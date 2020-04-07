Турниры UFC будут проводить на острове. Это реально?

Глава UFC нашел выход, чтобы устраивать шоу во время пандемии коронавируса. Он, по информации СМИ, на два месяца арендует частный остров, чтобы проводить турниры. Там будут только бойцы, персонал и врачи. То есть никаких зрителей. Но есть другие мелочи, о которых не задумается никто, кроме организаторов.

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт скоро завершит сделку по организации боев на частном острове, включая турнир UFC 249. Главным событием этого шоу должен был стать поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, но российский спортсмен отказался от него, так как не смог покинуть территорию России из-за ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Вместо Нурмагомедова на бой, который состоится 18 апреля, выйдет Джастин Гейджи.

Уайт сказал, что на острове уже строится необходимая инфраструктура. Там же будут проводить другие международные поединки. Почему остров? Уайт отметил, что из-за тяжелой ситуации с коронавирусом он не может звать в США атлетов со всего мира. При этом неизвестно, что за остров и где он располагается.

Бои на острове будут проходить каждую неделю, но без зрителей. Всех спортсменов и персонал будут регулярно тестировать на коронавирус.

А на острове вообще реально проводить подобные мероприятия? Оказалось, что создать инфраструктуру для поединка несложно.

Инфраструктура — октагон

В беседе с «360» президент Fight Nights Global Камил Гаджиев объяснил, что единственное нужное оборудование для того, чтобы провести бой, — это потолок и клетка. Предстоящее мероприятие облегчается тем, что не нужно готовить трибуны для зрителей, формировать логистику и так далее. Нужно всего лишь поставить клетку, организовать разминочный комплекс для бойцов и накрыть все это крышей. Гаджиев предположил, что в качестве арены будет какой-то ангар.

Туда завели все службы: медицина, сопровождение, судейский корпус. Вообще не вижу проблем. Самое главное — организовать телевизионную трансляцию на весь мир, а это решается за счет компетентной бригады съемочной, которая в распоряжении UFC всегда была Камил Гаджиев.

Гаджиев не отрицает, что UFC 249 немного проиграет по атмосфере предыдущим мероприятиям из-за отсутствия зрителей. Однако это компенсируется тем, что сейчас в мировом ММА-сообществе вообще нет громких событий.

Беспокоиться о прибыли UFC тоже не нужно, потому что организация, скорее всего, получит даже больше денег. Верить, что компания получает основную прибыль от продажи билетов, не стоит. В основном все деньги идут от телевизионной трансляции, которая, по словам Гаджиева, будет в любом случае платной. Но некоторые российские телеканалы специально выкупают права на ее показ, чтобы соотечественники смотрели бои бесплатно.

Если вас интересовала прибыль UFC от одного турнира, то Гаджиев назвал примерные суммы: бои по системе pay-per-view смотрит миллион человек, заплатив 50 долларов. То есть это 50 миллионов долларов, от которых отнимаются расходы. Получается, на руки организация получает примерно 30 миллионов долларов. И это в случае, если турнир посмотрит миллион человек, а ведь может быть больше.

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Много работы

Президент международной компании M-1 Global и бывший менеджер Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн не согласился, что организовать турнир на острове просто. В беседе с «360» он отметил, что придется везти все оборудование на этот остров и строить какие-то помещения, туалеты прямо на месте.

Я думаю, все будет привозное. Кроме персонала там должен быть и ринг, и свет, и звук, и комментаторы, и прямой эфир. <…> Затрат намного больше, чем в арене. Если есть люди, их надо как-то покормить, должны быть туалеты Вадим Финкельштейн.

И людей все равно будет много. Финкельштейн назвал примерное число: 200–300 человек обслуги, операторы, организаторы, бойцы со своими тренерами (на каждого как минимум два человека). То есть даже если будет 10 боев, это минимум 60 бойцов и тренеров.

Финкельштейн напомнил, что из-за пандемии люди во всем мире в основном сидят дома перед телевизорами, а значит, точно будут смотреть UFC. Зрителей было бы еще больше, если бы с Фергюсоном дрался Нурмагомедов.