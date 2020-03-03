СМИ написали о смерти Мисс-Котельники 2019 от Но-шпы. Это возможно?

Модель и участница конкурсов красоты умерла прямо в подъезде одного из домов в подмосковных Котельниках. Девушке стало плохо во время беседы с другом. Молодой человек вызвал «скорую», но спасти модель не удалось — приехавшие на место происшествия медики констатировали ее смерть. По первоначальной версии, девушка умерла, подавившись кусочком шоколадки, однако позже появилась информация о том, что модель могла скончаться из-за передозировки обезболивающим. О том, что известно о смерти несовершеннолетней девушки, и могли ли обычные спазмолитики стать причиной трагедии — в материале «360».

О смерти несовершеннолетней модели, сообщил телеканал РЕН ТВ. В момент гибели девушка находилась в подъезде вместе со своим другом. По словам парня, его подруга подавилась кусочком шоколадки и потеряла сознание. Юноша вызвал скорую помощь, но спасти девушку не удалось.

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Позже телеканал сообщил, что информация о том, что девушка умерла из-за шоколадки, не подтвердилась. По предварительным данным, юная модель погибла в результате несчастного случая: школьница приняла лекарство от спазмов. Предполагается, что ее смерть могла наступить от передозировки.

О том, что девушка умерла из-за передозировки лекарственным препаратом сообщил и Telegram-канал «112». По его данным, 16-летняя Мисс Котельники — 2019 умерла от отравления Но-шпой. При этом, версия суицида также рассматривается, но она не считается основной. Скорее всего, девушку просто мучили спазмы, и она приняла слишком много таблеток, говорится в сообщении.

«Без спазмолитиков медицина обходиться не может»

В беседе с «360» ведущий фармацевт и бывший руководитель «Дальхимфарм» Ирина Булыгина отметила, что не понимает, какую дозу таблеток надо было принять, чтобы это привело к летальному исходу.

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«Но-шпа — это спазмолитик. Спазмолитик что делает? Он расслабляет гладкую мускулатуру. Гладкая мускулатура — это все наши сосуды. В принципе, я просто не понимаю, чисто теоретически, какую дозу надо было съесть таблеток, чтобы это (смерть. — прим. ред.) произошло?», — заметила Булыгина.

Специалист предположила, что у девушки могла быть «какая-то патология сосудистая, может сосуды были слабые, здесь какая-то совокупность факторов».

«А так в принципе да, сосуды расслабляются, давление резко падает, кровь к сердцу не поступает и, в общем, возможен летальный исход. Но я говорю, я не представляю, в принципе количество, сколько это (таблеток — прим. ред.) надо съесть», — подчеркнула Булыгина.

Специалист подтвердила, что у препарата нет серьезных побочных эффектов, от которых может наступить смерть.

Булыгина рассказала, что Но-шпа (дротавирин и гидрохлорид — это международное непатентованное наименование) в принципе, в российской классификации относится к рецептурным препаратам.

«Все препараты, отпускаемые по рецепту, […] это значит сильнодействующий препарат. Не в том понимании, что это психотроп или приравненные к ним, а просто препарат, который не безрецептурный отпуск, а именно рецептурный. Поэтому Но-шпа всегда входила в этот список», — объяснила Булыгина, отметив, что тот препарат, на который рецепт не забирается все равно должен из аптеки отпускаться по рецепту.

Она объяснила, что в советское время был список B, это препараты, отпускаемые по рецепту, но рецепт не остается в аптеке, в отличии от препаратов из списка А, при покупке которых рецепт на них должен оставаться в аптеке.

«Все спазмолитики — их много на самом деле, не только Но-шпа, — по идее, должны отпускаться по рецепту», — заметила специалист.

Булыгина также отметила, что когда идут какие-то тяжелые колики: почечные или печеночные, желудочные спазмы, то Но-шпа был препаратом первым в выборе. По словам специалиста, дротаверин есть в ампулах, его колят, и он очень хорошо справляется и снимает спазмы.

При этом Булыгина подчеркнула, что человек не должен сам себе назначать Но-шпу и пить препарат бесконтрольно до того момента, пока не пройдет боль, потому что боль может быть совершенно по другому поводу.

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«Вы не можете себе поставить диагноз — вы не врач. Поэтому и говорится, что вы должны пойти к врачу и врач должен назначить спазмолитики, если это необходимо», — заметила Булыгина. Она подчеркнула, что рецепт — это не просто бумажка, это назначение специалиста.

Среди побочных эффектов, которые могут быть абсолютно у любых препаратов, может быть аллергия; может быть непереносимость, вызванная индивидуальной особенность организма; может быть замедление выведения из организма, связанное опять же с особенностью физиологии конкретного человека.

Среди противопоказаний препарата специалист отметила, что у Но-шпы, как и у все рецептурных лекарств, идет осторожность назначения с почечной и печеночной недостаточностью, и применение по назначению врача.

По словам Булыгиной, дротаверин широко применяется в мире, и на его основе делаются и другие препараты, потому что без спазмалитиков в принципе медицина обходиться не может.