перепрошить мозг верующим и заставить их примириться с непримиримым».

Протоиерей добавил, что «антихристианство, опорочивание Христа — это давняя мировая тенденция, в чем-то вечная, потому что за ней стоит вечный враг рода человеческого дьявол».

Источник фото: скриншот из фильма «Первое искушение Христа»

И конечно то, что происходит — это, в общем, знак последних времен. Знак того, что бес и одержимые бесом люди, которых всегда корежит образ Христа, будут делать все, чтобы этот образ всячески принизить и опорочить. Всеволод Чаплин священник РПЦ

По его мнению, распространение фильма подпадает под статью Уголовного кодекса об оскорблении чувств верующих, а также под административную статью об осквернении предметов религиозного почитания.

«Искусство — это часть человеческой жизни, пытаться вывести его из поля действия морали и права — это очень лукавая попытка… Если искусство, культуру, творчество объявят зоной свободной от нравственности и от закона, то мы с такими случаями будем сталкиваться каждую неделю, наверное», — предположил священник.

Собеседник «360» назвал фильм испытанием веры и способности «называть зло злом».

Создатели петиции считают, что авторы фильма оскорбили всех христиан. Они требуют, чтобы создатели картины публично опровергли информацию о гей-пристрастиях Иисуса Христоса и извинились.

По сюжету 30-летний Иисус приезжает к родителям с «другом» Орландо. На самом деле они состоят в отношениях. Среди других оскорбительных эпизодов авторы петиции выделили пристрастие Девы Марии к марихуане.